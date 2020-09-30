Bật mí lý do có những người phụ nữ càng ngày càng xinh đẹp hơn

Phụ nữ yêu 30/09/2020 05:16

Có những người phụ nữ dù đã ngoài 40 vẫn giữ được nét hấp dẫn thanh thuần. Họ luôn có khí chất của người phụ nữ thu hút bất chấp tuổi tác, xuyên thời gian.

Trong tâm lý học có một loại định nghĩa gọi là “hiệu ứng tiếp xúc”. Chính là nếu một người thường xuất hiện trước mặt bạn, nhưng theo thời gian bạn lại thấy họ đẹp hơn hẳn. Vậy đâu là lý do cho việc có những người phụ nữ bạn càng nhìn, càng tiếp xúc lại càng thấy họ xinh đẹp hơn?

Thực tế chứng minh, tướng mạo của một người phụ nữ theo thời gian sẽ có nhiều thay đổi, nhưng không hẳn là chỉ vì tuổi tác mà già đi. Khi bạn thấy một người trông xinh đẹp hơn, cốt yếu là vì khí chất, hình tượng của cô ấy trong lòng bạn đã thay đổi. Vậy làm sao để phụ nữ có thể thay đổi khí chất, hình tượng theo năm tháng?

Đây chính là những cách giúp phụ nữ thu hút như thế.

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Khi bạn thấy một người trông xinh đẹp hơn, cốt yếu là vì khí chất, hình tượng của cô ấy trong lòng bạn đã thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích đọc sách

Nhan sắc của một người phụ nữ sẽ ẩn chứa trong sách mà họ đọc. Đọc sách sẽ có thể giúp dung mạo của phụ nữ thay đổi. Trong quá trình tiếp thu kiến thức, trau dồi bản thân, phụ nữ sẽ có sự tu dưỡng cả về đầu óc và tâm hồn. Chính sự tu dưỡng này sẽ giúp phụ nữ thay đổi khí chất.

Người rực rỡ cũng từ nội tâm và trí óc rộng mở. Phụ nữ đọc sách không chỉ cho bản thân thời gian trầm lắng suy xét, ngẫm nghĩ mà còn dần cải thiện dung mạo, nhan sắc. Đây là loại nhan sắc hình thành do bản thân và tỏa sáng nhờ năng lượng tích cực, những gì thanh tịnh nhất từ sách vở.

Nhiều phụ nữ khi còn trẻ có dung mạo không hề nổi bật nhưng theo năm tháng lại đẹp dần lên nhờ thói quen đọc sách mỗi ngày. Đọc sách cũng giúp con người trở nên yên tĩnh, thư giãn và tiếp thu nhiều kiến thức mới. Đặc biệt là những cuốn sách có tâm hồn sáng trong, lương thiện.

Phụ nữ điềm đạm

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Đó là nét khí chất sáng trong, vô tư như cô hàng xóm bên nhà, có sức hấp dẫn bất chấp tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ không có quá nhiều tham vọng, chỉ thích thư thả trong thế giới âm nhạc, hay hội họa… thì dù có 40 tuổi họ vẫn giữ được vẻ thanh thuần tươi tắn như khi trẻ. Đó là nét khí chất sáng trong, vô tư như cô hàng xóm bên nhà, có sức hấp dẫn bất chấp tuổi tác.

Người phụ nữ điềm đạm luôn có nội tâm yên ả, nhẹ nhàng. Chính nền tảng vững vàng này tạo nên dáng hình dung mạo tươi tắn của họ. Ngược lại, phụ nữ dễ nổi nóng lại không giữ được làn da mịn màng, dáng hình khỏe mạnh như phụ nữ điềm đạm. Người có nội tâm bình ổn thì từ dung mạo, đến nụ cười hay ánh mắt cũng mềm mại và tươi sáng hơn.

Phụ nữ tự tin

Khi nhìn vào người đàn bà tự tin thì người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu, có sức hút không thể cưỡng lại được. Người tự tin luôn giữ được trường khí tốt lành. Phong thái, khí chất biết mình là ai và muốn gì giúp sắc thái của họ rạng rỡ nổi bật.

Người phụ nữ tự tin luôn biết rõ thế mạnh và điểm yếu của mình. Vì thế, họ chỉ tập trung và phát huy ưu điểm của bản thân, hoàn thiện những gì thiếu sót ở mình. Họ biết mình đẹp ở đâu, có thể trở nên tỏa sáng vào lúc nào.

Phụ nữ thú vị

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Người đàn bà thú vị hấp dẫn nhờ khí chất cởi mở, nhiệt tình, luôn chứa đựng một thế giới nhiều màu sắc, phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thú vị hấp dẫn nhờ khí chất cởi mở, nhiệt tình, luôn chứa đựng một thế giới nhiều màu sắc, phong phú. Người phụ nữ thu hút này có cách sống đặc biệt cá tính, không nhạt nhòa. Họ có thái độ sống tốt, đối đãi thú vị với cuộc sống và con người. Họ giữ phong thái trang nhã với thế giới nội tâm đa dạng, đầy màu sắc. Người phụ nữ thế này thì dù ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi vẫn đầy sức hút.

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