Đàn ông thương vợ hay không, cứ nhìn 9 biểu hiện này là biết ngay

Đàn ông không thương vợ: Sẽ xem việc nói nhiều của vợ là sự phiền hà. Vợ nói càng nhiều thì chồng càng thấy bực bội. Anh ấy cũng chẳng quan tâm những lời nói của vợ là vì khó chịu, căng thẳng hay thế nào. Vì vốn dĩ không quan tâm nên cũng chẳng đủ cảm thông. Và nếu biết vợ có thủ thỉ với ai khác ngoài mình, anh ta cũng không để tâm. Không đủ tình yêu thương chính là như vậy

1. Đàn ông thương vợ: Sẵn sàng lắng nghe vợ nói, dù rằng vợ chẳng khi nào có thể nói ít đi được. Nhưng anh ấy sẽ hiểu, vợ nói nhiều cũng như việc bản thân nhậu nhẹt hay cà phê với bạn bè. Vợ có lo, có buồn bực, có tức giận thì mới nói nhiều. Đôi khi với đàn ông thế này, họ lại xem việc vợ nói nhiều như để cô ấy bớt căng thẳng và giải tỏa mệt mỏi trong lòng. Nếu không nghe vợ nói, chẳng lẽ lại để vợ bức bối đi tìm kẻ khác lắng nghe. Nên thôi, họ cứ để vợ nói thôi.

Đàn ông không thương vợ: Anh ta nghĩ việc gì phải để vợ quản hết chuyện? Anh ta muốn đi đâu thì đi, cũng không cần phải nói làm gì. Vợ giận thì kệ vợ, mình vui là được. Họ không quan tâm cảm nhận của vợ nên cũng thẳng thừng khiến họ muộn phiền.

2. Đàn ông thương vợ: Luôn muốn vợ biết mình đang làm gì, như thế nào trong cuộc sống. Đơn giản vì họ muốn vợ an tâm rằng họ không che giấu bất cứ điều gì. Họ hiểu đàn bà khi nghi ngờ rất mệt mỏi. Vậy thì có sao thì cứ nói với vợ thôi. Nhậu nhẹt với bạn bè, vợ thấy thoải mái thì đi, không thì cũng không cần thiết. Vợ có “lồng lộn” khó chịu thì cũng kiên nhẫn giải thích cho vợ hiểu. Vợ thì cũng chỉ có một, không kiên nhẫn được với vợ thì còn làm được gì ngoài xã hội?

Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông thương vợ: Có bận rộn thế nào cũng có thời gian cho vợ. Đàn ông đúng nghĩa thì không thiếu tiền và cũng không thiếu thời gian cho vợ. Anh ấy hiểu, có chức cao vọng trọng thế nào cũng không quan trọng bằng vợ mình. Đàn ông có biết quý trọng gia đình thì mới đủ tư cách vỗ vai tự nhận mình giỏi giang.

Đàn ông không thương vợ: Lúc nào cũng bận, thế nào cũng không đủ thời gian. Thời gian cho vợ thì quan trọng bằng tiền sao? Vợ con thì cũng cần tiền cả thôi. Cứ ở lì ở nhà với vợ con thì chức quyền ở đâu, tiền tài ở đâu? Đàn ông là phải kiếm tiền trước đã.

4. Đàn ông thương vợ: Không cần biết vợ khóc vì điều gì, chỉ cần vợ rơi nước mắt thì chắc chắn sẽ là người dỗ cô ấy nín. Người phụ nữ của mình, mình không ở bên cô ấy khi đau lòng thì còn làm chồng được không? Chẳng lẽ lại đợi người khác đến lau nước mắt cho cô ấy? Vợ mình, có vui hay hạnh phúc, cũng phải cùng mẹ sẻ chia.

Đàn ông không thương vợ: Khóc đó rồi lại nín đó thôi. Nước mắt của phụ nữ mà, nhiều sao kể hết? Đơn giản vì anh ta không biết phụ nữ có đau lòng nên mới khóc. Cứ nghĩ nước mắt cũng là lời nói, cứ tuôn ra mà chẳng mất mát gì.

5. Đàn ông thương vợ: Không muốn để vợ ở nhà một mình còn mình thì la cả cả đêm. Nếu là việc khó tránh và hai vợ chồng đều chấp nhận. Vì họ hiểu đi chơi đêm chỉ khiến vợ thêm lo, dễ sinh muộn phiền không đáng

Đàn ông không thương vợ: Cứ la cà qua đêm với bạn bè, chẳng suy nghĩ gì. Vợ ngủ thì vẫn ngủ, mình đi chơi thì vẫn đi, không gây tội lỗi gì là được.

Ảnh minh họa: Internet

6. Đàn ông thương vợ: Không sợ bạn bè nói mình sợ vợ, chỉ vì cứ nghe lời vợ răm rắp. Vợ nói đúng thì mình nghe, tốt cho mình, tốt cho cả vợ. Vợ cũng là người muốn mình sống tốt hơn, chứ chẳng thể mong mình tệ hơn. Nghe vợ cũng là tôn trọng vợ, như vợ tôn trọng mình

Đàn ông không thương vợ: Nghe bạn nói sợ vợ là quạu cả lên, một lời cũng không nghe vợ nói.

7. Đàn ông thương vợ: Không ngần ngại nắm tay vợ, thể hiện yêu thương với vợ để mọi người thấy. Vợ mình, mình thương, mình muốn khoe vợ thì có sao?

Đàn ông không thương vợ: Đến cả việc cầm đồ giúp vợ cũng ngại. Sợ người ta nghĩ mình vì sợ vợ mà thế.

8. Đàn ông thương vợ: Không quan tâm lời nói của ai khác, chỉ tin lời vợ

Đàn ông không thương vợ: Sẵn sàng vì vài lời của người dưng mà khiến vợ đau lòng.

9. Đàn ông thương vợ: Làm gì cũng sẽ nghĩ đến vợ con đầu tiên

Đàn ông không thương vợ: Vợ chỉ đứng sau những sự lựa chọn của bản thân