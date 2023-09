Thư của nhân tình gửi người vợ: Chị còn giữ hạng đàn ông tham lam ấy làm gì?

Chị đánh ghen người này thì anh ta sẽ tìm đến người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ấy, chán vợ nên mới tìm chỗ mới. Chị đánh ghen người này, thì chồng chị tìm người khác. Đàn bà ngu dại thì nghĩ anh ta ngon ngọt là yêu mình. Nhưng em khôn ngoan thì chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Thế anh dám bỏ vợ không? Muốn ngủ với em, về bỏ vợ đi rồi mình nói tiếp”. Khéo thằng nào dám bỏ vợ đâu! Chỉ là, ăn cơm mãi thì thèm ăn phở, nhưng chỉ là ăn thêm, chứ nào dám bỏ cơm.

Thế thì chị lồng lộn lên làm gì? Chị còn giữ cái loại chồng ấy làm gì? Chị cứ làm như chồng chị là ngoan hiền, là thanh cao lắm, hư hỏng là lỗi do đàn bà tụi em lôi kéo hay sao? Chẳng phải do chị đẹp hay xấu, cũng chẳng phải do chị hiền hay dữ, càng không phải do đàn bà bọn em xinh hay không xinh, tất cả đều nằm ở lòng tham lam của đàn ông. Cơm nhà có ngon cũng muốn được ăn ngoài, đó là bản chất đàn ông rồi. Người có lí trí thì biết về nhà ăn cơm, biết cùng vợ làm mới bữa cơm. Người không lí trí thì đụng đâu ăn đó, đau bụng bội thực thì uống thuốc cho qua rồi cũng đâu vào đó thôi!

Đàn ông ngày càng quá quắt chính là bởi có những người vợ dại như chị - Ảnh minh họa: Internet

Chị nói không có đàn bà bọn em thì chồng chị ngoại tình với ai à? Đừng nghĩ ai cũng thèm chồng của chị! Nếu chồng chị tử tế, chẳng ai bước đến gần được. Chị hãy đánh chồng, rồi hãy đi đánh ghen người thứ ba. Còn như bất lực thì ly hôn đi. Còn cứ ôm khư khư gã chồng không chung thủy bên mình, thì đau khổ chị chịu chứ than khóc với ai. Chồng chị, em không cần, em trả lại cho chị.

Đàn ông ngày càng quá quắt, tham lam chính vì thế gian có những người đàn bà ngu dại như chị đấy. Cả đời đi tôn thờ níu giữ một gã không ra gì!