Sai lầm chết người khi phụ nữ đụng vào 5 điểm nhạy cảm này của đàn ông

Phụ nữ yêu 08/06/2020 06:00

Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ đụng vào “tử huyệt” của chồng, còn đàn bà dại luôn muốn biết mọi bí mật của anh ấy.

Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ khiến hôn nhân đổ vỡ, chị em nên tránh xa để không rước họa cho bản thân.

Kiểm soát tài chính của chồng quá mức

Đàn ông sợ gặp phải cô vợ kiểm soát quá mức. Họ không thích đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với vợ hoặc vợ kè kè bên cạnh 24/24. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy cho chồng không gian riêng.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan đừng kiểm soát tài chính của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng cũng hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Đừng cố gắng kiểm soát chồng, hãy biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

So sánh năng lực của chồng với người khác

Người đàn bà dại ưa so sánh khả năng kiếm tiền của chồng mình với người khác. Còn đàn bà khôn sẽ dành nhiều lời khen để chồng có động lực hơn. Họ luôn biết mỗi người đều có thế mạnh khác nhau.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chồng mình có thể không tài giỏi xuất chúng nhưng có ý chí cầu tiến. Anh ấy có thể không đẹp trai, bảnh bao như người khác nhưng chân thành. Mỗi người đều có điểm tốt và xấu, việc của vợ là khích lệ để chồng phát huy điểm mạnh của mình.

Luôn miệng chê bai chồng

Chồng tốt hay xấu cũng là chồng của mình, phụ nữ đừng luôn miệng chê bai. Khi chê bai người đàn ông bên cạnh, đồng nghĩa với việc bạn đang xem thường con mắt nhìn người của mình. Đã là vợ chồng với nhau, hãy học cách chấp nhận những thói xấu của nhau. 

dan ba khon ngoan 3
Đàn bà đừng chê bai chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì nói “anh lười biếng quá không giúp ích được gì”, hãy thay thế bằng “anh là người chồng tốt, anh có thể giúp em việc nhà được không?”. Chắc chắn một lời đề nghị kèm với một lời khen sẽ giúp chồng bạn thay đổi những tật xấu của bản thân.

Đụng đến vị thế của chồng trong gia đình

Dù gì đàn ông trong gia đình cũng là trụ cột, bạn phải tôn trọng những lời nói của anh ấy. Dù ở ngoài bạn giỏi giang, kiếm nhiều tiền đến mức nào, khi ở trong nhà hãy nhường nhịn chồng phần nào. Đừng ỷ mình kiếm được nhiều tiền hơn để hạ thấp chồng trước mặt con cái hay người ngoài.

dan ba khon ngoan 4
Phụ nữ đừng đụng đến vị thế của chồng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên ngoài bạn có hô mưa gọi gió nhưng khi về nhà hãy là người vợ hiền lành, tôn trọng chồng.

Xem thường nhà chồng

Phụ nữ khi làm dâu đừng bao giờ xem thường hay đối xử tệ bạc với gia đình chồng. Vì khi bạn làm điều này, đàn ông sẽ vô tình chán vợ, không muốn yêu thương bạn nữa. Thế nên hãy biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu để gia đình được êm ấm hơn.

7 điều đàn bà dại nếu vẫn thường làm trước mặt chồng, hãy chuẩn bị lãnh ‘án tử’ cho cuộc hôn nhân của mình

7 điều đàn bà dại nếu vẫn thường làm trước mặt chồng, hãy chuẩn bị lãnh ‘án tử’ cho cuộc hôn nhân của mình

Người đàn bà dại vẫn thường xuyên làm những điều này trước mặt chồng mà không biết rằng anh ấy đã cảm thấy chán ngán đến tận cổ nhưng lại lười nói ra.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân đổ vỡ đàn ông sợ đàn bà dại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 57 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 59 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 16 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này