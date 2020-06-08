Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ khiến hôn nhân đổ vỡ , chị em nên tránh xa để không rước họa cho bản thân.

Dù đã là vợ chồng nhưng cũng hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Đừng cố gắng kiểm soát chồng, hãy biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Đàn ông sợ gặp phải cô vợ kiểm soát quá mức. Họ không thích đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với vợ hoặc vợ kè kè bên cạnh 24/24. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy cho chồng không gian riêng.

So sánh năng lực của chồng với người khác

Người đàn bà dại ưa so sánh khả năng kiếm tiền của chồng mình với người khác. Còn đàn bà khôn sẽ dành nhiều lời khen để chồng có động lực hơn. Họ luôn biết mỗi người đều có thế mạnh khác nhau.

Phụ nữ đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chồng mình có thể không tài giỏi xuất chúng nhưng có ý chí cầu tiến. Anh ấy có thể không đẹp trai, bảnh bao như người khác nhưng chân thành. Mỗi người đều có điểm tốt và xấu, việc của vợ là khích lệ để chồng phát huy điểm mạnh của mình.

Luôn miệng chê bai chồng

Chồng tốt hay xấu cũng là chồng của mình, phụ nữ đừng luôn miệng chê bai. Khi chê bai người đàn ông bên cạnh, đồng nghĩa với việc bạn đang xem thường con mắt nhìn người của mình. Đã là vợ chồng với nhau, hãy học cách chấp nhận những thói xấu của nhau.

Đàn bà đừng chê bai chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì nói “anh lười biếng quá không giúp ích được gì”, hãy thay thế bằng “anh là người chồng tốt, anh có thể giúp em việc nhà được không?”. Chắc chắn một lời đề nghị kèm với một lời khen sẽ giúp chồng bạn thay đổi những tật xấu của bản thân.

Đụng đến vị thế của chồng trong gia đình

Dù gì đàn ông trong gia đình cũng là trụ cột, bạn phải tôn trọng những lời nói của anh ấy. Dù ở ngoài bạn giỏi giang, kiếm nhiều tiền đến mức nào, khi ở trong nhà hãy nhường nhịn chồng phần nào. Đừng ỷ mình kiếm được nhiều tiền hơn để hạ thấp chồng trước mặt con cái hay người ngoài.

Phụ nữ đừng đụng đến vị thế của chồng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên ngoài bạn có hô mưa gọi gió nhưng khi về nhà hãy là người vợ hiền lành, tôn trọng chồng.

Xem thường nhà chồng

Phụ nữ khi làm dâu đừng bao giờ xem thường hay đối xử tệ bạc với gia đình chồng. Vì khi bạn làm điều này, đàn ông sẽ vô tình chán vợ, không muốn yêu thương bạn nữa. Thế nên hãy biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu để gia đình được êm ấm hơn.