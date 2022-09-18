Có nắm thì phải có buông, có giữ gìn thì cũng phải có từ bỏ, muốn hạnh phúc, hẫy học cách buông bỏ những điều này mỗi ngày

Cuộc đời này, mỗi ngày mỗi ngày đều đầy áp lực. Ai cũng vậy, người nghèo kẻ giàu, thế nào cũng có điều phải chạy đua. Người ta khác nhau vạch xuất phát, nhưng cũng đều là chạy đua với thời khắc ở đời. Nhưng hãy cứ thử nhìn đi, người càng thành công sẽ càng không sợ áp lực. Với họ, áp lực là điều phải học chấp nhận để có thể thành công. Đơn giản vì họ không xem đó là điều phải lưu tâm, cứ ung dung mà cố gắng. Và có buông bỏ được những căng thẳng, thì lòng dạ mới đủ an yên, đầu óc cũng bình tĩnh mà nghĩ suy hơn.

Con người cần tự trọng đề giữ bản ngã của bản thân. Nhưng đừng để thể diện quá phô trương trở thành chướng ngại trên chính con đường ta đi. Có đôi khi, ta buộc phải buông bỏ thể diện để biết đâu là hướng ta phải đi. Suy cho cùng, cũng nên hiểu, lòng tự trọng là điều phải gìn giữ nhưng đừng vì quá đề cao cái tôi của mình mà trở nên chật vật. Tự trọng để giữ gìn chính mình, nhưng thành công đôi khi cũng cần những lúc buông bỏ thể diện.

Chuyện đã qua vốn chỉ để nhắc lại, tuyệt nhiên không để tìm về. Người ta không thể sống với những điều đã cũ, vì chẳng thể vì mong nhớ mà khiến mọi thứ mới nguyên như thuở ban đầu. Với quá khứ, chỉ để nghĩ về mà trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Quá khứ không thể và cũng không nên là một phần của hiện tại. Dù rằng đó từng là điều đẹp đẽ thế nào, cũng hãy học cách buông bỏ. Có buông bỏ được điều không vui đã qua thì lòng ta mới thanh thản đón nhận những gì mới mẻ tốt đẹp phía trước.

Nặng hay nhẹ, mệt hay không cũng là do ta làm chủ. Có biết thu gọn những căng thẳng, sắp xếp những áp lực thì cuộc sống mới dễ dàng hơn. Cũng như những điều không vui, mất mát đã qua, cũng hãy buông bỏ đi, hết thảy đều không cần thiết cho hiện tại.

Buông bỏ mặc cảm

Trên đời này, chẳng ai là hoàn mỹ cả. Ai cũng đều có vết xước tự ti mà đôi khi chỉ bản thân họ mới nhìn thấy. Nhưng vốn dĩ đó không phải là điều khiến con người yếu đuối và mặc cảm hơn. Con người ta hơn thua nhau không phải vì những điều hoàn hảo có sẵn, mà là tinh thần và nội tâm tự bản thân gầy dựng. Tự tin với những gì mình có, dám là chính mình mới là sống trọn sống đủ ở đời. Vì có buông bỏ tự ti bạn mới thật sự tìm đúng bản ngã của mình, từ đó mà biết rõ mình có thể làm gì với cuộc đời mình.

Buông bỏ lười nhác

Đừng lười biếng ngay cả khi làm những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Con đường của những người thành công luôn là tích góp của những sự siêng năng nhỏ nhoi nhất. Phải hiểu, bất cứ điều gì trên thế gian này đều phải trả giá. Và không có bất cứ thành công nào chấp nhận thái độ lười biếng cả. Hãy hiểu rằng nếu bạn muốn có thứ gì đó bạn chưa từng có, bạn phải làm điều bạn chưa từng làm. Muốn thành công thì phải ngủ ít đi, chơi ít lại và làm nhiều hơn. Lười biếng mãi mãi không bao giờ là chìa khóa cho thành công được.

Buông bỏ suy nghĩ tiêu cực

Cuộc đời này thật sự rất công bằng, sẽ luôn cho bạn đủ đầy niềm vui và nỗi buồn. Nếu hôm nay bạn chưa được hạnh phúc, đừng vội trách đời không công bằng. Mọi hạnh phúc đều phải trả giá bằng những điều không vui đã qua, vì vậy đừng nản. Cũng hãy hiểu, suy nghĩ tích cực không thể khiến bạn hạnh phúc hơn được. Vậy thì dù sao cũng phải sống, cũng phải đối đầu với vất vả, vẫn là nên lựa chọn một tinh thần lạc quan.

Buông bỏ hận thù

Con người đáng thương và thất bại nhất chính là khi tự gieo vào lòng mình hận thù. Hận thù chỉ làm người ta bất hạnh hơn. Người ta làm bạn đau, bạn cũng đã đau rồi. Kẻ xấu thế nào, bạn cũng đã thấy rồi. Trả thù vốn dĩ không thể thay đổi được cái kết bạn đã nhận. Hơn hết, lòng bạn có an yên, tim bạn có bình thản được hay không mới là điều đáng nghĩ. Người ta phải học cách hạnh phúc từ chính bình yên trong lòng, chứ không phải hận thù bão tố. Tự hỏi xem bản thân phải làm gì để tốt hơn, mình đã sai ở điểm nào. Buông bỏ hận thù thì hạnh phúc mới không chối từ…

Buông bỏ chần chừ

Cuộc đời này thật sự rất ngắn. Đừng sống tạm, xem mọi điều là sơ xài. Thích gì thì phải làm ngay, muốn gì cũng hãy tìm cách có được. Đừng chần chừ, đừng băn khoăn quá nhiều. Bạn cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng lãng phí quá nhiều. Thành công không đợi bạn chần chừ, cuộc sống cũng không đợi bạn chậm chân. Cũng đừng nghĩ quá nhiều mà quên cả hành động. Cứ đi rồi sẽ đến, nến bạn không đi thì chẳng bao giờ đến được.

Buông bỏ ích kỷ

Làm người vẫn là nên nghĩ cho người khác đôi chút. Dù rằng ta phải yêu bản thân mình, nhưng đừng biến thành ích kỷ. Lòng có bao dung thì đất trời cũng sẽ mở lòng với ta hơn. Chính bao dung và thứ tha ở đời mới đủ sức mài mòn đi những gai góc ở đời.

Buông bỏ nghi ngờ

Nghi ngờ không giúp ta thành công được, càng không cho ta hạnh phúc. Dù rằng niềm tin là thứ ta tạo ra vì kẻ khác, tổn thương cũng vì vậy mà ra. Nhưng phải hiểu, cuộc sống quá nhiều nghi ngờ thật sự rất mỏi mệt. Có thế nào, cũng hãy cho mình và người lòng tin. Ít ra, đến cuối cùng ta cũng không hối hận vì điều gì.