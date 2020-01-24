4 ‘món quà' đắt đỏ phụ nữ hậu ly hôn nhận được, giá trị nhất là cái cuối cùng

Phụ nữ yêu 24/01/2020 05:00

Một khi đã dũng cảm chấm dứt mối quan hệ tồi tệ thì phụ nữ ly hôn sẽ được đáp lại bằng những món quà vô giá này.

Đừng bao giờ nhắm mắt làm ngơ mà sống qua ngày trong cuộc hôn nhân khiến bạn mệt mỏi trong từng phút giây. Thay vào đấy, bạn hãy dứt khoát bước chân ra khỏi vũng bùn đau khổ, thương tổn để giành lấy cho mình cuộc sống thật tốt đẹp.

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Phụ nữ đừng vì sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng mà chôn chân nơi người đàn ông không biết trân trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những món quà phụ nữ ly hôn xứng đáng nhận được, đến cả chồng cũ cũng phải gật gù vì quá chuẩn.

1. Có cơ hội được yêu thương thêm lần nữa

Đời phụ nữ, sợ nhất là lấy nhầm chồng. Vậy nhưng, nếu đã nhận ra mình sai lầm bạn hoàn toàn có thể sửa sai bằng cách trả lại tự do cho nhau. Việc chấm dứt một cuộc hôn nhân thất bại không hề đáng sợ như bạn nghĩ, thậm chí, nó sẽ cho bạn cơ hội được yêu thương thêm lần nữa.

Vậy nên, phụ nữ đừng vì sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng, mẹ đơn thân hay gái một lần đò mà cam chịu chôn chân nơi người đàn ông không biết trân trọng mình kẻo một đời bi thương cùng cực.

2. Căng tràn nhựa sống để phát triển sự nghiệp

Cuộc sống hôn nhân với rất nhiều lo toan, bổn phận và trách nhiệm khiến người phụ nữ có gia đình bận bịu đến mức chẳng thể chú tâm cho công việc. Trong khi bạn đồng trang lứa độc thân có thể dốc toàn lực để thăng tiến, phát triển sự nghiệp thì công danh của người phụ nữ đã kết hôn sẽ chững lại.

Khi đã trở lại cuộc sống độc thân, chẳng cần phải cơm bưng nước rót cho ai bạn sẽ luôn căng tràn nhựa sống với nguồn năng lượng tích cực. Chẳng những có nhiều thời gian cho công việc, bạn sẽ làm việc hiệu quả, năng suất hơn nhờ tư tưởng thoải mái.

3. Hạnh phúc hơn

Là phụ nữ, đừng bao giờ duy trì cuộc hôn nhân thất bại vì con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình rạn nứt, cha mẹ cự cãi, chán ghét nhau có thừa sự nhạy cảm để nhận ra những gì bạn đang cố che đậy. Thay vào đấy, bạn cần kiên quyết bước ra khỏi những sai lầm trong quá khứ.

Cuộc sống của phụ nữ hậu ly hôn dù không dễ dàng nhưng chí ít, tâm hồn bạn sẽ thoải mái hơn, con cái cũng sẽ chẳng cần lớn lên trong áp lực.

4. Xinh đẹp hơn

Sau những đêm nước mắt đầm đìa, tâm hồn rệu rã phụ nữ sẽ biết học cách đứng lên, vực dậy tinh thần và làm lại đời mình. Bởi lẽ, hơn ai hết họ hiểu rằng mình phải sống thật rực rỡ để chẳng ai có thể ý kiến về quyết định bỏ chồng của mình.

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, càng vô tư an yên bạn sẽ càng xinh đẹp bội phần. Chính vì có thời gian cho chính mình, biết cách yêu thương bản thân nên phụ nữ sau đổ vỡ sẽ như đóa hoa khoe sắc.

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