Những người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông thường có một cuộc sống vui vẻ với bạn bè, đam mê riêng. Khi bạn giữ tâm thế độc lập với cuộc sống riêng, có tự do và niềm vui trong những việc mình làm, đàn ông sẽ thấy hứng thú tò mò với bạn hơn. Vì họ muốn tìm hiểu về những gì khiến bạn vui, càng muốn đến gần, nhớ đến bạn nhiều hơn.

Chỉ khi trong đầu đàn ông luôn nghĩ về bạn khi rảnh rỗi thì mới khiến anh ấy luôn mong nhớ, tìm đến bạn. Đây là 8 cách làm đàn ông nhớ thương bạn đơn giản nhất.

Mùi hương của phụ nữ thường để lại vương vấn trong lòng đàn ông lâu dài. Đặc biệt là những mùi hương chỉ riêng bạn có. Đó là mùi nước hoa, sữa tắm hay sữa dưỡng thể hòa cùng mùi cơ thể riêng biệt của bạn. Khi bạn giữ cơ thể sạch sẽ, thì mùi hương từ bạn cũng để lại ấn tượng với đàn ông.

Trong tình cảm hay hôn nhân, phụ nữ hãy giữ một khoảng cách nhất định với đàn ông. Có xa thì đàn ông mới muốn lại gần. Có đủ không gian riêng tư thì đàn ông mới có thể nhớ đến bạn.

Và khi đã quen với mùi hương của bạn, anh ấy sẽ thường xuyên nhớ đến bạn. Chỉ cần nghe qua một mùi hương tương tự cũng sẽ lập tức nghĩ về bạn ngay.

Những hành động thể hiện tình cảm

Những hành động đặc biệt thể hiện tình cảm cũng để lại những ấn tượng với đàn ông. Chẳng hạn như, những cái ôm bất ngờ, những hành động biểu đạt tình cảm chỉ dành riêng cho anh ấy. Đã để lại ấn tượng thì đàn ông sẽ nhớ rất lâu và thường xuyên nhớ tới bạn.

Hạn chế sử dụng mạng xã hội

Muốn hấp dẫn đàn ông thì đừng xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội. Hãy giữ lại một chút bí ẩn để đàn ông muốn tìm kiếm ở bạn. Đồng thời cũng để đàn ông có cảm giác đặc biệt khi tìm hiểu bạn ngoài đời. Anh ấy sẽ là người duy nhất biết về những điều bạn chưa từng chia sẻ với ai.

Muốn hấp dẫn đàn ông thì đừng xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tạo những điều bất ngờ, bí ẩn

Thứ nuôi dưỡng tình yêu theo thời gian chính là sự bất ngờ và bí ẩn. Hãy hâm nóng tình cảm bằng những cách thể hiện bất ngờ. Chẳng hạn như, hãy mua một món quà khiến anh ấy vui vẻ. Hoặc bạn có thể lên một kế hoạch đi chơi mà anh ấy không thể ngờ tới… Tất cả những điều khiến đàn ông bất ngờ vui vẻ đều để lại ấn tượng với anh ấy. Để chỉ cần xa bạn chốc lát, gặp hay trải qua chuyện gì anh ấy cũng có thể nhớ tới bạn.

Đừng ra lệnh cho đàn ông

Đàn ông không thích bị phụ nữ ra lệnh. Đặc biệt, bạn càng ép buộc anh ấy làm gì thì càng không thể. Thay vì vậy, hãy học cách nói nhẹ nhàng, sẽ dễ khiến đàn ông nhớ và làm theo hơn. Chẳng hạn như, thay vì nói “Anh làm cái này đi”, thì hãy nói “Em không làm được, anh giúp em được không?”. Cùng một mục đích nhưng với hai cách nói lại có hai kết quả khác nhau. Khi được nghe lời nhẹ nhàng, đàn ông sẽ vui vẻ làm, thậm chí lần sau không cần bạn nhắc anh ấy đã tự giác làm.

Vì thế, giữ đàn ông quan trọng nhất là ở cách phụ nữ nói, hãy nói những gì đàn ông muốn nghe.

Học cách từ chối

Hơn hết, hãy giữ sự tự tin với đàn ông, để anh ấy vừa nể trọng vừa yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lúc nào cũng gật đầu với đàn ông, sẽ trở nên nhàm chán. Hãy để người đàn ông của bạn biết đợi, biết thuyết phục bạn. Anh ấy sẽ học cách chinh phục bạn, cho bạn một vị trí đặc biệt trong tình cảm. Hơn hết, hãy giữ sự tự tin với đàn ông, để anh ấy vừa nể trọng vừa yêu thương bạn.

“Chăm” đàn ông vừa đủ

Rất nhiều đàn ông vô tâm là vì được vợ chăm chút quá kỹ lưỡng. Khi tình cảm của phụ nữ trao đi quá nhiều, đàn ông sẽ cảm thấy dư thừa và dần không trân trọng.

Vì thế, hãy chỉ thể hiện vừa đủ để đàn ông muốn có nhiều hơn. Ví dụ như, có những việc trong nhà anh ấy có thể giúp thì đừng ôm đồm một mình. Hay nếu bạn đã chăm sóc anh ấy thì cũng hãy đòi hỏi được anh ấy quan tâm, yêu thương. Vì cách làm đàn ông nhớ thương bạn là để anh ấy chủ động trân quý, giúp đỡ bạn mỗi ngày.