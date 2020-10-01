Sức hút không thể chối từ của phụ nữ béo… tắt đèn rồi lại càng khó cưỡng

Thực tế, trong mắt đàn ông, có những người phụ nữ béo, đầy đặn có da thịt nhưng lại có sức hút không thể chối từ. Khi tắt đèn lại càng khó cưỡng.

Nhiều phụ nữ béo, đầy đặn thường tự ti với thân hình của mình. Họ cho rằng phụ nữ gầy ốm, mình hạc xương mai mới hấp dẫn đàn ông. Nhưng thực tế, trong mắt đàn ông, phụ nữ có da thịt, đầy đặn mới có sức hút khó cưỡng, đặc biệt là khi tắt đèn. Gối ôm mùa đông Người phụ nữ đầy đặn thường có nhiệt độ cơ thể cao hơn, nên giường của họ cũng sẽ ấm áp hơn của người khác. Nhất là khi trời lạnh, những người phụ nữ thế này thường cho đàn ông cảm giác ấm áp, đặc biệt là khi ôm áp rất giống một chiếc gối ôm mềm mại. Đây chính là sự khác biệt mà phụ nữ gầy khó có thể làm được.

Người có trái tim lương thiện, không để bụng, thù dai Người ta thường nói phụ nữ đầy đặn là phúc tướng, cũng một phần do tâm tính lương thiện, đầy sức sống của họ - Ảnh minh họa: Internet Thường thì phụ nữ mập thường không giận lâu hay để bụng. Họ không quan tâm đến những việc tiêu cực xung quanh, càng không để ý ai nói xấu sau lưng họ. Nếu có xảy ra mâu thuẫn trong một nhóm người thì phụ nữ đầy đặn thường là người dễ làm hòa, hoặc là người đứng ra phân xử để mọi chuyện hòa hợp lại. Người ta thường nói phụ nữ đầy đặn là phúc tướng, cũng một phần do tâm tính lương thiện, đầy sức sống của họ.

Chuyện ấy thuận tiện hơn Nếu đàn ông lấy một người phụ nữ quá gầy thì đôi khi họ sẽ thấy không được thuận tiện. Bởi phụ nữ gầy có lúc gặp khó khăn với nhiều tư thế, cảm thấy khó chịu hay đau đớn khi làm chuyện ấy. Nhưng với phụ nữ đầy đặn thì lại khác. Sẽ là sai lầm khi nhìn bề ngoài của họ mà đánh giá thấp. Rất nhiều phụ nữ mập mạp lại có khả năng uyển chuyển, phối hợp nhịp nhàng với bạn tình khi trên giường. Tâm lý thoải mái Người phụ nữ mũm mĩm thường không suy nghĩ phức tạp về mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ mũm mĩm thường không suy nghĩ phức tạp về mọi thứ. Họ đơn giản hóa mọi chuyện. Thay vì chăm chăm vào những thứ khiến bản thân không vui, họ lại tìm đến những thú vui như ăn ngon, đi chơi, thoải mái trong ăn mặc. Đặc biệt, những người phụ nữ này thường có giấc ngủ ngon hơn phụ nữ gầy. Cảm giác mềm mại Thực tế, đàn ông thích cảm giác mềm mại ở da thịt của phụ nữ khi tiếp xúc. Vì thế, khi ôm phụ nữ quá gầy đàn ông có cảm giác không “đủ”. Ngược lại, khi ôm phụ nữ đầy đặn họ lại thấy mềm mại, dễ chịu, tiếp xúc da thịt thích thú hơn. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không cố gắng giảm cân một cách tàn nhẫn với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không cố gắng giảm cân một cách tàn nhẫn với cơ thể. Mập hay ốm không phải là định nghĩa duy nhất cho cái đẹp. Phụ nữ ốm mà thiếu sức sống, không khỏe mạnh thì cũng chẳng quyến rũ trong mắt đàn ông. Nhưng phụ nữ đầy đặn biết yêu quý bản thân, giữ gìn sức khỏe thì luôn có khí chất tươi sáng, đầy năng lượng tích cực. Phụ nữ muốn hấp dẫn đàn ông, tỏa sáng tự tin thì chỉ cần biết điểm mạnh của mình là gì, hoàn thiện yếu điểm, sống vui vẻ tích cực thì dù ở đâu cũng đều rực rỡ.

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá ‘lụy tình’ Trong một mối quan hệ mang tính phụ thuộc – một người thì hiến dâng 100% cuộc sống của mình, trong khi người còn lại thì cho đi rất ít hoặc không có chút tình cảm nào.

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