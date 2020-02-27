Thanh xuân ngắn lắm, phụ nữ hà tất phải suy nghĩ và bận lòng quá nhiều

Thực tế, cách để phụ nữ hạnh phúc chính là biết cân bằng giữa trách nhiệm, bổn phận và yêu thương bản thân mình. Chẳng có ai bỏ bê gia đình mà hạnh phúc, cũng chẳng có ai chôn vùi cả cuộc đời trong lo toan, tất bật mà lại bình yên.

Nhiều người phụ nữ vẫn thường hay than phiền rằng mình mang mệnh khổ. Thế nhưng, phụ nữ khổ là bởi vì họ lo toan và suy nghĩ quá nhiều thứ. Cuộc đời đôi khi thật trái ngược. Phụ nữ vô tâm, vụng về, nhiều khi suy nghĩ hời hợt lại có một cuộc sống dễ dàng và thảnh thơi. Còn phụ nữ đảm đang, giỏi giang, biết lo toan và vun vén lúc nào cũng phải mang một gánh nặng trên vai. Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, hà tất phải nghĩ dài để rồi mệt mỏi, ưu phiền! Phụ nữ khổ vì họ đã suy nghĩ và lo toan quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn bà, trong đầu họ luôn luôn là một danh sách dài bất tận những việc cần phải làm. Ngày này qua ngày khác, họ như con ong chăm chỉ, luôn tay luôn chân làm việc nhà. Đầu óc luôn lo nghĩ cho chồng, cho con. Đêm nằm trên giường, trong đầu còn vang lên những câu hỏi: “Sáng mai cho con ăn gì?”, “mai phải nấu món gì ngon cho chồng con ăn đây?’’...

Ở công ty, thỉnh thoảng đồng nghiệp rủ nhau đi ăn uống thì người đàn bà ấy lại lắc đầu từ chối. Muốn đi lắm nhưng lại là những câu hỏi: “Mình đi chơi ai sẽ nấu cơm, dọn dẹp, tắm con?”. Những người phụ nữ ấy dẫu ngồi giữa một bữa tiệc xa hoa cũng không bao giờ thấy ngon miệng vì sợ chồng con ở mình phải đói, thấy áy náy vì lỡ để chồng con một bữa phải đi ăn ngoài… Phụ nữ hãy tự hỏi, là số của mình khổ hay tự mình đã làm cuộc đời của mình khổ? Phụ nữ số khổ hay đã tự làm mình khổ? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ bớt lo nghĩ, bớt cầu toàn thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn. Không cần phải gồng mình lên, cố gắng đến cực khổ để làm một người vợ đảm đang, một người mẹ hoàn hảo. Sự hy sinh không đưa phụ nữ đến gần với hạnh phúc mà lại trói phụ nữ bằng biết bao sự mệt mỏi. Có những người đàn bà, dành cả đời để lên danh sách những việc cần làm cho gia đình. Nhìn lại, chẳng có điều gì là làm cho bản thân mình cả. Ngay cả những điều đơn giản như ngồi cà phê với bạn thân, đọc một vài trang sách cũng thật là xa xỉ…

Trên thực tế, cách để phụ nữ hạnh phúc chính là biết cân bằng giữa trách nhiệm, bổn phận và sự yêu thương bản thân mình. Chẳng có ai bỏ bê gia đình mà hạnh phúc, cũng chẳng có ai chôn vùi cả cuộc đời trong lo toan, tất bật mà lại bình yên. Phụ nữ biết nấu cơm ngon nhưng một vài bữa cho chồng con ăn hủ tiếu, ăn mì tôm cũng chẳng sao. Một vài lần, hãy để nhà cửa đó, cho mình thời gian làm đẹp nghỉ ngơi. Đàn bà hy sinh lắm, rốt cuộc cũng chẳng giàu có, chẳng hạnh phúc hơn ai. Chi bằng, cứ thong dong, suy nghĩ giản đơn mà sống, không tốt hơn hay sao? Cuộc đời ngắn lắm, hà tất phải suy nghĩ quá dài - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân của phụ nữ qua nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời rồi sẽ nhanh chóng tàn lụi. Phụ nữ tất bật lo toan, nhưng cũng đừng quên thêm vào danh sách những việc phải làm một ngày bằng một vài việc yêu thương và hưởng thụ cuộc sống. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng suy nghĩ quá dài!

Muốn biết đàn ông tốt hay xấu, hãy nhìn cách cư xử sau chia tay Biểu hiện của một người đàn ông tốt chính là ít nói hoặc không nói về người cũ sau chia tay. Nếu đổ hết mọi lỗi lầm, ra sức nói xấu phụ nữ thì chính anh đã tự giẫm đạp lên lòng tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông rồi.

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