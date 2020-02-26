Muốn biết đàn ông tốt hay xấu, hãy nhìn cách cư xử sau chia tay

Phụ nữ yêu 26/02/2020 15:16

Biểu hiện của một người đàn ông tốt chính là ít nói hoặc không nói về người cũ sau chia tay. Nếu đổ hết mọi lỗi lầm, ra sức nói xấu phụ nữ thì chính anh đã tự giẫm đạp lên lòng tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông rồi.

Muốn biết một người đàn ông tốt hay xấu, tử tế hay chỉ là bề ngoài giả tạo thì đừng nhìn những lúc thương yêu, tình cảm tốt đẹp. Hãy đợi những lúc mâu thuẫn, cãi vã, những lúc mối quan hệ hai người xấu nhất thì anh ta sẽ đối xử với người phụ nữ của mình tệ như thế nào. Đàn ông sau khi chia tay hay hậu ly hôn, qua cách hành xử thì bản chất thật sự sẽ được thể hiện.

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Sau chia tay, bản chất đàn ông sẽ được bộc lộ - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái tôi vừa mới ly hôn được vài tháng. Khi chị quyết định ly hôn thì ba mẹ, họ hàng và cả tôi đều khuyên chị nên nghĩ lại. Bởi anh rể của tôi là một người lịch thiệp, tử tế, với cha mẹ hai bên cũng đều đối xử tốt. Nhưng chị nói rằng, cuộc sống hôn nhân có những vấn đề không thể nói cho người khác tỏ tường được. Chị đã suy nghĩ kĩ rồi chứ chẳng phải quyết định trong một giây phút bốc đồng. Chồng chị có tử tế hay thương yêu thì chính chị là người hiểu rõ nhất.

Tôi nhớ mãi phiên tòa ly hôn hôm đó. Rời khỏi phiên tòa, anh rể tôi như biến thành một con người khác. Anh dùng những lời lẽ cay đắng và thô tục nhất để nói với chị. Anh bảo rằng sẽ không để chị yên. Chị tôi mệt mỏi dắt con đi anh ta còn cố nói với theo. Nhìn thấy ba mẹ tôi, anh ta cũng không thèm chào. Vậy mà trước kia một dạ, hai thưa rất ngọt ngào.

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Sau ly hôn, anh ta nói xấu chị khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, anh ta đi rêu rao khắp mọi nơi về những thói hư tật xấu của chị. Anh bảo chị lười biếng, luộm thuộm, không biết vun vén chu toàn gia đình. Anh ta bảo rằng mình hàng tháng đều đưa hết tiền cho vợ, luôn đối xử tốt vậy mà chị tôi vẫn không biết đủ, còn sinh sự đủ điều dẫn đến ly hôn. Họ hàng của tôi đều nghe những chuyện xấu của chị từ miệng anh ta. Nghe được, chị tôi chỉ biết cười chua chát. Chị nói với tôi: “Chuyện anh ta ngoại tình chị đã giữ kín, coi như để lại chút sĩ diện của người đàn ông. Vậy mà anh là lại đi làm những việc hèn hạ như vậy. Bây giờ mới thấy, chị quyết định rời xa con người đó là đúng”.

Trên đời này, đâu hiếm những người đàn ông như anh rể của tôi. Lúc thương yêu, mặn nồng thì ra sức chứng tỏ tình cảm của mình, luôn nói những lời mật ngọt yêu thương. Nhưng lúc hết yêu, tình cảm đã cạn thì sống theo kiểu “cạn tàu ráo máng”. Chính tôi đã nghe một người đồng nghiệp trong một cuộc nhậu đã nói về cô bạn gái của mình. Thậm chí anh ta đã kể về ba vòng của cô ấy to như thế nào, trên giường bốc lửa và chủ động ra sao. Đàn ông như thế thật hèn mạt!

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Đàn ông tốt ít nói hoặc không muốn nói về người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện của một người đàn ông tốt chính là ít nói hoặc không nói về người cũ sau chia tay, vẫn giữ thái độ tôn trọng nhất định. Dẫu người phụ nữ đó có những điều không tốt, chính anh là người thương tổn thì cũng sẽ im lặng và giữ cho hình ảnh cô ấy được đẹp trong mắt mọi người. Để một cuộc hôn nhân hay tình yêu tan vỡ, lỗi lầm đâu phải từ một phía. Đàn ông đổ hết mọi lỗi lầm, ra sức nói xấu phụ nữ thì chính anh đã tự giẫm đạp lên lòng tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông rồi.

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