Muốn ‘trói chân’ chồng trăng hoa, phụ nữ nhất định phải có 3 thứ này trong tay!

Phụ nữ yêu 18/01/2020 12:00

Chẳng cần bí quyết giữ chồng cao siêu, chỉ cần sở hữu 3 thứ này thì đàn ông trăng hoa đến mấy cũng bị trói chặt cả đời, si mê vợ mà không cần bùa mê thuốc lú.

Sở hữu 3 thứ này chính là bí quyết giữ chồng cao tay nhất, vợ thông minh hay khờ dại cũng hãy thuộc lòng để hôn nhân hạnh phúc ấm êm, được chồng nuông chiều như bà hoàng.

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Đàn ông nào cũng thích được ôm vợ vào lòng, hôn lên mái tóc mềm thơm của cô ấy như sự gắn kết thân thương - Ảnh minh họa: Internet

1. Mái tóc gọn gàng, thơm tho

Thuở độc thân chăm chút cho vẻ ngoài bao nhiêu thì sau khi lấy chồng phụ nữ lại càng trở nên xuề xòa bấy nhiêu. Họ cho phép mình được mặc những bộ quần áo nhăn nhúm, cũ mèm, tóc tai mấy ngày mới gội một lần mà chẳng hề lấy làm ái ngại.

Trong khi đấy, đàn ông mỗi khi nhìn thấy hình ảnh ấy lại thầm ngao ngán vì người phụ nữ quyến rũ ngày nào đã dần đánh mất sự hấp dẫn của mình. Đặc biệt, đàn ông nào cũng thích được ôm vợ vào lòng, hôn lên mái tóc mềm thơm của cô ấy như sự gắn kết thân thương.

Nếu phụ nữ để tóc hôi hám, bết dầu và có mùi khó chịu thì từ đấy chồng sẽ chẳng thể lãng mạn với bạn nữa. Ngay hôm nay, bạn hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quên gội đầu hằng ngày để mỗi khi hôn lên tóc vợ đàn ông sẽ nhớ ngay mùi hương quen thuộc của người phụ nữ mình yêu.

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Hãy cứ làm nũng, mè nheo và thỉnh thoảng tỏ ra ngốc nghếch, yêu cầu sự giúp đỡ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng quên làm nũng

Là phụ nữ, dù có giỏi giang, tháo vát đến mấy cũng đừng khờ dại tự làm hết tất cả mọi việc từ trong ra ngoài. Bạn có thể là một nữ cường nhân chốn thương trường, dưới quyền có cả trăm nhân viên, kiếm được rất nhiều tiền khiến ai cũng nể trọng. Vậy nhưng, khi về đến nhà hãy rũ bỏ quyền uy bên ngoài cánh cửa, bước vào nhà hãy là người vợ hiền ngoan của chồng.

Hãy cứ làm nũng, mè nheo và thỉnh thoảng tỏ ra ngốc nghếch, yêu cầu sự giúp đỡ của chồng hay hỏi ý kiến anh ấy về những khúc mắc, khó khăn bạn đang gặp phải. Dám chắc, chàng sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe, giúp đỡ, bảo vệ và cưng nựng bạn như cô mèo ngoan.

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Sắm cho mình chiếc đầm ngủ gợi cảm, bộ đồ lót hững hờ chính là tuyệt chiêu để bạn chẳng cần đau đầu nghĩ cách giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đầm ngủ màu đỏ

Rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng họ chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bạn đời khi cô ấy khoác lên người chiếc đầm ngủ hay bộ đồ lót màu đỏ. Màu sắc rực rỡ, nóng bỏng và vô cùng gợi cảm ấy khiến vợ dù bình thường đến mấy cũng trở thành người phụ nữ cuốn hút bậc nhất.

Phụ nữ hãy vứt ngay những bộ đồ lót cũ, những bộ đồ bộ mặc nhà lỗi thời. Sắm cho mình chiếc đầm ngủ gợi cảm, bộ đồ lót hững hờ chính là tuyệt chiêu để bạn chẳng cần đau đầu nghĩ cách giữ chồng nhưng anh ấy vẫn quấn vợ như sam, say mê như thuở đầu.

Cuộc sống hôn nhân ắt sẽ có những thăng trầm, lúc hạnh phúc rộn ràng khi ghen tuông hờn giận. Vậy nhưng, chỉ cần sở hữu 3 thứ trên thì phụ nữ sẽ giữ được lửa yêu, khiến gia đình luôn thuận hòa, an yên, không bao giờ phải đi đánh ghen vì chồng chẳng bao giờ chán vợ.

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