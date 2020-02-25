Khi chồng ngoại tình, phụ nữ nên đem ra cân đo đong đếm, nếu tha thứ được thì hãy tha thứ. Đàn ông đôi khi vấp ngã mới trở nên tốt hơn. Họ cũng cần được tha thứ để trở nên chín chắn và trưởng thành.

Có chồng ngoại tình là nỗi đau đớn và khổ tâm lớn nhất cho những ai làm vợ. Khi chồng phản bội, đàn bà thường dằn vặt và đứng ở hai lựa chọn: Tha thứ hay rời bỏ. Thiên hạ cũng vẫn thường khuyên rằng: “Đàn ông đã sống bạc bẽo như thế thì tội gì mà không bỏ”. Nhưng “nhân vô thập toàn”, đôi khi sự tha thứ và bao dung của người vợ sẽ giúp đàn ông nhận ra sai lầm của mình, biến anh ta từ sai trở thành đúng. Đôi khi, sự tha thứ của vợ sẽ khiến đàn ông trở nên tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Khi chồng chị ngoại tình, mọi người đều khuyên chị hãy ly hôn. Chị gần như thức trắng đêm mấy tuần liền, dằn vặt mình bởi bao nhiêu câu hỏi. Kết hôn hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Người chồng chị tuy không hoàn hảo nhưng từng ấy năm cũng đã cho chị một điểm tựa, một bờ vai vững chãi. Trong một lần công ty có tiệc, đồng nghiệp ở công ty đã rủ rê anh đi massage và đêm ấy anh đã phản bội chị. Xui xẻo cho anh là anh lại vào chính cái khách sạn có người quen của chị làm. Chồng chị về cầu xin tha thứ, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Rồi chị gạt nước mắt mà tha thứ cho anh.

Đàn ông, đôi khi bản chất chẳng phải trăng hoa, ong bướm. Có những lúc bị bạn bè rủ rê, khích bác, vì sĩ diện hay rượu bia họ đã làm điều sai trái. Chồng chị sau sai lầm ấy anh ra sức bù đắp cho chị. Anh quan tâm mẹ con chị còn nhiều hơn trước. Anh nhiều lần từ chối những cuộc nhậu vì lại sợ mất niềm tin ở vợ. Đàn bà một lần bị phản bội, thỉnh thoảng vẫn bị đau lòng. Nhưng chị tự nhủ, con người chẳng phải là thần thánh để chẳng phải sa ngã một lần. Thôi thì gạt qua hết, tha thứ để các con bình yên, để gia đình trọn vẹn. Nếu có thể được thì hãy tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet Thiên hạ và người ngoài vẫn thường hay đưa ra lời khuyên ly hôn cho người khác. Nghe một câu chuyện, họ tưởng chừng như nắm được chân tơ kẽ tóc, hiểu được ruột gan của người trong cuộc. Thế nhưng, chỉ có người phụ nữ mới hiểu được tâm tính, bản chất của chồng. Đàn ông đôi khi chẳng ngoại tình nhưng sống với anh ta phụ nữ chỉ nhận về toàn chua chát, đắng cay. Còn có những người đàn ông phản bội nhưng thâm tâm cũng còn nhiều điều tốt đẹp. Phụ nữ chính là người hiểu được rằng mình còn cần, còn yêu người đàn ông này nữa hay không?

Đàn ông đôi khi sai lầm, vấp ngã mới nhận biết điều gì quan trọng với mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi chồng ngoại tình, nên đem ra cân đo đong đếm, nếu tha thứ được thì hãy tha thứ. Đôi khi con người ta khi sai lầm, khi rơi vào cám dỗ mới thật sự hiểu điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đàn ông đôi khi cũng cần được bao dung, cần được tha thứ để trở nên tốt hơn. Hôn nhân đi từ thời son trẻ đến lúc tóc bạc, phải trải qua biết bao nhiêu thử thách và sóng gió. Đàn ông sa ngã cũng là để trưởng thành và chín chắn hơn.

Đàn bà đã chán chồng thì hãy sống vì con Bình yên và hạnh phúc của phụ nữ suy cho cùng không phải từ chồng mà là từ con. Nếu phụ nữ chán chồng thì hãy chăm chỉ kiếm tiền, dành thời gian dạy dỗ và tạo dựng cho con một tương lai vững chắc.

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