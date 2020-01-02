Vợ làm được 5 điều này chồng tự nguyện chung thủy, cả đời không bồ bịch

Phụ nữ yêu 02/01/2020 17:05

Muốn chồng chung thủy cả đời, kẻ thứ ba chẳng thể chen chân phụ nữ chỉ cần làm được những điều này, không hơn không kém.

Phụ nữ làm được những điều này tự khắc chồng chung thủy cả đời, gái lạ có dâng tận miệng cũng lắc đầu từ chối mà về với vợ con.

Vợ làm được 5 điều này chồng tự nguyện chung thủy, cả đời không bồ bịch - Ảnh 1
Người phụ nữ bản lĩnh, dám nghĩ dám làm sẽ khiến đàn ông muốn về nhà ngay sau khi tan tầm - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ tự lập

Phụ nữ được quyền mềm yếu, được quyền đòi hỏi chồng bảo bọc, chở che và nuông chiều mình. Thế nhưng, chị em đừng quá ỷ lại vào bạn đời, biến mình thành gánh nặng của anh ấy lúc nào không hay.

Bởi lẽ, người phụ nữ bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và chăm sóc bản thân, gia đình vẹn toàn sẽ khiến đàn ông muốn về nhà ngay sau khi tan tầm. Người khác dù muốn chèo kéo cũng vô ích.

2. Biết chăm chút vẻ ngoài

Chẳng cần dát hàng tá mỹ phẩm đắt tiền lên mặt, cũng chẳng cần những chai nước hoa xa hoa. Một người phụ nữ khôn ngoan càng không cần bí quyết giữ chồng cao siêu. Họ chỉ không ngừng chăm sóc bản thân, giữ gìn vóc dáng và ăn mặc thanh lịch là đủ.

Ai rồi cũng sẽ già, dẫu muốn cũng chẳng thể níu kéo thanh xuân. Thế nên, nếu bạn trân quý bản thân, không ngừng làm đẹp thì càng nhiều tuổi nhan sắc sẽ càng mặn mà, đằm thắm.

Vợ làm được 5 điều này chồng tự nguyện chung thủy, cả đời không bồ bịch - Ảnh 2
Nếu đã thứ tha cho sai lầm của chồng, nếu đã không chấp nhặt thì phụ nữ bản lĩnh đừng bao giờ khơi lại quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

3. Không lắm lời

Nếu có điều gì không hài lòng về bạn đời, nếu anh ấy khiến bạn phật lòng thì phụ nữ đừng ngần ngại nói cho chàng biết suy nghĩ của mình. Nếu cứ càm ràm, than phiền vì những uất ức trong lòng nhưng không chịu nói rõ ngọn ngành thì cả hai sẽ chẳng thể có cơ hội thấu hiểu nhau.

Cũng vậy, nếu đã thứ tha cho sai lầm của chồng, nếu đã không chấp nhặt thì phụ nữ bản lĩnh đừng bao giờ khơi lại quá khứ.

4. Không tiếc lời khen ngợi dành cho chồng

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ tiết kiệm lời khen với chồng, cũng đừng ngần ngại đề nghị anh ấy giúp đỡ mình khi cần. Một lời “hôm nay chồng em phong độ quá”, “anh giỏi quá”, “cảm ơn anh yêu” sẽ khiến chồng thương vợ bội phần.

Đặc biệt, bạn càng cần thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho bạn đời chốn đông người càng khiến anh ấy hãnh diện vì có người phụ nữ khôn khéo bên cạnh. Hơn thế, người ngoài cũng sẽ rất ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân của cả hai.

Vợ làm được 5 điều này chồng tự nguyện chung thủy, cả đời không bồ bịch - Ảnh 3
Yêu quý bố mẹ chồng sẽ giúp phụ nữ ghi điểm tuyệt đối trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

5. Hiếu thuận với bố mẹ chồng

Một nàng vợ hiền dâu thảo là điều đàn ông mong mỏi nhất ở người phụ nữ đầu ấp tay gối. Nếu lấy được người vợ khéo léo chu toàn, đối đãi tử tế, chân thành với cha mẹ mình người chồng sẽ hạnh phúc vô cùng.

Dù khô khan, lạnh lùng đến mấy nhưng thấy cảnh gia đình ấm êm, thuận hòa cũng khiến chàng khấp khởi trong lòng. Yêu quý bố mẹ chồng sẽ giúp phụ nữ ghi điểm tuyệt đối trong mắt bạn đời. Vợ chồng khăng khít keo sơn như thế thì chồng chẳng thèm cặp kè bồ nhí làm gì.

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