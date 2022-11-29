Suy cho cùng đàn bà khôn ngoan đừng để những lời ngọt ngào của đàn ông dụ dỗ. Bạn phải có bản lĩnh để biết được người nào tốt với mình, người nào tệ với mình.

Chăn nệm không ngay ngắn

Đàn ông Sở Khanh thường bỏ lại sự bừa bộn cho phụ nữ rồi rời đi. Sau khi đã thỏa mãn, họ không muốn ngoái nhìn lại "chiến trường" mà sẽ rời đi ngay lập tức. Với họ, việc này là của phụ nữ, còn họ không cần đụng tay vào. Họ chỉ cảm thấy bản thân thoải mái là được chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Nếu người đàn ông của bạn có biểu hiện này, bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ cùng bạn dọn dẹp và quan tâm đến cảm xúc của bạn chứ không phải bỏ đi ngay sau khi thức dậy.

Ảnh minh họa: Internet

Sự mệt mỏi, đau nhức của bạn

Người đàn ông tử tế sẽ chờ bạn ngủ dậy để hỏi han sức khỏe của bạn. Họ muốn biết cảm xúc và tình trạng cơ thể của bạn như thế nào để quan tâm, chăm sóc. Còn người không yêu thật lòng, họ sẽ để mặc bạn chịu đựng những cơn đau. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình có khỏe hay không, có thoải mái hay không, chứ còn bạn như thế nào không quan trọng.

Nếu ở bên cạnh người như thế này, bạn sẽ phải chịu thiệt thòi vì không bao giờ nghe được lời hỏi thăm từ anh ấy. Đến việc nhỏ nhặt dành cho đối tác của mình, anh ấy còn không làm được thì chẳng thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Những câu nói không được lọt tai

Nếu nghe được những lời không lọt tai từ đối tác, chứng tỏ anh ấy không tốt với bạn. Ví dụ như chê bai khả năng giường chiếu, hoặc tỏ thái độ xem bạn như tình một đêm. Những điều này chứng tỏ anh ấy chỉ muốn thỏa mãn bản thân chứ không có tình cảm thật sự với bạn. Mục đích ở bên cạnh bạn chỉ là để có người cùng làm những chuyện đó chứ không có bất cứ dấu hiệu gì muốn gắn bó lâu dài.

4 điều đàn ông không bao giờ quên ở người yêu cũ, vợ đọc xong nên chấp nhận - đừng khóc! Dù có ra sức cấm đoán phụ nữ cũng chẳng thể ngăn cản chồng nhớ nhung những điều này ở người yêu cũ. Thế nên, thay vì tự làm khổ mình bạn hãy học cách chấp nhận.

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