Làm gì khi vợ say nắng người đàn ông khác để gìn giữ hạnh phúc gia đình?

Khi phát hiện vợ say nắng, người chồng nên bình tĩnh để xem xét lại về vấn đề tình cảm vợ chồng có sự thay đổi, chuyển biến theo chiều hướng nào. Chuyện tình cảm vợ chồng có sự thay đổi thì rất nhiều, hầu như xuất phát từ cả những yếu tố chủ quan và yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó cần phải xác định mức say nắng của vợ như thế nào để có hướng giải quyết tốt nhất.

Trong hôn nhân không chỉ có chuyện chồng say nắng người đàn bà khác mà tình trạng vợ say nắng người đàn ông khác cũng không phải là không có. Với những người chồng yêu vợ thương con và vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ của người chồng, người cha mà vợ vẫn tòm tem bên ngoài chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với đàn ông. Tuy nhiên một người đàn ông thông minh, một người chồng bản lĩnh sẽ không vội vàng làm ầm chuyện mà sẽ có hướng giải quyết phù hợp.

Khi tìm ra nguyên nhân vợ say nắng thì bạn sẽ có những hướng giải quyết phù hợp để vừa không làm tổn thương tình cảm vợ chồng vừa giúp vợ quay về bên chồng một cách nhẹ nhàng, tế nhị.

Tuy nhiên nhiều nghiên cứu và thực tế đã chỉ ra rằng hầu như đàn ông tìm đến người phụ nữ khác bên ngoài chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục thì đàn bà lại hoàn toàn khác. Khi đàn bà tìm đến người đàn ông khác bên ngoài thì là lúc họ đang khao khát một tình yêu thực sự mà người chồng không thể mang lại được.

1. Thay đổi bản thân khi đó là lỗi của mình

Trên cơ sở phân tích, tìm hiểu nguyên nhân khiến vợ say nắng người khác là do bản thân thì người chồng cần phải thay đổi chính mình để tạo dựng một hình ảnh phù hợp hơn.

Hãy dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc vợ hơn như đi làm về sớm hơn, giúp đỡ cô ấy dọn dẹp nhà cửa, tạo bất ngờ bằng những món quà hay nấu những món cô ấy yêu thích…

Khi bạn thay đổi và trở thành người chồng tốt chắc chắn cô ấy sẽ nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác. Chính điều này có thể làm cô ấy cảm động và quyết định quay về bên bạn thì sao?

Làm gì khi vợ say nắng người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn và cô ấy hãy cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái. Niềm vui đến từ con cái, hạnh phúc gia đình mới là mái ấm thực sự. Điều này có thể sẽ giúp cô ấy nhận ra mình đã có đôi phút lạc lõng bên ngoài và nhẹ nhàng từ bỏ mối quan hệ đó để quay về bên bạn.

2. Giúp vợ hiểu ra vấn đề

Trong trường hợp nguyên nhân vợ say nắng người đàn ông khác đến từ chính cô ấy thì bạn cũng không nên mất bình tĩnh mà cư xử nóng nảy, thô bạo với vợ vì như vậy chỉ càng đẩy cô ấy lún sâu hơn mà thôi.

Lúc này bạn phải thật kiên nhẫn và nói chuyện thẳng thắn với vợ, nên phân tích cho cô ấy hiểu rằng trong cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những bất đồng quan điểm, những xích mích, mâu thuẫn. Thế nhưng điều quan trọng là cả hai phải có sự cảm thông, có trách nhiệm với chính gia đình, con cái.

Mặt khác bạn cũng nên phân tích để cô ấy hiểu trong cuộc sống đôi lúc con người ta yếu lòng, lạc lõng và say nắng người khác nhưng xét cho cùng sự thiệt thòi, đau khổ sau cùng vẫn là người phụ nữ.

Nếu cô ấy quyết định từ bỏ chồng con để đi theo người đàn ông khác rồi lại cuốn vào cuộc sống hôn nhân, lại phải sống với trách nhiêm dẫn đến những nhàm chán, những bất đồng về quan điểm sống thì liệu cô ấy có tiếp tục đi theo mối tình khác nữa hay không?

Vợ say nắng người đàn ông khác chồng phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy bày tỏ sự quan tâm của mình với bên ấy và đưa ra mong muốn cả hai hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn để hiểu nhau, để hàn gắn tình cảm.

3. Nhờ sự trợ giúp của những người thân

Trong trường hợp bạn đã cố gắng mà cô ấy vẫn tiếp tục có mối quan hệ bên ngoài thì bạn hãy cho cả hai một thời gian để suy nghĩ lại. Đây sẽ là khoảng thời gian để cả hai xác định lại tình cảm của bản thân. Đồng thời cũng tránh những mâu thuẫn xảy ra giữa hai vợ chồng.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể nhờ đến bạn bè, người thân như bố mẹ vợ, anh chị em của vợ khuyên bảo cô ấy. Giúp vợ nhận ra những cái sai của bản thân và sự mong muốn của bạn trong việc hàn gắn tình cảm vợ chồng cũng như muốn các con có mái ấm gia đình, có đủ cả bố cả mẹ.

Hãy là một người đàn ông thông minh và bản lĩnh, bao dung, độ lượng để cùng người phụ nữ của mình vượt qua giông bão, đi đến sự hạnh phúc, viên mãn trong hôn nhân.