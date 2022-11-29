Nếm đủ 4 mùi vị này trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan nên tìm cho mình con đường lui, đừng phí công sức thời gian ở bên người không xứng đáng

Nếu cảm thấy cô đơn, phụ nữ hãy tìm cho mình con đường lui thích hợp. Vì lấy chồng là để có người san sẻ, yêu thương, chứ không phải để gánh mọi việc một mình. Lấy chồng là để có người tâm sự khi vui buồn, chứ không phải luôn cảm thấy cô đơn trong tâm hồn.

Người phụ nữ bản lĩnh hãy tự thoát ra khỏi sự ngột ngạt này và tìm cho mình hạnh phúc đúng nghĩa. Đừng tốn công tốn sức, phí phạm thời gian ở bên một người tệ bạc, không còn xứng đáng với thanh xuân của mình.

Mệt mỏi

Khi đã có cảm giác quá mệt mỏi, không còn muốn tiếp tục nữa, hãy nhẹ nhàng rời đi. Trong cuộc sống có những khoảng thời gian khiến bạn bế tắc, mệt đến chẳng muốn làm việc gì. Nhưng rồi bạn vẫn vượt qua vì một động lực nào đó.

Còn nếu trong hôn nhân, nếu đã cảm thấy quá chán, quá bế tắc, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc rời bỏ, hãy buông tay thật nhẹ nhàng. Bởi vì sống với cảm xúc này thường xuyên sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái trầm cảm. Thế nên đàn bà hãy rút lui khỏi sự khổ đau và tìm ánh mặt trời cho riêng mình.

Không được đền đáp

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Người đàn bà lấy chồng thường tận tâm, hy sinh hết lòng. Có người từ bỏ công việc để ở nhà nội trợ, có người từ bỏ đam mê để làm mẹ làm vợ. Họ muốn dành thời gian để chăm lo cho chồng con đàng hoàng nhất. Nhưng trớ trêu thay đàn ông chẳng mấy ai thấu hiểu sự vất vả của vợ.

Cánh mày râu cứ nghĩ điều đó vô cùng bình thường và là việc vợ phải làm. Nhưng đàn ông ơi, hãy nhớ một điều chẳng ai làm việc không công. Khi cảm nhận được mọi công sức mình bỏ ra không được đền đáp, phụ nữ sẽ chọn cách buông bỏ tất cả để được nhẹ lòng hơn. Họ không còn muốn tận tâm hay hy sinh vì bất cứ điều gì nữa. Thế nên đàn ông đừng vô tâm kẻo đánh mất người vợ tuyệt vời của mình.

Cuộc sống vô nghĩa

Đây là cảm giác sống bên chồng nhưng bạn luôn cảm thấy mọi thứ xảy ra mỗi ngày rất vô nghĩa. Hoặc cảm thấy chẳng muốn làm gì, mỗi ngày sống bên nhau chỉ như người dưng. Bạn không còn cảm giác gần gũi, chuyện chăn gối cũng nhạt nhẽo vô cùng.

Nếu bạn đang có những cảm giác này, hãy đề nghị đối phương ly hôn. Vì sống bên nhau như vậy rất phí thời gian. Hãy dành thanh xuân đẹp nhất của mình để tìm hạnh phúc khác.