4 thời điểm đàn bà khôn ngoan dù còn yêu đến mấy cũng phải buông bỏ ngay để bảo vệ cho bản thân

Người phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ tha thứ cho người làm tổn thương mình đến hai lần. Lần đầu có thể bỏ qua vì ai cũng mắc sai lầm, không ai hoàn hảo tuyệt đối. Bạn có thể tha thứ để họ có cơ hội sửa sai.

Thế nên dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy tự bảo vệ bản thân. Đừng cho phép bất cứ ai làm tổn thương mình quá nhiều lần. Đừng cho phép người khác có quyền đùa giỡn với tình cảm của mình.

Nhưng lần hai, lần ba và nhiều lần sau nữa thì đừng bỏ qua dễ dàng. Vì khi đó họ thật sự đang chơi đùa với tình cảm của bạn. Họ không tôn trọng nên mới lừa dối bạn hết lần này đến lần khác.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chỉ sống với nhau vì con

Một khi đã sống với nhau vì con, bạn đã thật sự chết tâm. Trong mối quan hệ này, bạn không còn xem trọng người ấy, không còn muốn gần gũi hay dành tình cảm cho đối phương nữa. Nếu như vậy, hãy tìm đường lui chứ đừng phí thời gian, tuổi xuân của mình.

Có nhiều người phụ nữ muốn giữ gia đình đủ đầy cho con cái nên cố gắng chịu đựng. Nhưng bạn có thật sự đặt mình vào vị trí của con cái chưa? Liệu chúng có cần điều đó không? Vì khi sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, chẳng có đứa trẻ nào vui và hạnh phúc. Nếu cứ cố chấp giữ lại sự đổ nát, bạn sẽ gây ra nhiều sai lầm đáng tiếc. Thế nên đàn bà bản lĩnh hãy buông tay đúng thời điểm.

Khi không còn được chồng tôn trọng

Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, đàn bà cần nhất là sự tôn trọng từ chồng. Nhưng một khi đã không còn cảm nhận được điều này từ chồng, bạn nên tìm cách rời đi. Một khi đàn ông đã không tôn trọng bạn, đồng nghĩa với việc trong mắt anh ấy, bạn không có bất cứ giá trị nào.

Khi xem thường bạn, đàn ông sẽ sẵn sàng dùng những lời nói, hành động không hay để hạ thấp danh dự của bạn. Không ngại quát mắng bạn sẽ giữa đám đông và không quan tâm người khác cười cợt bạn như thế nào. Thay vì ở bên người không tôn trọng mình, tốt nhất bạn nên học cách buông bỏ.

Khi nhận ra một mình vẫn sống tốt

Khi nhận ra một mình vẫn sống tốt dù không có người ấy, hãy suy nghĩ về việc rời bỏ. Vì trong lòng bạn, người đàn ông kia đã không còn là chỗ dựa, không còn là niềm vui. Với bạn, người ấy đã không còn là mái nhà để trở về sau giông bão. Thế nên hãy dứt tình cạn nghĩa để không dằn vặt cả hai.