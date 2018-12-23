Tết này về nội hay ngoại – câu hỏi muôn thưở của các cặp vợ chồng

Phụ nữ yêu 23/12/2018 05:29

Mỗi năm khi sắp đến Tết các cặp vợ chồng lại loay hoay với câu hỏi tết này về nội hay ngoại? Bởi theo tâm lý chung người vợ sẽ thích về ngoại ăn Tết còn người chồng sẽ thích đón tết ở bên nội.

Lý do các cặp vợ chồng bàn luận gay gắt chuyện ăn tết bên ngoại hay nội

Tết là dịp sum vầy truyền thống của dân tộc Việt từ ngàn xưa cho đến nay. Đây là thời điểm để gia đình quây quần bên nhau sau một năm với bộn bề công việc, lo toan. Năm hết Tết đến là lúc mọi người muốn tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc khi ở bên gia đình, bên những người thân yêu để tâm sự, chia sẻ về cuộc sống, công việc. Vì thế mà người ta thường nói Tết là ngày hội đoàn viên.

Tết là ngày đoàn viên
Tết là ngày đoàn viên - Ảnh minh họa: Internet

Với ý nghĩa trọng đại của ngày Tết như vậy nên các cặp vợ chồng hiện nay luôn tranh luận gay gắt với câu hỏi tết này về nội hay ngoại? Bởi đơn giản bất cứ ai trong ngày Tết đều muốn được về bên bố mẹ đẻ, về bên gia đình để hưởng trọn ngày vui ý nghĩa trong một năm này. Do đó với những người con gái khi đi lấy chồng chắc chắn ai cũng mong muốn được về ngoại đón Tết. Thế nhưng những ông chồng lại muốn về quê nội ăn Tết để bố mẹ được quây quần bên con bên cháu.

Những câu chuyện dở khóc dở cười về chuyện tết này về nội hay ngoại

Xoay quanh việc ăn tết nội hay Tết ngoại mà rất nhiều cặp vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn, xích mích với nhau.

Trường hợp của Anh Tuấn (Hải Dương) là một điển hình, anh chia sẻ: “Hai vợ chồng sống xa quê và lập nghiệp tại Hà Nội. Anh người Hải Dương, còn chị người Ninh Bình. Vì thế mỗi lần tết đến hai vợ chồng lao đao tranh luận tết này về ngoại hay về nội. Có lần cả hai vợ chồng chiến tranh lạnh cả tháng vì không ai nhường nhịn ai vì vợ mình thì cứ khăng khăng đòi về quê ngoại còn mình thì muốn giao thừa và mồng một phải đón tết bên chồng, rồi mồng 2, 3 về ngoại là hợp lý nhất.”

Lục đục vợ chồng vì chuyện tết này về nội hay ngoại
Lục đục vợ chồng vì chuyện tết này về nội hay ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó Chị Bình, (Cần Thơ) lại vô cùng bức xúc khi kể lại: “Mình ở Cần Thơ nhưng lấy chồng ở Bắc Giang. 3 năm đầu vì bầu bí, sinh con nên mình nghe theo chồng ăn tết ở nội. Nhưng năm nay mình nhất quyết đưa con về quê ngoại ăn tết mặc dù chồng phản đối kịch liệt vì lấy lý do con còn bé. Thế là hai vợ chồng to tiếng, cãi vã mà chưa phân thắng bại.”

Trường hợp của Anh Tuấn và chị Bình chỉ là hai trong rất nhiều các cặp vợ chồng lục đục, xích mích vì vấn đề ăn tết ở bên ngoại hay bên nội. Bởi ai cũng đưa ra cái lý của mình và ai cũng muốn được về đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ trong ngày tết.

Nên ăn tết ở bên nội hay bên ngoại

Nếu như trước đây con gái lấy chồng thì phải theo chồng nên việc ăn tết ở nhà chồng là điều đương nhiên. Thế nhưng hiện nay khi xã hội ngày càng tân tiến, bình đẳng giữa nam và nữ; người phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền như nam giới nên nữ giới cũng có quyền được đòi hỏi những nhu cầu, mong muốn như nam giới. Do đó phụ nữ hiện nay muốn được về quê ngoại ăn Tết cũng không phải trường hợp hiếm. Thế nên những ông chồng cũng nên tân tiến để nhìn nhận vấn đề chứ không nên trói buộc người phụ nữ vào những tư tưởng cũ và lạc hậu.

Ăn tết ở nội hay ngoại
Ăn tết ở nội hay ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Việc Tết này về nội hay ngoại cả hai vợ chồng nên thẳng thắn chia sẻ, bày tỏ quan điểm để thống nhất với nhau. Bên cạnh đó cả hai cũng cần phải cảm thông và biết nhường nhịn, tôn trọng nhau để có một cái tên thật sự đầm ấm, đoàn viên, ý nghĩa nhất.

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