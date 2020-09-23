5 ‘mưu trò’ của phụ nữ cao quý gieo nhớ thương dai dẳng vào tâm trí đàn ông

Phụ nữ yêu 23/09/2020 05:02

Đàn ông thường bị thu hút bởi kiểu phụ nữ cao quý. Bởi người phụ nữ thế này thường có những “mưu trò” để gieo thương nhớ vào tâm trí đàn ông.

Một người phụ nữ cao quý, có sức hút khó cưỡng với đàn ông có những “mưu trò” đặc biệt này.

Luôn gia tăng “khí chất” của bản thân

Người đàn bà quý phái có thể không xinh đẹp nhưng khí chất toát ra từ phong thái tự tin, tỏa sáng quyến rũ đặc biệt nổi bật. Kỳ thực, ngoại hình của phụ nữ là thứ dễ thay đổi theo thời gian nhất. Muốn giữ đàn ông, ngoại hình xinh đẹp không thể đủ. Nếu muốn đàn ông chung thủy với bạn cả đời thì phụ nữ phải có khí chất riêng.

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Hãy tập trung vào những điểm mạnh, tìm hiểu về sức hấp dẫn của bản thân, tạo nên “mùi vị” riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, hãy tập trung vào những điểm mạnh, tìm hiểu về sức hấp dẫn của bản thân, tạo nên “mùi vị” riêng biệt. Mỗi người phụ nữ sẽ có “hương vị” khác nhau, tỏa ra từ nội hàm của từng người. Phụ nữ có trí thức sẽ có sức hút của sự hiểu biết. Phụ nữ có tâm hồn đẹp, giàu bao dung sẽ có sức hấp dẫn của sự lương thiện.

Một người phụ nữ đẹp thì sẽ có người đẹp hơn. Còn phụ nữ hấp dẫn từ khí chất thì không cần quá xinh đẹp vẫn chiếm vị trí không thể thay thế trong lòng đàn ông.

Nâng cao năng lực và là chỗ dựa cho đàn ông

Đằng sau người đàn ông thành công sẽ luôn có người phụ nữ có hiểu biết. Thực tế chứng minh, sự thành công của một người đàn ông luôn có sự góp sức của một người phụ nữ bên cạnh. Đàn ông càng thông minh càng chọn vợ là người có hiểu biết, năng lực.

Khi phụ nữ không ngừng nâng cao năng lực, trở thành một phần sức mạnh của đàn ông thì không chỉ khiến đàn ông nể trọng, tin tưởng, mà còn “quy phục” vô điều kiện. Vì kiểu phụ nữ này không dựa dẫm vào đàn ông, độc lập và đặc biệt nổi bật.

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Hơn nữa, phụ nữ có năng lực nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, nữ tính riêng khiến đàn ông khó chinh phục, càng không ngừng chứng tỏ và giữ gìn - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, phụ nữ có năng lực nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, nữ tính riêng khiến đàn ông khó chinh phục, càng không ngừng chứng tỏ và giữ gìn. Đó là lý do phụ nữ cao quý không bao giờ chỉ biết làm đẹp, họ còn có khả năng làm hậu thuẫn vững chắc cho người đàn ông của mình.

Khiến đàn ông tự nguyện hướng về mình

Dù là yêu đương hay hôn nhân thì luôn có sự ràng buộc nhất định. Nhưng ràng buộc đúng cách sẽ khiến đàn ông tự nguyện thủy chung, ràng buộc sai cách lại khiến họ muốn rời bỏ.

Vì thế, muốn giữ đàn ông, bạn phải biết cách giữ trái tim của họ. Đàn ông dễ rung động với người phụ nữ khác là vì tình cảm của họ dành cho bạn không đủ vững chắc, họ không tự nguyện ràng buộc vào bạn. Cách “trói buộc” đàn ông hiệu quả nhất là để họ tự nguyện một lòng với bạn. Người đàn bà thông minh luôn giữ đàn ông vừa phải, nhưng lại khiến đàn ông phải giữ lấy họ.

Chia sẻ vui buồn cùng đàn ông

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Cách “trói buộc” đàn ông hiệu quả nhất là để họ tự nguyện một lòng với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là đấng mày râu không được yếu đuối nhưng họ lại luôn mong chờ một người phụ nữ tình nguyện chia ngọt sẻ bùi cùng họ. Không chỉ phụ nữ tìm người thật lòng với mình, đàn ông cũng tìm chân tình để gắn bó cả đời. Khi bạn và anh ấy dần có sự đồng hành, tương trợ trong mọi mặt cuộc sống thì sẽ có một liên kết vững chắc. Khi đó, phụ nữ có thể “điều khiển” đàn ông dễ dàng.

Luôn giữ “khoảng cách”

Giữa những người yêu nhau lâu dài luôn có một khoảng cách nhất định. Họ dành cho nhau không gian để thoải mái, dành cho nhau tôn trọng để không thấy ngột ngạt. Hơn nữa, tình cảm của đàn ông dễ phai nhạt bởi sự gần gũi thành quen thuộc. Đàn ông cần một khoảng cách vừa phải để thấy nhớ bạn, thấy bạn xinh đẹp và luôn muốn chinh phục bạn.

Nói một cách đơn giản là đừng bao giờ quá dễ dãi với đàn ông, đừng cho họ cảm giác có thể đoán biết mọi thứ thuộc về bạn, nắm giữ bạn thật chặt trong lòng bàn tay. Đừng để anh ta được nhận quá nhiều mà thấy “no nê”. Đôi khi phải thấy thiếu, thấy “đói” mới tạo nên sức hút. Đàn ông thích chinh phục, vậy thì phải để họ lọt vào cái “bẫy” thế này cả đời.

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