Phụ nữ yêu vì nhiều lí do nhưng để cả đời ở bên họ cần một tấm lòng bao dung

Bao dung - nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng là thứ khó làm nhất. Đàn ông để học được cách bao dung, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu bài học đau tận xương tủy, bao nhiêu lần bị quật ngã tơi tả ở đường đời.

Thế gian nói phụ nữ khó hiểu, luôn đòi hỏi quá nhiều. Những ông chồng luôn mệt mỏi vì dường như phụ nữ muốn tất cả mọi thứ ở anh ta. Ngược lại, đàn ông luôn cảm thấy hài lòng với bản thân mình và không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Bao dung là điều mà phụ nữ cần nhất trong mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Vì đàn ông không hiểu phụ nữ, nên ngay từ lúc chinh phục, đã cố làm đủ mọi thứ khiến cô ấy phải để mắt đến. Lúc ở bên nhau, họ cũng thường làm những việc mà bản thân anh ta cho là đàn ông nên làm, chứng minh trách nhiệm và bản lĩnh của mình với phụ nữ. Nhưng đến một ngày, phụ nữ vẫn bỏ anh ta mà đi. Anh ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, đã thiếu điều gì.

Đàn ông chưa giàu, còn nhiều bất ổn, thậm chí là người không biết cách biểu lộ tình cảm, phụ nữ vẫn có thể chọn yêu. Nhưng để ở lại bên cạnh lâu dài, khiến phụ nữ không muốn rời đi, khiến phụ nữ tôn trọng nhất, không gì ngoài hai từ: Bao dung. Bao dung - nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng là thứ khó làm nhất. Đàn ông để học được cách bao dung, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu bài học đau tận xương tủy, bao nhiêu lần bị quật ngã tơi tả ở đường đời. Người đàn ông chưa trưởng thành sẽ không bao giờ biết bao dung. Mà không bao dung, nghĩa là chưa biết cách yêu thương, chưa hiểu về sự yêu thương, và cũng chưa rõ cách giữ yêu thương.

Bao dung - tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thứ khó làm nhất - Ảnh minh họa: Internet Sự bao dung ở đàn ông phản ánh mức độ tình yêu thương của anh ta dành cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ rất đặc biệt, họ có thể rất hy sinh, rất yêu thương người đàn ông mình chọn, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng bộc lộ cũng điều trái nết nhất, khó ở nhất. Những gã đàn ông hẹp hòi sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này. Nhưng đàn ông bao dung lại khác. Đàn ông bao dung hiểu rằng: Phụ nữ ghen là vì cô ấy thực sự yêu mình, thực sự cần mình. Phụ nữ đôi lúc càm ràm, la mắng, đều là vì muốn tốt cho mình, bận tâm đến mình. Phụ nữ đôi lúc nổi nóng, cáu bẳn, là vì đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Phụ nữ đôi lúc mắc sai lầm bởi vì cô ấy chẳng phải thần thánh gì cả. Đàn ông bao dung hiểu rằng: Người phụ nữ của mình có thể không đẹp, không giỏi, không khéo, nhưng mình vẫn sẽ bảo bọc và yêu thương cô ấy suốt đời, bởi vì cô ấy đã tin mình, đã chọn mình, đã đi theo mình. Đàn ông bao dung hiểu rằng: Đồng tiền mình đem về cho vợ con là trách nhiệm cơ bản của một người đàn ông, nhưng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bản thân mình phải yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Phụ nữ có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng lại sẵn lòng bao dung với người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Tìm đâu ra người đàn ông thực sự bao dung ở cuộc đời này? Đàn ông, cái tôi ngạo mạn, tính tình gia trưởng, thường muốn thắng trong mọi sự, muốn thể hiện quyền uy trong từng phút. Miệng nói yêu thương nhiều, nhưng lòng bao dung chẳng được bao nhiêu. Đôi lúc ăn thua đủ với chính người phụ nữ của mình, thích làm rõ đúng – sai, phải – trái, trắng – đen như trên phiên tòa. Lại buồn thay: Phụ nữ, có thể hẹp hòi với cả thế giới, nhưng kì thật, lại đầy lòng bao dung với người đàn ông của mình!

Đàn bà tự chủ hay đàn bà tự khổ? Đôi khi vì lầm lẫn giữa tự chủ và tự khổ mà đàn bà không bao giờ tìm kiếm được bình yên và thảnh thơi cho cuộc đời mình!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-yeu-vi-nhieu-li-do-nhung-de-ca-doi-o-ben-ho-can-mot-tam-long-bao-dung-315114.html