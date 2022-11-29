Sau khi gặp lại người yêu cũ, nếu có 3 dấu hiệu này chứng tỏ bạn đã không còn chút vấn vương với tình xưa.

Khi gặp lại người yêu cũ, nếu có 3 dấu hiệu này chứng tỏ bạn đã quên được họ.

1. Không chủ động liên lạc

Nếu còn yêu, khi gặp lại người đàn ông trong quá khứ phụ nữ sẽ xốn xao không ngừng. Họ nghĩ về đối phương, muốn có thêm những buổi gặp mặt khác nên sẽ chủ động liên lạc để có cơ hội nối lại tình xưa.

Phụ nữ cạn tâm không như thế, dù đứng trước người đàn ông mình đã từng hết lòng yêu thương cô ấy cũng chẳng hề rung động, càng không cố gắng tạo nên cuộc gặp thứ hai.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cư xử bình thường với đối phương

Khi vẫn còn tình cảm phụ nữ sẽ khó lòng giữ được bình tĩnh nếu gặp lại người yêu cũ. Sự oán hận, nhớ thương và những kỷ niệm cũ ùa về khiến họ không dám nhìn vào mắt đối phương khi giáp mặt.

Ngược lại, khi đã hết yêu, đã bình tâm với quá khứ phụ nữ sẽ khá thoải mái trò chuyện với người cũ. Nàng không ngần ngại nói về cuộc sống hiện tại, tâm sự về những gì đã qua và không quên chúc phúc cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không lấy người cũ làm hình mẫu tình mới

Chỉ khi phụ nữ lụy tình, vẫn ôm ấp bóng hình cũ họ mới không ngừng tìm kiếm bóng hình của người yêu cũ ở những mối tình mới. Họ ngầm biến người mới là phiên bản khác của người cũ, ngầm ôm mộng tìm được người có thể thay thế lỗ hổng trong trái tim mình.

Trong khi đó, phụ nữ cạn tình sẽ chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim. Cô ấy chỉ yêu khi con tim rung động, khi cảm nhận được sự chân thành và cả hai tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Nếu có đủ 3 dấu hiệu trên thì xin chúc mừng, bạn đã xóa sạch đoạn tình cảm với người yêu cũ, đã thoát khỏi những ám ảnh quá khứ để có thể bắt đầu cuộc sống độc thân hạnh phúc, vui tươi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-gap-lai-nguoi-yeu-cu-neu-co-3-dau-hieu-nay-chung-to-ban-da-khong-con-chut-van-vuong-voi-tinh-xua-529616.html