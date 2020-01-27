5 ‘chiêu trò’ phụ nữ phải học ngay để chồng mê mệt cả đời

Phụ nữ thường khó chịu khi thấy chồng uống rượu bia nên đàn ông mới hay ra ngoài chén thù chén tạc với bạn bè. Lắm lúc, đàn ông nhấp ngụm rượu chẳng phải vì ham mê mà bởi họ đang có tâm sự, đang phiền muộn trong lòng.

Nếu phụ nữ ngoan quá mức ắt sẽ khiến hôn nhân trở nên nhàm chán, tẻ nhạt. Vậy nên, muốn mãi là người phụ nữ quyến rũ bậc nhất trong mắt bạn đời chị em hãy bỏ túi 5 mánh khóe dưới đây.

Một người vợ nếu chồng cứ bảo gì nghe nấy thì lâu dần chàng sẽ xem việc vợ phục tùng mình là điều hiển nhiên. Thế nên, thay vì răm rắp chiều theo ý chồng trong mọi điều bạn cần thẳng thắn thể hiện quan điểm, ý kiến của mình.

Vậy nên, nếu là một người phụ nữ thông minh , bạn chỉ cần sẵn sàng ngồi lại uống với chồng vài cốc bia và nghe anh ấy tâm sự những điều giấu kín trong lòng. Đây chính là cách giữ chồng cao tay nhất nhưng lại cực ít người biết.

Không ngại bảo vệ suy nghĩ của bản thân, đòi hỏi được tôn trọng chính là cách để chàng phải thận trọng khi hành xử với vợ trong cuộc sống hôn nhân.

Một cái ôm ấm áp từ phía sau sẽ khiến chồng quấn vợ như sam, cả đời mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn có những bất ngờ

Chẳng cần những món quà đắt đỏ, phụ nữ muốn được chồng yêu thương cả đời hãy dành cho anh ấy thật nhiều bất ngờ để cuộc sống luôn thú vị, hấp dẫn.

Một buổi hẹn hò không báo trước, phần cơm trưa được giao đến nơi anh ấy làm việc hay một cái ôm ấm áp từ phía sau sẽ khiến chồng quấn vợ như sam, cả đời mê mệt.

4. Hấp dẫn khi ở trong phòng ngủ

Bạn có thể ăn mặc kín cổng cao tường khi ra ngoài nhưng sau cánh cửa phòng ngủ đừng ngần ngại khoác lên người những chiếc đầm ngủ gợi cảm. Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, họ chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của vợ khi cô ấy mặc đồ màu đỏ.

Thế mới thấy, chẳng cần tuyệt chiêu giữ chồng hay bí quyết gì cao siêu, chỉ cần nắm bắt tâm lý đàn ông thì phụ nữ khôn ngoan đã giữ được trái tim của bạn đời.

Dám đòi hỏi, dám đưa ra những yêu cầu là cách để giúp cả hai có thể thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

5. Không ngại đưa ra yêu cầu khi ái ân

Là phụ nữ, bạn nhất định phải biết cách “hư hỏng” khi lên giường. Dám đòi hỏi, dám đưa ra những yêu cầu là cách để giúp cả hai có thể thăng hoa trong chuyện gối chăn.

Nhờ những chỉ dẫn của vợ mà đàn ông sẽ biết mình phải làm gì để có được chất lượng đời sống tình dục tốt nhất, khiến vợ hạnh phúc nhất.