Nếu không dám buông bỏ, chấp nhận ở bên người chồng ngoại tình thì phụ nữ phải gánh chịu những nỗi đau này, đừng than trách bởi đấy là sự lựa chọn của bạn.

Tha thứ cho chồng ngoại tình là một quyết định không hề dễ dàng, bởi dẫu có làm lại từ đầu, dẫu cố gắng quên đi quá khứ tăm tối thì trong lòng phụ nữ bị phản bội luôn phải gánh chịu những nỗi đau này. Phụ nữ không thể quên đi việc chồng đã từng đạp đổ tất cả, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet 1. Vết thương không bao giờ lành Dù đã chấp nhận thứ tha cho chồng ngoại tình, cùng nhau vun đắp cho mái ấm gia đình nhưng trong lòng người vợ chẳng có được một giây an yên. Những đớn đau thương tổn, những uất ức nghẹn ngào ấy cứ bóp nghẹt trái tim người phụ nữ bị phản bội, vết thương lòng luôn âm ỉ.

Bởi lẽ, dẫu miệng nói bỏ qua nhưng phụ nữ nào có thể làm ngơ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Họ càng không thể quên đi việc chồng đã từng đạp đổ tất cả, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác. Dù chồng đã chấm dứt với nhân tình, nhưng trong lòng người vợ vẫn luôn lo sợ bị lừa dối thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet 2. Luôn lo sợ bị phản bội lần thứ hai Nếu trót lấy phải đàn ông trăng hoa thì cả đời phụ nữ phải khổ sở lắm phen. Vì đã có kinh nghiệm phản bội vợ lần thứ nhất thì chẳng ai có thể đảm bảo đàn ông không làm thế lần thứ hai.

Bởi lẽ, năm xưa lúc cầu hôn đàn ông cũng hứa hẹn đủ điều, cũng thề nguyền thủy chung nhưng sau cùng họ vẫn có thể vứt bỏ vợ con để lang chạ với kẻ thứ ba. Dù chồng đã chấm dứt với nhân tình, nhưng trong lòng người vợ vẫn luôn lo sợ bị lừa dối thêm lần nữa. Đồng sàng dị mộng chính là nỗi ám ảnh khiến phụ nữ khổ hạnh cả đời, hôn nhân vì thế mà vô vị, chán ngắt. Cái giá mà phụ nữ khờ dại phải trả là thanh xuân tươi đẹp, là cả cuộc đời sống trong trầm luân - Ảnh minh họa: Internet 3. Lãng phí thanh xuân Vì sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng, sợ con cái thiếu đi tình yêu thương của cha nên không ít phụ nữ cắn răng cam chịu duy trì cuộc hôn nhân với người chồng tệ bạc. Họ sống bên chồng nhưng đã cạn tâm, chẳng còn chút yêu thương rung động chỉ để giữ lấy bỏ bọc hoàn hảo cho gia đình. Thế nhưng, cái giá mà phụ nữ khờ dại phải trả chính là thanh xuân tươi đẹp, là cả cuộc đời sống trong trầm luân, chẳng có lấy một ngày hạnh phúc. Nếu đã không thể cho qua, nếu chẳng thể quên đi việc xấu chồng đã làm trong quá khứ phụ nữ hãy mạnh mẽ ly hôn. Đừng chần chừ, cũng đừng do dự bởi bạn xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc chứ không phải là cảnh đêm nằm ướt gối khóc thương thân mình như thế.

Vợ làm được 5 điều này chồng tự nguyện chung thủy, cả đời không bồ bịch Muốn chồng chung thủy cả đời, kẻ thứ ba chẳng thể chen chân phụ nữ chỉ cần làm được những điều này, không hơn không kém.

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