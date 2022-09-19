Sẽ có lúc bạn đau lòng đến mức không chịu nổi, mỏi mệt đến độ tuyệt vọng, đừng bỏ qua bài viết này để "cứu" lấy chính mình...

Thật ra, chẳng ai có thể nhận ra mình từng hạnh phúc thế nào khi bản thân đang trải qua bất hạnh. Thất vọng và mỏi mệt dần nhấn chìm những hy vọng đã từng được chính bản thân ta nhen nhóm. Luôn hiểu có những nỗi đau và tổn thương vượt mức chịu đựng của chúng ta. Nhưng có thế nào, cũng mong bạn có thể hiểu bất hạnh và hạnh phúc trong đời này đều rất sòng phẳng với nhau. Ngày hôm nay ta đau khổ, chính là cái giá để nhận lấy hạnh phúc sau này. Thượng đế công bằng, chính là như thế. Người muốn ta vượt qua những ngày bão tố để xứng đáng ngước nhìn ánh mặt trời. Hãy hiểu, mọi khổ đau đều có cái giá của nó. Quan trọng là liệu ta có đủ kiên nhẫn và nghị lực đợi một cái kết sau cùng hay không…

Sẽ có lúc bạn đau lòng đến mức không chịu nổi, mỏi mệt đến độ tuyệt vọng. Nếu có lúc ấy thì mong bạn đừng bỏ cuộc, dù là vì bất cứ điều gì. Con người ta không thể vì những đêm tối mà từ bỏ ánh mặt trời vào sáng hôm sau. Cũng như bản thân ta có lúc phải trải qua những vấp váp khó chấp nhận nhường nào cũng đừng quên hạnh phúc vẫn đợi ta phía trước…

Người ta không thể cười mãi một chuyện vui, vậy mà vẫn có thể đau không dứt một chuyện buồn. Niềm vui chẳng dễ ghi dấu nhưng nỗi buồn thì cứ như khắc sâu mải miết. Nhưng hãy nhớ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Hôm nay bạn có thể thấy đó là nỗi đau thiên trường địa cửu, nhưng ngày mai lại chỉ là một vết sẹo trong lòng bạn. Thời gian không có quyền năng xóa hết tổn thương nhưng sẽ dạy cho ta bài học đi qua những tháng ngày không vui ở đời. Vào một ngày bình yên nào đó, bạn sẽ thấy bình thản vì mọi chuyện đều nhẹ nhàng đến lặng yên. Hãy tin, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, vì vậy, đừng nản.

Hãy nhớ, chuyện vui đến nức lòng hay nỗi buồn đến hoang hoải ra sap, tất thảy rồi cũng sẽ qua hết

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Điều ta có thể làm là vượt qua, đừng lặp lại mải miết một từ “giá như” vô ích

Quá khứ là để nhìn lại, đừng để nó hành hạ hiện tại của bản thân. Chuyện gì đã qua, đừng níu kéo. Ngay cả khi ta từng hối tiếc và dày vò thế nào, cũng đừng để hai chữ “giá như” đè nặng hiện tại. Điều ta có thể làm là học cách vượt qua, chứ không phải là ngồi đó hối tiếc vô ích. Cuộc sống này, mỗi ngày đều bắt ta phải tiến lên. Đừng ngồi yên, đừng đi giật lùi, thế gian này vốn không đủ cảm thông để chờ ta. Có học được cách đối mặt và vượt qua ta mới trở nên đủ mạnh mẽ để trưởng thành. Ai cũng như thế, đều phải học cách kiên cường như thế mỗi ngày. Do đó, đừng sợ.

Nếu một ngày mọi thứ đều không như bạn muốn, đừng quên bạn sinh ra là để hạnh phúc.

Nếu một ngày, bạn mất công việc bạn yêu thích.

Nếu một ngày, người bạn yêu phản bội bạn.

Nếu một ngày, người chồng bạn ngủ cạnh bạn hằng đêm dối lừa bạn

Nếu một ngày, như thể mọi thứ ngoài kia đều đối đầu với bạn

Nếu một ngày, bạn mệt mỏi đến mức tuyệt vọng

Hãy nhớ rằng…

Cuộc đời này không gì là tuyệt đối. Chuyện không theo ý muốn cũng ta cũng không thiếu. Ta muốn hạnh phúc chính là phải chấp nhận.

Nếu bạn thất bại, hãy học cách đứng lên, có lúc lùi một bước đi tiếp ngàn bước phía trước. Nếu bạn đánh mất tình yêu đừng tuyệt vọng. Nếu bạn chưa thể hạnh phúc thì đó chưa phải cái kết. Vì vậy, hãy kiên trì.

Nếu gặp chuyện không vui, hãy nhìn mọi thứ ở những khía cạnh khác. Có thể chuyện không hay này lại mang đến một chuyện tốt lành khác. Cuộc đời không tàn nhẫn đến mức dồn bạn đến bước đường cùng. Quan trọng là, liệu bạn có đủ bản lĩnh nhìn ra được con đường mình phải đi tiếp hay không.

Cũng như, bất hạnh hay hạnh phúc, bạn đều có quyền lựa chọn. Chỉ là, để có những ngày nắng, phải tập đi qua những cơn mưa.

Vì vậy, đừng tuyệt vọng, bạn nhé!