3 ‘vũ khí’ tối thượng khiến đàn ông ‘sôi sục ham muốn’ dù chỉ mới nhìn thấy bạn từ xa

Phụ nữ yêu 29/09/2020 05:01

Người phụ nữ quyến rũ có 3 “vũ khí” tối thượng khiến đàn ông đổ gục vì “sôi sục ham muốn” dù chỉ mới nhìn từ xa.

Kỳ thực, một người phụ nữ quyến rũ đích thực thì không cần phải có những kỹ năng phòng the điêu luyện để khơi dậy ham muốn nguyên thủy của đàn ông. Vì hứng thú của đàn ông đôi khi chỉ bắt nguồn từ những việc rất đơn giản, nhỏ nhặt, thậm chí là vô tình của phụ nữ.

Có những điều đơn giản ở phụ nữ có thể hấp dẫn đàn ông ngay từ ánh mắt tiếp xúc. Bạn chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến đàn ông muốn “gục ngã” vì bạn.

Đôi môi tô son đỏ mọng

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Màu đỏ là màu sắc kích thích thị giác và khá hút mắt, cảm giác gợi tình ở đàn ông nhất - Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ là màu sắc kích thích thị giác và khá hút mắt, cảm giác gợi tình ở đàn ông nhất. Đa số đàn ông đều ấn tượng với phụ nữ diện trang phục, trang điểm với sắc đỏ bắt mắt. Đặc biệt là đôi môi, nơi ẩn chứa ham muốn của đàn ông mỗi khi nhìn thấy. Phụ nữ có một đôi môi đỏ mọng luôn khiến đàn ông không thể rời mắt, thậm chí là chỉ mới nhìn từ xa.

Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng, một gương mặt dù không được trang điểm quá tỉ mỉ nhưng có một đôi môi tô son màu đỏ vẫn khiến đàn ông ngừng hẳn một nhịp thở. Phụ nữ khi biết chăm sóc da môi, có một bờ môi mọng và biết tận dụng lựa chọn màu sắc son môi phù hợp, có tính kích thích đàn ông vào đúng thời điểm thì chẳng cần chiêu trò gì cũng khiến họ tự nguyện dâng hết trái tim cho bạn.

Mùi hương riêng biệt

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Người đàn bà quyến rũ luôn biết cách chọn mùi hương tự nhiên và phù hợp với bản thân, sử dụng trong tình huống thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Dù không dễ nhận thấy nhưng mùi cơ thể của mỗi người đều khác nhau. Mùi cơ thể riêng biệt kết hợp với hương nước hoa, sữa dưỡng thể hay sữa tắm… thì sẽ tạo ra một mùi hương càng đặc biệt, không thể giống ai khác. Mà khướu giác của đàn ông cũng nhạy cảm với mùi hương của phụ nữ. Vì thế, có thể nói mùi hương cơ thể là một “vũ khí” đặc biệt ăn sâu vào tâm trí của đàn ông khó quên nhất.

Có một sự thật là nhiều đàn ông vì một mùi hương vô tình ngửi thấy trên phố mà đặc biệt chú ý, thậm chí là tìm kiếm xung quanh. Đây cũng là nguồn cơn cho việc sáng chế nhiều mùi nước hoa gợi cảm, tăng sức quyến rũ cho phụ nữ. Đặc biệt, mùi hương cơ thể của phụ nữ khi trên giường cũng khiến đàn ông rung động kích thích. Mùi nước hoa hay cơ thể của phụ nữ trong thời khắc gần gũi ấy sẽ khiến đàn ông dù đi đến đâu cũng không thể quên bạn.

Người đàn bà quyến rũ luôn biết cách chọn mùi hương tự nhiên và phù hợp với bản thân, sử dụng trong tình huống thích hợp.

Ánh mắt

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“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời” - Ảnh minh họa: Internet

“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Câu nói này nghe thì ví von nhưng kỳ thực trong nhiều trường hợp đàn ông vẫn thấy “rạo rực” với ánh mắt của phụ nữ.

Thực tế, ánh mắt là nơi chất chứa tâm hồn của một người rõ ràng và đủ đầy nhất. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đàn ông có thể chú ý đến dáng vẻ, khuôn mặt, nhưng cảm giác lớn nhất vẫn là ở đôi mắt của một người phụ nữ. Một đôi mắt được chăm chút, sáng trong, tràn đầy năng lượng tích cực khiến đàn ông một lần nhìn vào cả đời khó thoát.

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