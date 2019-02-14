Phụ nữ yêu vì nhiều lí do nhưng để cả đời ở bên họ cần một tấm lòng bao dung

Phụ nữ yêu 14/02/2019 14:08

Bao dung - nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng là thứ khó làm nhất. Đàn ông để học được cách bao dung, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu bài học đau tận xương tủy, bao nhiêu lần bị quật ngã tơi tả ở đường đời.

Thế gian nói phụ nữ khó hiểu, luôn đòi hỏi quá nhiều. Những ông chồng luôn mệt mỏi vì dường như phụ nữ muốn tất cả mọi thứ ở anh ta. Ngược lại, đàn ông luôn cảm thấy hài lòng với bản thân mình và không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Phụ nữ yêu vì nhiều lí do nhưng để cả đời ở bên họ cần một tấm lòng bao dung - Ảnh 1
Bao dung là điều mà phụ nữ cần nhất trong mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Vì đàn ông không hiểu phụ nữ, nên ngay từ lúc chinh phục, đã cố làm đủ mọi thứ khiến cô ấy phải để mắt đến. Lúc ở bên nhau, họ cũng thường làm những việc mà bản thân anh ta cho là đàn ông nên làm, chứng minh trách nhiệm và bản lĩnh của mình với phụ nữ. Nhưng đến một ngày, phụ nữ vẫn bỏ anh ta mà đi. Anh ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, đã thiếu điều gì.

Đàn ông chưa giàu, còn nhiều bất ổn, thậm chí là người không biết cách biểu lộ tình cảm, phụ nữ vẫn có thể chọn yêu. Nhưng để ở lại bên cạnh lâu dài, khiến phụ nữ không muốn rời đi, khiến phụ nữ tôn trọng nhất, không gì ngoài hai từ: Bao dung.

Bao dung - nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng là thứ khó làm nhất. Đàn ông để học được cách bao dung, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu bài học đau tận xương tủy, bao nhiêu lần bị quật ngã tơi tả ở đường đời. Người đàn ông chưa trưởng thành sẽ không bao giờ biết bao dung. Mà không bao dung, nghĩa là chưa biết cách yêu thương, chưa hiểu về sự yêu thương, và cũng chưa rõ cách giữ yêu thương.

Phụ nữ yêu vì nhiều lí do nhưng để cả đời ở bên họ cần một tấm lòng bao dung - Ảnh 2
Bao dung - tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thứ khó làm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sự bao dung ở đàn ông phản ánh mức độ tình yêu thương của anh ta dành cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ rất đặc biệt, họ có thể rất hy sinh, rất yêu thương người đàn ông mình chọn, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng bộc lộ cũng điều trái nết nhất, khó ở nhất. Những gã đàn ông hẹp hòi sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này. Nhưng đàn ông bao dung lại khác.

Đàn ông bao dung hiểu rằng: Phụ nữ ghen là vì cô ấy thực sự yêu mình, thực sự cần mình. Phụ nữ đôi lúc càm ràm, la mắng, đều là vì muốn tốt cho mình, bận tâm đến mình. Phụ nữ đôi lúc nổi nóng, cáu bẳn, là vì đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Phụ nữ đôi lúc mắc sai lầm bởi vì cô ấy chẳng phải thần thánh gì cả.

Đàn ông bao dung hiểu rằng: Người phụ nữ của mình có thể không đẹp, không giỏi, không khéo, nhưng mình vẫn sẽ bảo bọc và yêu thương cô ấy suốt đời, bởi vì cô ấy đã tin mình, đã chọn mình, đã đi theo mình.

Đàn ông bao dung hiểu rằng: Đồng tiền mình đem về cho vợ con là trách nhiệm cơ bản của một người đàn ông, nhưng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bản thân mình phải yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn.

Phụ nữ yêu vì nhiều lí do nhưng để cả đời ở bên họ cần một tấm lòng bao dung - Ảnh 3
Phụ nữ có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng lại sẵn lòng bao dung với người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tìm đâu ra người đàn ông thực sự bao dung ở cuộc đời này? Đàn ông, cái tôi ngạo mạn, tính tình gia trưởng, thường muốn thắng trong mọi sự, muốn thể hiện quyền uy trong từng phút. Miệng nói yêu thương nhiều, nhưng lòng bao dung chẳng được bao nhiêu. Đôi lúc ăn thua đủ với chính người phụ nữ của mình, thích làm rõ đúng – sai, phải – trái, trắng – đen như trên phiên tòa.

Lại buồn thay: Phụ nữ, có thể hẹp hòi với cả thế giới, nhưng kì thật, lại đầy lòng bao dung với người đàn ông của mình!

Đàn bà tự chủ hay đàn bà tự khổ?

Đàn bà tự chủ hay đàn bà tự khổ?

Đôi khi vì lầm lẫn giữa tự chủ và tự khổ mà đàn bà không bao giờ tìm kiếm được bình yên và thảnh thơi cho cuộc đời mình!

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 24 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này