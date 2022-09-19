Phụ nữ đẹp quyến rũ, phụ nữ thông minh thú vị, nhưng phụ nữ biết điều mới là kẻ mạnh nhất

Biết điều ở đây không chỉ là biết khôn ngoan trong cư xử với đàn ông, mà còn là giỏi mài giũa chính mình để trở nên thật quyến rũ trong mắt đàn ông.

Biết khi nào nên im lặng, khi nào thì nhất định phải nói rõ ràng Phụ nữ nói nhiều, không hẳn là phụ nữ không biết điều. Phụ nữ im lặng cũng chưa chắc là không biết ứng xử. Quan trọng là bạn biết khi nào nên nói nhiều, lúc nào phải im lặng. Đàn ông không ngại nghe người phụ nữ của mình nói, nhưng phải đúng lúc, đúng nơi. Đàn bà khôn không để đàn ông xem nhẹ lời nói của mình. Phải để mỗi lần mình nói, chồng đều muốn nghe. Đừng khiến lời chưa thoát ra hết, chồng đã chán chê làm chuyện khác. Phụ nữ khôn ngoan luôn cẩn thận và khôn khéo trong giao tiếp với chồng. Mềm đúng lúc, cứng đúng chỗ, đàn ông vì thế cũng nể trọng và yêu thương nhiều hơn. Cho cả mình và đối phương có không gian riêng

Phụ nữ khôn ngoan không kiểm soát hết thảy không gian riêng của chồng. Chồng đi đâu, vợ không quản, nhưng phải về nhà đúng lúc. Chồng làm gì, vợ không quá sát sao, nhưng bị phát hiện không hay thì đừng trách. Vợ khôn không quan tâm hết mọi thứ ở chồng nhưng chồng luôn biết điểm dừng khi nên. Vợ khôn như dửng dưng, nhưng chuyện gì cũng biết rõ. Vợ khôn luôn để chồng biết, gia đình không phải là lựa chọn, và bội bạc thì chỉ có kết cục phải trả giá. Phải nhớ, với đàn ông, bạn càng nắm bằng chặt, họ càng muốn đi bằng được. Đàn bà biết điều giữ chồng bằng gia đình, bằng niềm tin và tinh tế trong mọi chuyện. Ảnh minh họa: Internet Hài hước khi nên, thấu hiểu khi cần Phụ nữ đừng chỉ đợi chồng vừa trở về nhà đã càm ràm than phiền, đừng khiến đàn ông thấy về nhà là một việc quá sức chịu đựng. Có mệt mỏi thế nào cũng hãy cho nhau vài lời hỏi han khi trở về. Chồng mệt thì mình hỏi han, chồng muộn phiền thì sẻ chia, chồng không vui thì hài hước đôi chút. Vợ chồng là để gồng gánh thay nhau vướng bận ở đời. Vợ biết điều thì chồng cũng sẽ yêu thương hơn. Vợ tinh tế thì gia đình cũng đầm ấm hơn.

Độc lập nhất có thể Phụ nữ yếu đuối, đàn ông muốn chở che. Nhưng để ở bên một đời thì đàn ông sẽ chọn phụ nữ độc lập. Phụ nữ độc lập không bắt đàn ông lo hết thảy cho họ, cũng không đòi hỏi đàn ông phải luôn bên cạnh họ. Có đàn ông, họ vui, không có đàn ông, họ vẫn có thể tự vui. Phụ nữ độc lập không cần giỏi giang hơn người, nhưng phải có công việc mình yêu thích, tự kiếm tiền, không phụ thuộc, càng không ràng buộc với ai. Không hẳn vì họ không tin vào đàn ông, chỉ là họ muốn tin vào chính mình hơn. Phụ nữ độc lập không bao giờ cùng đường, vì họ lúc nào cũng nghĩ một đường lui. Và ngay cả khi có chồng, phụ nữ cũng nên giữ vững bản ngã của mình. đừng cái gì cũng từ chồng mà ra. Làm vợ là nghĩa vụ, đừng vì nghĩa vụ mà từ bỏ ước mơ và mong muốn của bản thân. Phụ nữ tự lập cũng không sợ ngày phải bỏ chồng, vì họ còn có chính mình. Họ yêu đủ thương vừa, không bi lụy, càng không sợ cô đơn. Đàn ông vì vậy càng muốn giữ lấy họ cả đời. Yêu thương bản thân Phụ nữ đẹp không hẳn là tất cả, phụ nữ biết yêu thương bản thân mới là tiên quyết. Phụ nữ đẹp không hẳn được ưu tiên, nhưng phụ nữ biết yêu thương bản thân mình thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Đừng nghĩ đàn ông thích nét đẹp tự nhiên mà chẳng màng làm đẹp, không thiết tha trang điểm. Đàn ông thích tự nhiên, nhưng với điều kiện, phải là đẹp tự nhiên. Phụ nữ không thể được trời phú nhan sắc thì phải tự cải thiện và chăm chút mình mỗi ngày. Không thể đẹp nhất thì phải đẹp nhất có thể. Nhan sắc là thứ vũ khí, không cần độc nhất, nhưng phải là tự sức tốt nhất.

Chồng "cảm nắng" cô sinh viên trẻ đẹp không rời, vợ cao tay làm ngay việc này, chưa đầy 1 tuần chồng đã quỳ gối xin tha Tôi mời cô ta về nhà mình ở. Ai nghe chắc cũng nghĩ tôi điên nhưng tôi làm gì cũng có nguyên do cả. Khi đưa cô bồ xinh đẹp về, tôi đã nói trước với chồng...

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