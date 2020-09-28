Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ ngoại tình chính là khi phụ nữ vụng trộm họ sẽ không để bạn thấy một người vợ thiếu trách nhiệm với gia đình. Vì dù sao thì phụ nữ khi ngoại tình vẫn nghĩ về con cái nhiều hơn đàn ông. Và đây là những lý do phụ nữ giấu chuyện ngoại tình giỏi hơn đàn ông.

Dù rằng đàn ông ngoại tình khá phổ biến nhưng bất kì cuộc tình vụng trộm nào cũng cần đàn ông và phụ nữ. Và đôi khi phụ nữ không lộ chuyện ngoại tình là vì họ giấu giếm tài tình hơn đàn ông.

Thực tế, phụ nữ thích xem phim tình cảm hơn đàn ông. Và nếu đàn ông có xem thì họ cũng không nhập tâm, để ý từng chi tiết như phụ nữ. Với loại phim tâm lý gia đình, đa số phụ nữ đã có gia đình đều xem nhiều hơn đàn ông. Nhờ đó, họ có thêm kinh nghiệm để che giấu chuyện ngoại tình.

Đàn ông thực tế hơn phụ nữ, họ học qua thực tiễn chính mắt tai nghe. Phụ nữ lại thường có bài học về tình yêu, gia đình thông qua sách vở, phim truyện nhiều hơn.

Làm tốt vai trò của mình hơn

Khi đàn bà ngoại tình là lúc họ được thỏa mãn chuyện chăn gối hơn, biết được nhiều kỹ năng để “chiều chồng” hơn. Từ đó, họ biết cách làm sao để chồng thích thú, dần yêu thương vợ hơn. Không chỉ vậy, dù ngoại tình nhưng phụ nữ vẫn cố sắp xếp thời gian chu đáo. Họ luôn làm tròn bổn phận, thậm chí là hơn cả bình thường để chồng không nảy sinh nghi ngờ.

Xóa dấu vết ngoại tình

Đàn ông khi ngoại tình thường mang về nhà những dấu hiệu lạ như mùi son, nước hoa trên áo. Phụ nữ lại không như thế, họ kỹ tính với những mùi vương vấn của nhân tình. Họ biết dùng những mùi hương khác như mùi sữa tắm, dưỡng thể để xóa đi những dấu vết ngoại tình.

Phụ nữ nhạy cảm, dễ nhận ra nếu chồng có nghi ngờ

Phụ nữ khi đã ngoại tình thì còn khôn khéo hơn cả đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi đã ngoại tình thì còn khôn khéo hơn cả đàn ông. Vì phụ nữ là sinh vật thường để ý đến tiểu tiết nên khi ngoại tình họ rất cẩn trọng. Từ hành động đến lời nói, hoặc chồng có chút nghi ngờ thì họ liền nhận ra. Vì nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của chồng nên họ cũng kịp thời che giấu chuyện ngoại tình.

Sử dụng nhiều số điện thoại và email giả

Phụ nữ ngoại tình thường lo xa và muốn tạo nhiều thông tin giả mạo về mình để không ai phát hiện. Đó là lý do khi đàn bà ngoại tình thường sử dụng nhiều số điện thoại, tên Facebook hay email khác nhau.

Phòng tập thể dục là "căn cứ địa"

Theo khảo sát, nhiều người phụ nữ thừa nhận rằng họ lấy cớ đi đến phòng tập thể dục mỗi sáng để có thời gian ở bên nhân tình. Nơi này có thể là "căn cứ địa" của đàn bà ngoại tình.

Khi phụ nữ ngoại tình, nhân tình giúp họ giữ bí mật

Nhưng phụ nữ ngoại tình lại hoàn toàn khác, vì người tình sẽ giúp họ giữ bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ngoại tình thường bị nhân tình yêu cầu danh phận, tương lai. Thậm chí, rất nhiều người chồng ngoại tình đánh mất gia đình, địa vị chỉ vì màn trả thù của cô bồ cao tay. Nhưng phụ nữ ngoại tình lại hoàn toàn khác, vì người tình sẽ giúp họ giữ bí mật. Đàn ông khi ngoại tình với phụ nữ có gia đình chỉ vì thể xác, họ không cần một người vợ phản bội như thế.

Họ chẳng cần dùng tiền để chồng phải nghi ngờ

Đàn ông khi ngoại tình là người chi trả, đó là lý do họ để lại dấu vết. Nhưng khi phụ nữ ngoại tình thì người tình của họ sẽ chi trả.

Kỳ thực, đàn ông rất khó nhận ra những chiêu ngoại tình này của phụ nữ. Phụ nữ một khi ngoại tình còn nguy hiểm hơn cả đàn ông là vì thế.