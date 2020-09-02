9 điều người khôn ngoan không hé nửa lời, người ngu ngốc ra rả mỗi ngày

Phụ nữ yêu 02/09/2020 04:44

Một người khôn ngoan biết chọn lọc lời nói thốt ra, điều gì phải cắn răng giữ kín. Ngược lại, người ngu ngốc lại không biết giữ miệng mà hại mình.

Đây là 9 điều người khôn ngoan không bao giờ hé nửa lời, người ngu ngốc lại nói mỗi ngày.

Không nói nhiều

Người ta thường nói, bệnh đi vào từ miệng, họa cũng từ miệng mà ra. Người nói quá nhiều thì sẽ dễ lỡ lời. Nói dai sẽ thành nói dại. Huống hồ, nói quá nhiều những lời vô nghĩa sẽ chỉ khiến người khác không muốn lắng nghe, thậm chí là xem thường. Người sống khôn ngoan nói ít mà chất, hơn là nói nhiều mà dư thừa.

Không ăn nói lung tung

Người có tri thức nội hàm không nói chuyện lung tung, lời nói ra phải cân nhắc suy nghĩ cẩn thận. Người dại dột ăn nói lung tung thường phải hối hận vì những lúc lỡ lời. Ăn nói không suy nghĩ dễ rước họa vào thân, đụng chạm đến người khác.

Không nói chuyện hời hợt

nguoi khon ngoan 1
Người không tự coi trọng lời nói của mình dễ bị người khác trách giận, thậm chí là gây họa - Ảnh minh họa: Internet

Người không tự coi trọng lời nói của mình dễ bị người khác trách giận, thậm chí là gây họa. Đừng dễ dàng hứa hẹn khi chưa chắc chắn làm được. Đừng hứa để rồi làm mất lòng tin từ người xung quanh.

Không nói quá thẳng thừng

Một người thông minh không ăn nói quá thẳng thừng mà không nghĩ đến hậu quả, dễ gây họa cho bản thân và người xung quanh. Thay vì vậy, có thể nói theo cách nhẹ nhàng, đơn giản để giữ hòa khí. Nếu bạn tôn trọng cái tôi của người khác thì họ cũng sẽ tôn trọng kiêu hãnh của bạn.

Không nói lời cay nghiệt

Người nói lời cay nghiệt được đánh giá là người có tâm địa thâm sâu. Một người khôn ngoan không để khẩu nghiệp ảnh hưởng đến hình tượng và phúc đức của mình. Có trách người cũng đừng quá cay nghiệt, giữ sự cảm thông, bao dung thì sẽ nhận được thấu hiểu, sẻ chia.

Không tiết lộ bí mật của mình

nguoi khon ngoan 2
Với những bí mật của bản thân, người thông minh không bao giờ nói ra - Ảnh minh họa: Internet

Với những bí mật của bản thân, người thông minh không bao giờ nói ra, vì có những việc nói ra sẽ khó thành công, thậm chí là phạm lỗi lớn.

Không tiết lộ bí mật của người khác

Với những bí mật của cá nhân khác hay tập thể, họ càng không hé nửa lời. Vì nếu tiết lộ bí mật của người khác thì chính là tự hủy hoại nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp của mình. Huống hồ, nếu bạn nắm giữ bí mật của người khác thì chính là vì họ tin tưởng bạn. Bạn nói ra thì chính là đánh mất chữ tín của mình và lòng tin từ người khác.

Không nói lời khoe khoang

Chỉ có người dại dột mới thích khoe khoang, đi tới đâu cũng tự hào nói về bản thân. Nhưng người khác nghe được chỉ thấy xem thường và khó chịu. Người tài giỏi thật sự không cần phô trương bản thân bằng lời nói, nhưng người khác vẫn nể trọng họ. Người khác vốn dĩ không đánh giá bạn qua những gì bạn nói, họ chỉ nhìn thành quả bạn đạt được.

Không nói lời phàn nàn, oán trách

nguoi khon ngoan 3
Và người khôn ngoan thì không dại dột tự dồn mình vào thế bí - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không hài lòng thường nói những lời phàn nàn, oán trách. Vì họ thấy ai xung quanh cũng có lỗi với họ. Nhưng kỳ thực, chỉ có người dại dột với có suy nghĩ và hành động thế này. Bạn oán trách người khác thì chứng tỏ bản thân đang bất lực, dễ run sợ trước khó khăn. Và những lời tiêu cực này lại tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại bạn. Và người khôn ngoan thì không dại dột tự dồn mình vào thế bí.

Cách xem tin nhắn ẩn trên Zalo giúp chị em ‘triệt phá’ ổ ngoại tình công sở của chồng

Cách xem tin nhắn ẩn trên Zalo giúp chị em ‘triệt phá’ ổ ngoại tình công sở của chồng

Dù đây là phương thức ngoại tình khá cũ nhưng đàn ông vẫn áp dụng phổ biến. Chị em nên biết cách đọc tin nhắn Zalo bị ẩn để phòng tránh tai ương cho gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   người thông minh sống khôn ngoan bài học cuộc sống

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này