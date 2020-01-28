Tết của mẹ đơn thân: Càng hờn tủi cô đơn càng dặn lòng phải thật mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 28/01/2020 05:01

Tết là dịp để gia đình sum vầy, để các thành viên được quây quần bên mâm cơm ấm áp tình thân. Vậy nhưng, Tết của mẹ đơn thân lại chẳng được vẹn tròn như thế…

Phụ nữ vốn yếu mềm mong manh, dù mạnh mẽ làm mẹ đơn thân nhưng sâu thẳm trong lòng những phụ nữ đơn chiếc đều chất chứa nhiều tâm tư.

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Những chịu đựng kìm nén trong một năm dài sẽ vỡ òa không ngăn lại được - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ trở thành mẹ đơn thân, nó có thể là sự lựa chọn, cũng có thể đấy là lựa chọn duy nhất với họ. Vậy nhưng, sau cùng, một khi phụ nữ chấp nhận một mình nuôi con mà không có người đàn ông bên cạnh thì chứng tỏ người đàn ông ấy quá tệ bạc.

Chính vì không thể chấp nhận tiếp tục chung sống với cha của con mình, không thể tiếp tục cố gắng duy trì mối quan hệ hiện tại nên phụ nữ đành buông tay. Dẫu biết một mình cáng đáng hai vai trò là điều không hề dễ dàng, vật lộn với đời sẽ lắm gian truân.

Ngày thường đã thế, đến ngày lễ Tết phụ nữ một đời chồng càng chạnh lòng gấp bội. Những chịu đựng kìm nén trong một năm dài sẽ vỡ òa không ngăn lại được khi gia đình người khác sum vầy, đưa nhau đi chúc Tết nhưng mẹ đơn thân chỉ có hai mẹ con.

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Hà cớ gì bạn phải xấu hổ về những điều tuyệt vời mình đã làm - Ảnh minh họa: Internet

Không buồn, không chạnh lòng sao được khi con lẳng lặng hỏi mẹ “sao ai cũng có cha đưa đi chúc Tết nhưng con thì không hả mẹ”. Không tủi hờn sao được khi gặp những người không biết suy nghĩ, ngay ngày đầu năm đã chạm đến nỗi đau với lời cay nghiệt “nếu ngày ấy cô nhún nhường một chút thì đã không khổ như bây giờ”.

Thay vì tự nhốt mình trong nhà, chẳng dám đi gặp ai vì sợ bị soi mói, phụ nữ bất hạnh hãy thật mạnh mẽ đối diện với thực tại. Hãy nhớ, bạn đã quyết định rời xa người chồng ngoại tình, người đàn ông trăng hoa không còn xứng đáng có được mình. Cũng chính bạn là người quyết giành quyền nuôi con, được săn sóc chở che cho đứa trẻ mình rứt ruột sinh ra. Vậy thì, hà cớ gì bạn phải xấu hổ về những điều tuyệt vời mình đã làm.

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Càng hờn tủi cô đơn mẹ đơn thân càng dặn lòng phải thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Bởi lẽ, nếu không chọn làm mẹ đơn thân thì giờ đây bạn đang phải đi đánh ghen, đang phải chịu đựng những đòn roi lạnh lùng từ chồng, đang phải dọn hàng đống chén bát khi chồng đưa bạn bè về nhà nhậu nhẹt. Lúc ấy, bạn sẽ đầu bù tóc rối, ám mùi dầu mỡ trong bộ quần áo nhàu nhĩ nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong chứ đâu được thanh thản, nhẹ nhàng và xinh tươi như hiện tại.

Dù đã từng lầm lỡ, hôn nhân rạn vỡ, gia đình khiếm khuyết thì phụ nữ đơn chiếc hãy cứ vui vẻ đi chúc Tết họ hàng, gặp gỡ bạn bè. Sau đấy, bạn có thể đi du lịch cùng con, dành thật nhiều thời gian cho bé vì cả năm qua bạn bận bịu với công việc, chẳng thể vui chơi cùng con nhiều như thế.

Càng hờn tủi cô đơn mẹ đơn thân càng dặn lòng phải thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Yêu thương bản thân, nỗ lực không ngừng để có được cuộc sống tốt đẹp hơn chính là cách để bạn và con luôn vui vẻ, hạnh phúc dù chẳng có bóng dáng đàn ông bên cạnh trong những ngày Tết đến xuân về. 

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