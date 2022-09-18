Đàn bà một khi đã sa ngã, sẽ dần để tình cảm đưa đường dẫn lối, hóa ích kỉ. Đơn giản vì đàn bà ngoại tình thường là những người vợ thiếu thốn tình cảm.

Trong những câu chuyện bất hạnh của hôn nhân luôn không bao giờ thiếu hai chữ “ngoại tình” xót xa. Đàn ông biết ngoại tình thì đàn bà cũng biết sa ngã. Nhưng luôn có một sự khác nhau rõ ràng rằng đàn ông ngoại tình vì tham lam khi có được quá nhiều. Còn đàn bà lại lạc đường vì chẳng được gì mà vị kỉ mưu cầu hạnh phúc… Đàn ông ngoại tình vẫn mong có vợ, đàn bà ngoại tình lại chỉ muốn bỏ chồng.

Đàn ông một khi ngoại tình sẽ thành con nghiện của cám dỗ và lòng tham vô bờ. Họ chỉ muốn có thêm, không muốn mất. Mất bồ thì mới mẻ dục vọng không còn. Mất vợ thì gia đình tan hoang. Nhưng hơn ai hết, đàn ông biết rõ rằng sẽ không ai ngoài kia có thể bằng vợ mình, ngay cả cô bồ mà anh ta không thể dứt ra được. Vì vậy đàn ông vừa muốn giữ ham muốn cá nhân bồ bịch của mình, vừa mong chừa một con đường về an toàn bên vợ. Cám dỗ lên ngôi, thủy chung đổ vỡ, đàn ông chỉ còn lại lòng tham không có đáy. Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà khi ngoại tình lại hoàn toàn khác. Đàn bà một khi đã sa ngã, sẽ dần để tình cảm đưa đường dẫn lối, hóa ích kỉ. Đơn giản vì đàn bà ngoại tình thường là những người vợ thiếu thốn tình cảm. Phàm những gì không có đủ sẽ dần nuôi lòng ích kỉ khao khát được có trọn vẹn một lần. Cán ranh giới của cạn kiệt yêu thương, đàn bà bằng lòng sa vào tội lỗi. Họ có chăng cũng chỉ mong được yêu đủ thương đầy. Và một điều khác biệt nữa là đàn bà một khi đã ngoại tình sẽ có ý định bỏ chồng. Dù rằng có không ít người vợ không thoát khỏi ràng buộc và trách nhiệm với con cái. Nhưng đa phần đàn bà đã ngoại tình sẽ không còn muốn quay về với chồng. Vì rành rành đã có người cho họ đủ nghĩa tình hơn cả chồng mình.

Đàn ông ngoại tình không quản nổi tham lam dục vọng của chính mình. Còn đàn bà muốn ngoại tình lại chỉ mong một lần ích kỷ trong đời, được sống với yêu thương họ mưu cầu. Vì vậy mà, đàn ông ngoại tình rồi mới biết không ai tốt bằng vợ. Đàn bà ngoại tình thì mới hay khối kẻ tốt hơn chồng. Đàn ông vì được nhận quá nhiều mà đòi thêm cả mới mẻ. Đàn bà vì hy sinh không ít mà khao khát được nhận lại. Đàn ông ngoại tình vì ham muốn nhất thời, bội bạc nghĩa phu thê. Đàn bà ngoại tình lại vì chút ít yêu thương, sa lòng kẻ xa lạ. Đàn ông không ngoại tình, gia đình sẽ không tan hoang. Đàn bà không thiếu yêu thương sẽ vẫn là người vợ tảo tần hy sinh. Đến cuối cùng dù là đàn ông hay đàn bà ngoại tình thì cũng là vì cái gì quá nhiều cũng không tốt. Ham muốn quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều hay hy sinh và tận tụy quá nhiều đều không hay. Cũng đừng lấy cái cớ hôn nhân bào mòn nghĩa tình vợ chồng Trên đời này vốn chẳng điều gì là mãi mãi. Chẳng qua, là vì nghĩa tình mà người ta giữ gìn cho nhau, vì nhau mà chối từ cám dỗ. Còn muốn giữ lấy nhau cả đời thì còn trân trọng nhau, còn cho nhau đủ đầy yêu thương. Chứ đã không muốn rồi thì thế nào cũng là vô nghĩa. Hôn nhân, đến cuối cùng vẫn là phải cùng nhau vun đắp. Kẻ nắm hờ thì người phải giữ chặt. Người bước cao thì kẻ phải bước thấp. Một bước tiến thì cũng phải cùng nhau tiến, lùi thì phải lùi bên nhau. Có như thế thì mới nắm tay nhau cả đời được. Là vợ chồng rồi thì chính là người nhà của nhau. Mà đã là người nhà rồi thì phải thương nhau đến trọn đời. Vì vậy, đừng lấy bất kì lý do nào cho hai tiếng “ngoại tình” chua tay kia. Vì nhau giữ gìn, vì nhau mà cố gắng, vợ chồng nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-van-mong-co-vo-dan-ba-ngoai-tinh-lai-chi-muon-bo-chong-504069.html