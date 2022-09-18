Đàn bà muốn hạnh phúc hãy học cách bình thản với những điều đã cũ… Hãy nhớ, lòng nhẹ, tim yên thì hạnh phúc mới không chối từ

Đàn bà thường thích lưu giữ những điều đã cũ. Vài kỷ vật sờn màu với thời gian, dăm kỷ niệm chỉ còn loáng thoáng trong ký ức, hay thậm chí là chút ít hình ảnh về một con người từng là tất cả. Nhưng đáng buồn là, đa phần những hồi ức ấy đều vì quá đau thương mà không thể rời đi. Đàn bà là vậy, càng bình thản đi qua năm tháng, càng biết cách giấu kỹ hơn những ký ức đau lòng. Qua những đổ vỡ, họ phô bày bộ dạng hạnh phúc với đời, kiêu hãnh với thiên hạ. Mạnh mẽ là vậy nhưng vẫn yếu đuối nhọc nhằn với chính mình khi bung mở chiếc hộp ký ức kia. Đàn bà, cũng chỉ là đàn bà, gói ghém thế nào cũng có khi chẳng biết cất muộn phiền vào đâu. Cứ thế mà ôm vào lòng hết thảy, dù rằng tất cả đều đã cũ…

Có người từng hỏi tôi đàn bà nhỏ bé là thế, yếu ớt là vậy, sao trái tim lại có đủ sức chứa quá nhiều thứ? Những mảng ký ức cũ kỹ, đoạn tình cảm chẳng thể vãn hồi, hay đơn giản chỉ là một con người đã không thuộc về mình.

Nhưng đàn bà nên hiểu, những thứ đã cũ, vốn là nên bỏ đi. Điều gì đã cũ, chẳng thể vì nhớ mong mà mới lên được. Cái gì đã vỡ rồi là tan tành, có hàn mấy cũng chẳng liền nổi. Với đàn bà, đừng bao giờ xem hồi ức là thứ quý giá một đời phải trân trọng. Đàn bà vẫn là nên xem hiện tại và tương lai là của quý. Quá khứ đau buồn không thể chối từ, nhưng là để nhìn lại, để học cách trưởng thành. Nắm hoài một điều không còn hiện hữu không thể khiến người ta có thể sống tốt hơn. Dù rằng, đó từng là một đoạn nhân duyên khắc cốt ghi tâm, là một thanh xuân rạng ngời đến nhói lòng. Nhưng đã cũ thì phải bỏ đi, nhất định phải bỏ đi.

Đàn bà muốn hạnh phúc hãy học cách bình thản với những điều đã cũ

Đàn bà hạnh phúc không phải cứ sáng cười vui vẻ với hiện tại rồi đêm về lại khóc lóc với quá khứ đã qua. Đàn bà hạnh phúc cũng không phải cố gắng né tránh hay phớt lờ những điều đã cũ đau lòng. Ngược lại, bình thản với bất hạnh một thời mới là câu trả lời đàn bà nên đi tìm cho chính mình. Đàn bà muốn hạnh phúc buộc phải học cách bình thản với những điều đã cũ. Cứ để bản thân đối diện mỗi ngày, chạm mặt với hết thảy những đau lòng như tận cùng thì vết thương mới có thể lên mày lành lặn. Cũng có thể nói rằng, cứ nắm đến khi đau không chịu nổi rồi sẽ đến lúc buông như không. Đến một lúc, ngay cả khi bạn gặp lại đoạn ký ức đó ở bất cứ đâu trong cuộc đời rộng lớn này thì tim cũng sẽ không còn đau nữa. Cứ thế mà thản nhiên đi qua, hết thảy để hóa tro tàn. Như thế mới là buông bỏ, như vậy mới có thể an yên mà hạnh phúc…

Trái tim của đàn bà cũng cần được dọn dẹp và thu xếp

Mọi thứ trong cuộc sống này đều cần phải sắp xếp. Trái tim cũng như vậy. Đừng cứ nhét hết vào nó tất thảy, bừa bộn, xào xáo mà không chọn lọc, sắp xếp. Tim có gọn gàng thì lòng người mới an yên. Cũng như có biết dọn dẹp những điều đã cũ thì lòng dạ sẽ có chỗ đón chào những điều mới. Những ký ức đã cũ, có chăng vẫn là chỉ nên cho hết thảy vào một chiếc két sắt rồi cất nó thật sâu trong xó xỉnh nào đó của trái tim. Gọn gàng, sạch sẽ với quá khứ, đó mới là điều phụ nữ hạnh phúc phải học. Đừng bày bừa, đừng khiến quá khứ vương vãi nơi hiện tại, vốn dĩ chỉ khiến cuộc sống của ta mãi chẳng nổi an yên. Hãy nhớ, lòng nhẹ, tim yên thì hạnh phúc mới không chối từ, đàn bà nhé!