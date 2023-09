Khi đàn bà im lặng nghĩa là đã bất lực với cuộc hôn nhân của mình

Đàn ông thường than phiền phụ nữ lắm lời, hay càu nhàu, than vãn, thậm chí khóc lóc vì những lỗi lầm “bé như con kiến” của họ. Trước những lời khuyên nhủ, yêu cầu thay đổi của vợ đàn ông chỉ thấy vô cùng phiền hà. Chẳng mấy người đàn ông biết nhìn lại bản thân mình vì sao khiến vợ than vãn nhiều như thế.

Đàn ông không biết rằng khi vợ còn nhiều lời, còn than vãn nghĩa là còn yêu thương, còn quan tâm. Còn một khi đã im lặng thì với người phụ nữ, đàn ông đã “hết thuốc chữa”. Người đàn bà đã bất lực khi cố gắng thay đổi chồng.