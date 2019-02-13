Đàn bà khôn ngoan sợ nghèo chứ không sợ ế

Phụ nữ yêu 13/02/2019 10:11

Công chúa sẽ gặp được hoàng tử, nữ hoàng sẽ gặp được đức vua. Một cô gái nghèo chỉ có thể xứng với đàn ông nghèo. Vì thế, trước khi muốn gặp được “hoàng tử”, bản thân người phụ nữ phải kiếm được nhiều tiền.

Một người đàn bà trong túi có tiền sẽ chẳng sợ một cuộc sống một mình cô đơn, hay xô bồ ồn ã. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người phụ nữ có tiền sẽ luôn tự tin, luôn tự làm chủ mình và trên hết không cần quỵ lụy hay luồn cúi bất kì ai. Người đàn bà khôn ngoan luôn hiểu giá trị của đồng tiền nên họ sẽ chăm chỉ kiếm tiền trước khi kiếm chồng.

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Khi có tiền, ta không sợ cuộc sống một mình hay cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Một cô gái độc thân mà có tiền dĩ nhiên sẽ tốt hơn một cô gái vừa ế lại vừa nghèo. Khi ta có tiền, tự khắc biết mua vui, biết tự làm mình hạnh phúc mà không cần đến một người đàn ông nào. Tự mình tìm đến những thú vui mình thích, mua những món đồ mình yêu. Buồn chán hơn nữa thì tự du lịch. Có tiền thì sợ gì hai chữ cô đơn ở cuộc đời này!

Phụ nữ khi không có tiền luôn yếu thế trước cuộc đời. Họ thấy mình mỏng manh, yếu đuối nên luôn cần sự chở che và bao bọc bởi một người đàn ông. Trong tình yêu họ cũng khá mờ nhạt và thường là chiếc bóng bên cạnh đàn ông. Đã không có tiền mà còn ế với phụ nữ thật là tồi tệ. Nhìn cuộc đời nơi đâu cũng u ám, cô đơn. Nơi muốn tìm đến thì chẳng có cơ hội, thứ muốn mua lại chẳng có tiền. Thử còn buồn chán nào hơn?

Phụ nữ có tiền, đàn ông tốt tự khắc sẽ tìm đến. Bởi vì một người ở vị trí nào trong cuộc đời sẽ gặp được người tương xứng. Công chúa sẽ gặp được hoàng tử, nữ hoàng sẽ gặp được đức vua. Một cô gái nghèo chỉ có thể xứng với đàn ông nghèo. Vì thế, trước khi muốn gặp được “hoàng tử”, bản thân người phụ nữ phải kiếm được nhiều tiền.

Đàn bà khôn ngoan sợ nghèo chứ không sợ ế - Ảnh 2
Đàn ông từng trải và bản lĩnh sẽ trân trọng người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ có tiền, tự làm chủ cuộc sống thì chính họ không để đàn ông lựa chọn mà tự mình lựa chọn đàn ông phù hợp. Một người đàn ông từng trải, bản lĩnh sẽ biết trân quý và kiêng nể một người phụ nữ tự lập, tự chủ cuộc đời mình. Trong tình yêu, phụ nữ sẽ thấy mình tự tin, ngang hàng với đàn ông. Trong hôn nhân, phụ nữ sẽ bình đẳng với chồng trong mọi vấn đề. Bởi thế, điều kiện tiên quyết để bản thân người phụ nữ thấy tự do, bình đẳng chính là phải có tiền.

Nhiều cô gái tuổi đôi mươi đã luôn than mình ế. Nếu khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng họ sẽ chăm chỉ học tập, tập trung kiếm tiền thay vì tìm một người đàn ông để nương dựa. Suy cho cùng, mọi thứ đàn ông cho trong cuộc đời này đều không lâu bền vĩnh viễn. Khi yêu thương thì xem phụ nữ là số 1, lúc lạc lòng thì chỉ là người dưng không hơn không kém.

Đàn bà khôn ngoan sợ nghèo chứ không sợ ế - Ảnh 3
Khi có tiền, phụ nữ sẽ biết cách làm mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan sẽ tự tạo dựng cuộc sống cho mình. Tự đứng trên đôi chân của mình. Dù kiếm được nhiều hay ít nhưng những đồng tiền ấy thật sự xứng đáng và sẽ làm cho người đàn bà yên ổn thật sự. Đàn bà có tiền để phụng dưỡng cha mẹ, tự làm mình hạnh phúc và không sợ điều gì nữa cả!

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