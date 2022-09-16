Đây là 4 câu hỏi đàn bà khôn hỏi chồng khi anh ta ngoại tình

Phụ nữ yêu 16/09/2022 15:35

Hãy nhớ, bạn nghĩ cho gia đình, con cái là một phần, nhưng phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Khi chồng đã cạn cùng nghĩa tình, đừng cố níu kéo, ly hôn là cách giải thoát cho chính mình và con.

“Thứ nhất, kể hết mọi chuyện em nghe”

Câu hỏi này chính là cơ hội bạn cho chồng kể lại mọi chuyện cho bạn nghe, về nhân tình của anh ta, về thời gian họ quen nhau, và cả những suy nghĩ, tình cảm của chồng. Thật ra, trước khi hỏi chồng câu này, bạn phải nắm rõ tường tận câu chuyện và bằng chứng trong tay. Khi chồng trả lời, hãy xem anh ấy đã thành thật bao nhiêu phần, cũng hãy để ý cách anh ấy nói về nhân tình, cách anh ấy nhìn bạn với thái độ ra sao. Từ những gì chồng kể, từ thái độ của chồng, bạn sẽ biết bội bạc của anh ấy đã đến ngưỡng nào. Nếu thật lòng chồng muốn quay về, anh ấy sẽ không giấu bạn bất cứ điều gì, cũng nói chuyện thẳng thắn với bạn. Còn không, chỉ cần nhìn ánh mắt thái độ bạn sẽ biết người đàn ông này không còn xứng đáng làm chồng bạn nữa.

“Thứ hai, anh còn muốn nghĩ cho con không?”

Vũ khí lợi hại nhất của đàn bà có chồng ngoại tình chính là con cái. Cũng không hẳn là bạn dùng con để uy hiếp hay hăm dọa chồng. Nhưng con cái chính là sợi dây gắn kết với chồng không thể đứt rời dù có lúc cả hai phải ly hôn. Câu hỏi này chính là cách bạn gợi mở trách nhiệm người làm cha của chồng. Người đàn ông biết hối lỗi, còn xứng đáng làm chồng thì ngay cả khi làm chuyện có lỗi vợ vẫn có gắng quay về vì nghĩ cho con. Còn người đàn ông đã bê tha bội bạc thì con cái vốn chẳng là gì với anh ta.

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Ảnh minh họa: Internet

“Thứ ba, anh còn muốn nghĩ cho cha mẹ không?”

Cha mẹ chồng chính là gia đình của anh ấy. Câu hỏi này chính là muốn anh ấy nghĩ về trách nhiệm với cha mẹ. Cũng như trách nhiệm với con cái, gia đình cũng là điều khiến đàn ông phải nghĩ lại tội lỗi của mình. Một người đàn ông còn biết nghĩ cho cha mẹ, sẽ không bao giờ tự đánh mất vợ con. Còn đã hết thuốc chữa rồi thì gia đình cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

“Cuối cùng, anh đi hay ở?”

Đây là câu hỏi sau cùng vì khi bạn đã cho chồng cơ hội nghĩ về nghĩa tình phu thê, về trách nhiệm với con cái, cha mẹ thì bạn chỉ cần biết chồng đi hay ở. Nếu đi, vốn dĩ bạn không cần phải nói gì thêm nữa, cũng không cần phải níu kéo làm gì. Đàn ông đã muốn đi, bạn vốn không đủ sức giữ. Còn nếu câu trả lời của chồng là ở thì hãy suy nghĩ về quyết định tha thứ của mình. Nếu tha thứ thì bạn phải đặt ra quy tắc cho chồng, phải bắt chồng chứng minh anh ấy thật sự muốn trở về. Lúc đó sẽ là một giai đoạn khó khăn với cả hai khi cố hàn gắn vết đổ vỡ từ chuyện ngoại tình của chồng.

Cuối cùng, hãy hiểu, những câu hỏi này đều là gợi mở cho chồng hướng suy nghĩ và cách  anh ấy nên làm. Thật ra, không hẳn người đàn ông ngoại tình nào cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu tâm ý của vợ khi hỏi 4 câu hỏi này. Nhưng dù bạn đau lòng, dù bạn thiệt thòi, dù bạn là người bị phản bội khi chồng ngoại tình thì bạn vẫn là vợ, là mẹ, và bạn vẫn phải nghĩ về gia đình của mình đầu tiên. Nếu sau hết 4 câu hỏi trên, điều bạn nhìn thấy chỉ là một người chồng đã không còn lòng dạ, không còn thiết tha làm chồng làm cha, thì bạn nên dứt khoát.

Và cũng sau 4 câu hỏi này, bạn sẽ có thể suy nghĩ kỹ càng hơn cho quyết định có nên tha thứ cho chồng hay không. Hãy nhớ, bạn nghĩ cho gia đình, con cái là một phần, nhưng phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Khi chồng đã cạn cùng nghĩa tình, đừng cố níu kéo, ly hôn là cách giải thoát cho chính mình và con.

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