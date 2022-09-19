Chung thủy của chồng là lòng tự trọng của đàn bà, chồng bội bạc thì đàn bà cũng hư hao kiêu hãnh của chính mình

Phụ nữ yêu 19/09/2022 13:00

Với mọi người vợ trên thế gian này, 3 từ “chồng ngoại tình” luôn là một cơn ác mộng không có hồi kết. Bị bội bạc dối lừa là thứ cảm giác thê lương và tủi hổ nhất của tất thảy đàn bà.

Với mọi người vợ trên thế gian này, 3 từ “chồng ngoại tình” luôn là một cơn ác mộng không có hồi kết. Bị bội bạc dối lừa là thứ cảm giác thê lương và tủi hổ nhất của tất thảy đàn bà. Chung thủy của chồng là lòng tự trọng của đàn bà. Chồng bội bạc thì đàn bà cũng hư hao kiêu hãnh của chính mình. Nếu một ngày, bạn buộc phải mang trên mình vết xước hôn nhân khó lành này, thật sự mong bạn cứ gào khóc đi, cứ rồ dại đi nếu bạn muốn. Rồi lại ngồi xuống mà từ tốn gom nhặt mạnh mẽ. Vì với đàn bà có chồng ngoại tình, bạn nhất định phải mạnh mẽ và bản lĩnh hơn bao giờ hết!

Đàn ông một khi đã ngoại tình, phần nhiều là vì ham muốn mới mẻ

Đừng mong rằng người chồng bên bạn mười mấy năm trời, thậm chí chỉ là vài năm có thể giữ trọn vẹn tình yêu như thuở ban đầu. Người ta không dễ chán tình yêu, nhưng sẽ có lúc mỏi mệt vì trách nhiệm. Hôn nhân lại chứa đựng quá nhiều trách nhiệm. Những nhẹ nhàng êm ái thời yêu nhau dần hóa thành cơm áo gạo tiền, trách nhiệm con cái mỏi mệt. Người ta dần không còn thấy ở nhau mong muốn được hạnh phúc thuở ban đầu.

Thay vào đó, là bộn bề lo toan, là quen thuộc nhàm chán. Và ngay cả việc vợ hay chồng rung động vì cám dỗ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rung động, khác với sa ngã. Người ta phút chốc say mê cái đẹp, điều mới mẻ cũng là lẽ thường. Nhưng kẻ vì ham muốn mới mẻ mà bất chấp đạo nghĩa vợ chồng lại là điều không đúng. 

Đàn ông có yêu nhân tình hay không à? Yêu hay không, nhiều khi vẫn chẳng trả lời được nhưng chắc chắn một điều đàn ông ngoại tình phần nhiều bắt nguồn từ ham muốn mới mẻ. Còn sau đó, có thật lòng hay không lại là chuyện khác.

Chỉ là, chẳng ai ngu si từ bỏ vợ con vì bồ bịch

Tôi từng có một người bạn thú nhận mình là người chồng từng ngoại tình. Bạn tôi trải lòng với tôi như một người đàn ông đã đi qua tội lỗi. Tôi hỏi bạn, có khi nào có ý định bỏ vợ không? Anh lắc đầu dứt khoát, rành mạch trả lời, ngay cả khi yêu thương nhân tình nhất, cũng chưa từng có ý định bỏ vợ. Bạn tôi nói, đàn ông  tham lam thật, nhưng hơn hết, nghĩa tình với anh cũng như danh dự. Đàn ông như bạn tôi thà bỏ tình cảm chứ không bỏ danh dự. Cũng như anh ấy thà bỏ bồ, dù rằng có yêu bồ thật, chứ nhất định không bỏ vợ. Tôi lại nghĩ, đó cũng chỉ là một phần lý do của đàn ông. Thật ra, đàn ông không bỏ vợ vì bồ cũng vì họ hiểu sẽ không có ai ngoài kia có thể tốt bằng vợ mình.

Chung thủy của chồng là lòng tự trọng của đàn bà, chồng bội bạc thì đàn bà cũng hư hao kiêu hãnh của chính mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn bà muốn thứ tha cũng hãy biết đong đếm bội bạc của đàn ông

Với chồng ngoại tình, phần lớn phụ nữ ban đầu đều lắc đầu dứt khoát không tha thứ. Nhưng lòng dạ đàn bà lại không sắt đá nổi với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Họ dù không muốn thứ tha cũng buộc mình học cách bao dung với lỗi lầm của chồng. Nhưng tôi lại thấy trước khi muốn thứ tha, đàn bà vẫn nên biết đong đếm bội bạc của đàn ông. Có tha thứ hay không cũng nên xem dối lừa của đàn ông nông hay cạn. Không phải cứ phản bội một lần thì sẽ có lần thứ hai. Nhưng cũng không để họ đã quay về lại có lúc muốn ra đi. Vẫn là nên xem người đàn ông này đã ngoại tình ở mức độ nào. Họ đã sai đường bao xa rồi, còn có thể quay về nữa hay không? Đừng nhắm mắt tha thứ chỉ để đổi lấy vai trò làm chồng, làm cha của đàn ông. Đàn bà có chồng ngoại tình phải hiểu, tha thứ để bản thân có cơ hội được hạnh phúc, chứ không bao dung chỉ để sở hữu thân xác không còn thủy chung của đàn ông.

Nhưng phải nhớ, lòng dạ đàn ông ngoại tình mãi mãi không bao giờ có thể trọn vẹn lần nữa vì vợ con

Với đàn ông đã ngoại tình, trái tim vốn đã từng có hình bóng kẻ khác, dù là vô tình hay cố ý. Và một khi bạn đã chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình thì phải hiểu lòng dạ họ không bao giờ có thể trọn vẹn lần nữa vì vợ con. Đồng ý rằng họ sẽ hồ hởi trở về sau lỗi lầm, ra sức bồi đắp và vun vén đó. Nhưng rõ ràng, đã từng thay lòng đổi dạ thì mãi mãi không thể trọn vẹn như lần đầu. Lần quay về này, nghĩa có lẽ đã đầy hơn nhưng tình cũng đã mai một không ít. Do đó, trước khi quyết định thứ tha cho chồng, hãy nhìn rõ vào thực tế như thế. Mọi sự lựa chọn đều phải trả giá. Chọn lựa bỏ qua cho chồng thì phải chấp nhận có những điều không thể trọn vẹn như trước. Phải nghĩ liệu cái kết sau đó có xứng đáng với đánh đổi của bạn không hay chồng lại ngựa quen đường cũ?

Đàn bà có chồng ngoại tình, tuyệt đối đừng bao giờ yếu đuối. Ngược lại, bạn phải mạnh mẽ mà nghĩ cho mình, cho con của mình. Không ai lựa chọn thay bạn được, bất hạnh hay hạnh phúc đều do bạn quyết. Vì vậy phải mạnh mẽ lên…

Hôn nhân sẽ có lúc mệt mỏi, vậy thì "nghỉ phép một ngày" đi, rồi lại tiếp tục mà hy sinh và tận tụy

Hôn nhân sẽ có lúc mệt mỏi, vậy thì "nghỉ phép một ngày" đi, rồi lại tiếp tục mà hy sinh và tận tụy

Tự dưng lúc đó, câu hỏi của chị lại khiến tôi giật mình. Đàn bà như tôi và chị, như bao phụ nữ khác ngoài kia khi đã làm vợ làm mẹ rồi cũng có lúc sẽ thấy mệt thế này, phải không?

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Từ khóa:   yêu hôn nhân phụ nữ yêu phụ nữ và gia đình

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