4 điều đàn ông không bao giờ quên ở người yêu cũ, vợ đọc xong nên chấp nhận - đừng khóc!

Phụ nữ yêu 29/11/2022 09:22

Dù có ra sức cấm đoán phụ nữ cũng chẳng thể ngăn cản chồng nhớ nhung những điều này ở người yêu cũ. Thế nên, thay vì tự làm khổ mình bạn hãy học cách chấp nhận.

1. Nụ hôn đầu

Đàn ông có thể yêu rất nhiều, có thể đã trải qua hàng trăm mối tình trước khi kết hôn nhưng thứ khiến họ không thể quên chính là người phụ nữ mình đã trao nụ hôn đầu. Với chàng, mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu luôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Cũng là người yêu cũ, nhưng là người yêu cũ đầu tiên nên người phụ nữ ấy luôn chiếm hữu vị trí vô cùng đặc biệt trong tâm trí đàn ông. Khiến họ, dù đã yên bề gia thất, có vợ đẹp con ngoan vẫn không thôi nhung nhớ. 

4 điều đàn ông không bao giờ quên ở người yêu cũ, vợ đọc xong nên chấp nhận - đừng khóc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Món ăn người cũ thích

Nếu nghĩ đàn ông nào cũng vô tâm, nhanh quên và không chú ý tiểu tiết thì bạn đã nhầm. Dù chia tay đã lâu, dù không gặp lại nhau nhiều năm nhưng khi gặp lại người cũ đàn ông vẫn nhớ như in những sở thích, thói quen và cả món ăn mà đối phương thích.

“Nhìn vật nhớ người”, chỉ cần nhìn vào món ăn ấy chàng sẽ ngay lập tức nghĩ đến người phụ nữ trong quá khứ, bất giác mỉm cười trong sự khó hiểu của vợ. 

3. Lần đầu ái ân

Lần đầu không chỉ quý giá với phụ nữ mà còn vô cùng linh thiêng với đàn ông. Sau cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu, những cử chỉ thân mật thì cuộc ái ân đầu tiên sẽ là kỷ niệm khiến đàn ông khắc cốt ghi tâm cả đời.

Những rợn ngợp hạnh phúc, những vụng về đê mê, những xúc cảm khó nói thành lời sẽ đi theo đàn ông đến cuối đời, muốn quên cũng không được. 

4 điều đàn ông không bao giờ quên ở người yêu cũ, vợ đọc xong nên chấp nhận - đừng khóc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Tổn thương mà người yêu cũ gây ra

Càng yêu sẽ càng hận, càng hận sẽ càng không thể xóa nhòa hình bóng đối phương trong tâm trí. Thế nên, dù đã trở thành người cũ từng thương, đã không còn chút vấn vương nhưng vết thương lòng mà đối phương để lại vẫn không ngừng giày xéo người ở lại.

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng dại ghen với quá khứ của chồng mà hãy tôn trọng khoảng trời riêng của anh ấy. Hãy nhớ rằng, ai cũng có quá khứ, chính bạn cũng vậy. Quan trọng là hiện tại chồng bạn vẫn luôn hết lòng hết dạ vì gia đình, là người đàn ông chung thủy.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện gia đình chuyện vợ chồng

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