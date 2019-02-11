Đàn bà chọn ngoại tình bởi vì cuộc hôn nhân đã trở thành vô nghĩa

Tâm sự gia đình 11/02/2019 14:33

Đàn bà như chị, vừa đáng thương vừa đáng trách. Chưa gỡ được sợi dây trói buộc cuộc đời mình lại dây vào một cái bẫy khác. Tôi biết rồi chị sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bình yên thật sự.

Ngoại tình, đôi khi đó là cách để đàn bà thoát khỏi những bế tắc, khổ ải của cuộc sống hôn nhân hiện tại. Người chồng chẳng thể mang lại hạnh phúc, bình an như đàn bà đã từng ao ước. Người đàn ông xuất hiện, chẳng phải vì yêu thương mà đàn bà ngã vào lòng. Ngã vào để bản thân mình còn chỗ dựa, để mình đừng bị nhấn chìm xuống tận cùng của cảm giác đau khổ khi chồng đối xử tệ bạc.

Đàn bà chọn ngoại tình bởi vì cuộc hôn nhân đã trở thành vô nghĩa - Ảnh 1
Ngoại tình, đôi khi là cách để đàn bà thoát khỏi cuộc hôn nhân khổ ải - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường dễ dàng đánh giá, phán xét đàn bà ngoại tình. Gọi họ bằng muôn từ xấu xa, đê tiện, lăng loàn, đĩ thõa. Nhưng phàm việc gì ở đời đều có nguồn cơn sâu xa của nó. Không một người đàn bà nào lại rời bỏ một người chồng tử tế, yêu thương, trân trọng mình. Đàn ông ngoại tình vì một chữ Sướng, còn đàn bà ngoại tình vì một chữ Đau.

Người ta thường nói rằng: “Không ở với nhau nữa thì ly hôn đi rồi sau đó muốn làm gì thì làm”. Nói thì dễ nhưng có quá nhiều ràng buộc khiến họ không thể ly hôn. Chị hàng xóm của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Bao nhiêu năm nay, ai cũng biết chị sống hiền lành như thế nào. Với chồng thì một dạ, với gia đình chồng thì một lòng hiếu kính. Nhưng chồng chị lại có tật lăng nhăng, hết ngủ với người này thì ngủ với người kia. Phát hiện ra chị khóc hết nước mắt, tha thứ cho chồng rồi ngã quỵ khi biết anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Chị đòi ly hôn, muốn giành quyền nuôi con nhưng chồng chị cương quyết không chịu. Nếu ly hôn thì phải để con cho anh ta nuôi. Chị ở vào thế yếu khi lâu nay chỉ ở nhà nội trợ, không có thu nhập. Dĩ nhiên ra tòa không thể giành quyền nuôi con. Hơn nữa, anh ta lại có tính sĩ diện, sợ ly hôn sẽ làm anh ta mất mặt. Anh ta dọa, nếu chị ly hôn anh ta sẽ không để chị và con sống yên ổn.

Đàn bà chọn ngoại tình bởi vì cuộc hôn nhân đã trở thành vô nghĩa - Ảnh 2
Vừa ngoại tình vừa không muốn ly hôn, chồng chị là một kẻ vô cùng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo với tôi rằng chị ra sao cũng được nhưng chị sợ con khổ nên đành ngậm đắng nuốt cay. Đàn ông lăng nhăng, ngoại tình nhưng lại không muốn ly hôn. Tệ bạc đến thế là cùng! Duyên trời run rủi, chị tình cờ gặp lại người yêu cũ. Anh này sau mối tình với chị vẫn chưa mở lòng với ai. Anh sống một mình. Gặp lại chị, biết chị có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc anh động lòng thương cảm.

Anh thường xuyên hỏi han, tâm sự với chị. Bao nhiêu ngày tháng sống đau khổ bên chồng giờ đây chị như tìm thấy nơi bám víu. Rồi chẳng làm chủ được, chị và anh ta đã đi quá giới hạn. Chị biết, bản thân mình chẳng hề hy vọng tương lai gì với người đàn ông này. Nhưng đến với anh ta chị được xoa dịu, được vỗ về bao nhiêu tổn thương. Biết mình sai mà vẫn cứ nhắm mắt làm liều.

Đàn bà chọn ngoại tình bởi vì cuộc hôn nhân đã trở thành vô nghĩa - Ảnh 3
Một vực sâu đang chờ chị phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà như chị, vừa đáng thương vừa đáng trách. Chưa gỡ được sợi dây trói buộc cuộc đời mình lại dây vào một cái bẫy khác. Tôi biết rồi chị sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bình yên thật sự. Một vực sâu, một bản án đang lơ lửng chờ chị phía trước.

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Chồng chị không hiểu, càng không muốn thay đổi. Đâu có một người đàn bà nào ngu dại đến mức khóc mãi, nói mãi khi biết người ta cứ trơ như gỗ đá!

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