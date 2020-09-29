Đây được xem là con đường đàn ông dễ tiếp cận người thứ ba nhất, cũng là con đường khiến đàn ông lầm đường lạc lối.

Đây là những con đường “kín” dẫn dắt đàn ông tìm đến cuộc tình vụng trộm . Nếu bạn là vợ thì nên biết qua để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Người thứ ba tiềm tàng có thể là bất kì ai trong vòng tròn bạn bè của đàn ông. Dù trường hợp đàn ông ngoại tình với bạn thân không quá phổ biến nhưng cũng không phải là chẳng có. Bạn thân khác giới dễ bắt chuyện, chia sẻ khiến cả đàn ông và vợ của anh ấy cũng không phòng bị. Bên cạnh đó, bạn bè khác giới của đàn ông cũng là mối hiểm hoạ.

Đàn ông thường có nhiều mối quan hệ, trong cả công việc và cuộc sống. Đàn ông lại phóng khoáng, dễ kết bạn nên đi đâu cũng thường có thêm nhiều mối quan hệ. Đây cũng là điều dễ hiểu theo bản năng của đàn ông. Dù vậy, cũng vì vòng tròn người quen và bạn bè nhiều như thế nên phụ nữ sẽ không thể biết những mối quan hệ tiềm tàng ngoại tình.

Kỳ thực, một người bạn đúng nghĩa thì dù có thân thiết thế nào cũng giữ khoảng cách nhất định với đàn ông có gia đình. Một là vì cô ấy đủ tinh tế để nghĩ cho bạn, hai là vì cô ấy cũng muốn bảo vệ bản thân, không muốn trở thành người thứ ba.

Công việc

Người phụ nữ đàn ông dành thời gian ở bên nhiều nhất mỗi ngày không phải là vợ, mà là đồng nghiệp nữ. Mỗi ngày đàn ông sẽ tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nữ, và trong số này sẽ có người để mắt đến họ hoặc là người đàn ông có chút ít cảm tình nhất đình. Môi trường công sở cũng là nơi vợ khó kiểm soát, lại tiềm tàng nhiều con đường dẫn đàn ông đến ngoại tình.

Ở nơi làm việc, người thứ ba tiềm tàng có thể là đồng nghiệp, cô bé thực tập, đối tác khách hàng,… - Ảnh minh họa: Internet

Ở nơi làm việc, người thứ ba tiềm tàng có thể là đồng nghiệp, cô bé thực tập, đối tác khách hàng,… Dù vậy, phụ nữ cũng không cần quá lo lắng đến những người phụ nữ này nếu bạn có chiêu thức giữ chồng. Muốn giữ chồng, đừng giữ hết mọi quan hệ, nghi ngờ, kiểm soát họ, hãy giữ trái tim của họ. Đàn ông một khi tự nguyện chung thủy, sợ mất vợ, đủ trách nhiệm với gia đình thì dù nơi làm việc có đường ngoại tình lý tưởng thế nào họ cũng chẳng ham.

Gia đình

Dù gia đình là nơi thân thuộc, đáng tin cậy, nhưng cũng không ít trường hợp người thứ ba lại là chị em họ hàng trong nhà vợ.

Đây là con đường gần gũi từ người thân trong gia đình. Cũng vì xem gia đình quá thân thuộc, gần gũi nên dễ nảy sinh tình cảm, không phòng bị. Đặc biệt khi giữa vợ chồng có mâu thuẫn, áp lực không thể chia sẻ với nhau, đàn ông thường tìm đến người thân trong nhà. Và khi vợ thấy vậy cũng sẽ không quá nghi ngờ, vì cho rằng đó là người thân trong nhà. Chỉ đến khi chuyện bại lộ thì lại ngỡ ngàng đến mức chua xót.

Đây là con đường gần gũi từ người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, tất cả con đường đều bắt nguồn từ chính gia đình của bạn

Ở trên là 3 con đường dẫn dắt đàn ông ngoại tình dễ dàng. Nhưng kỳ thực 3 con đường này đều bắt nguồn từ chính gia đình của bạn. Đàn ông sẽ không lung lay nếu họ có nền tảng tình cảm và trách nhiệm vững chắc dành cho gia đình. Đàn ông sẽ không thể vụng trộm nếu họ dành hết yêu thương sâu đậm nhất cho họ. Đàn ông sẽ không ngoại tình nếu họ được đảm bảo những nhu cầu cần thiết nhất. Và đàn ông sẽ không dễ ngoại tình nếu vợ đừng tin chồng một cách tuyệt đối.

Vì thế, phụ nữ đừng chỉ nơm nớp sợ mất chồng, lo lắng những con đường cám dỗ bên ngoài quá mạnh. Hãy chăm chút tình cảm vợ chồng, giữ nhà phải giữ từ cột, phải chắc cái nền thì dù mưa sa bão tố cũng không sợ lung lay.