Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần

Phụ nữ yêu 12/02/2019 11:25

Đàn ông rất ít người trân trọng và yêu thương vợ mình. Phụ nữ bị vây bọc bởi bao nhiêu trách nhiệm, nặng gánh bởi bao nhiêu bổn phận lại cô đơn, buồn tủi vì có một người chồng vô tâm, ích kỉ.

Đa phần phụ nữ đã lấy chồng đều hối tiếc thời son rỗi của mình. Bước vào hôn nhân, nếm trải buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn ấm áp. Họ thường nói với các cô gái trẻ rằng: “Giá mà thời gian quay lại tôi sẽ không lấy chồng”, “này các cô gái, đừng có dại dột mà lấy chồng sớm. Hãy ăn chơi, tận hưởng cuộc sống trước khi chui đầu vào rọ”.

Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần - Ảnh 1
Đàn bà lấy chồng thường buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô gái trẻ hiện nay lại muốn một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Nhìn những người phụ nữ lấy chồng xung quanh, phần lớn nhận sự vô tâm, ích kỉ, thậm chí vũ phu, tệ bạc của chồng lại lắc đầu ngán ngẩm. Hôn nhân đã không còn là sự đảm bảo một cuộc sống yên bình, hạnh phúc mà như trò may rủi của cuộc đời: “Thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn”. Mà trò đánh bạc thì luôn thua nhiều hơn thắng.

Ở đâu trên thế giới này việc làm vợ cũng phải quàng trên vai nhiều trách nhiệm và bổn phận. Nhưng chẳng có nơi đâu, "nghề" làm vợ lại mệt mỏi và lắm khi khổ ải như ở Việt Nam. Bởi, nhiều quan niệm truyền thống vẫn còn ăn sâu vào nếp nghĩ. Đàn bà dẫu giỏi giang, thông minh, thành đạt cũng mãi là phận đàn bà “ngồi mâm dưới”. Và đàn ông Việt Nam vẫn còn nhiều tư tưởng gia trưởng, tự xem mình là trụ cột, làm chủ gia đình còn người vợ mãi quẩn quanh bếp núc.

Làm vợ dù giỏi hay dở cũng dễ dàng bị chê bai, phán xét. Một người vợ ở nhà chu toàn, nội trợ thì mặc nhiên “ăn bám” chồng, chẳng làm nên tích sự gì. Một người quá giỏi giang, thông minh, có địa vị thì bị nói rằng không biết chăm sóc gia đình. Không kiếm được tiền thì bị chê, kiếm nhiều tiền hơn chồng thì bị ghét. Bởi người phụ nữ không “được phép” giỏi hơn chồng, thông minh hơn chồng.

Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần - Ảnh 2
Đàn bà dở hơn chồng thì bị chê, giỏi hơn chồng thì bị ghét - Ảnh minh họa: Internet

Dễ dàng thấy ở phương Tây, các đức ông chồng chẳng hề nề hà việc xắn tay lên giúp vợ chăm con, làm việc nhà. Họ làm việc đó một cách tự nguyện, bình đẳng, là việc phải làm thế thôi. Còn xã hội, gia đình và cả người chồng đều mặc nhiên chuyện chăm con, làm việc nhà là của phụ nữ. Nếu có ông chồng nào tử tế làm việc nhà thì cũng lấy làm rất hãnh diện, tự hào. Họ nghĩ mình đang giúp vợ, đang thay vợ chứ không hề nghĩ đó là việc cần phải làm.

Ngay cả việc sinh con của phụ nữ cũng bị gia đình và xã hội chi phối. Nhiều gia đình chồng miệng thì nói “trai gái như nhau” nhưng thâm tâm vẫn thèm khát một đứa cháu trai nối dõi. Phụ nữ lỡ sinh con gái thì mặc nhiên bị cho rằng không biết đẻ và bị hối thúc sinh tiếp. Chăm con và nuôi con ở Việt Nam cũng lắm nhiêu khê khi chính những người phụ nữ lại đặt mình lên cuộc đua nuôi con. Con phải mập mạp, bụ bẫm nếu không sẽ bị chê là không biết nuôi con.

Còn biết bao nỗi niềm trong việc làm vợ ở Việt Nam không thể kể hết. Người phụ nữ lấy chồng nhiều khi trở thành cái bóng của chồng. Những mối quan hệ với mẹ chồng, gia đình chồng cũng lắm nỗi ấm ức mà chẳng biết kể cùng ai. Họ mất đi niềm vui sống, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần - Ảnh 3
Nhiều phụ nữ có chồng nhưng lại cô đơn trong chính căn nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả quan niệm của xã hội cũng như thái độ của nhà chồng sẽ là chuyện nhỏ nếu như phụ nữ có được một người chồng quan tâm, thấu hiểu. Nhưng đàn ông Việt Nam rất ít người trân trọng và yêu thương vợ mình. Phụ nữ bị vây bọc bởi bao nhiêu trách nhiệm, nặng gánh bởi bao nhiêu bổn phận lại cô đơn, buồn tủi vì có một người chồng vô tâm, ích kỉ.

Những điều đó đủ để nói rằng, làm vợ ở Việt Nam chẳng dễ dàng gì!

Đừng cười người khác không giữ được chồng vì lòng dạ đàn ông vốn dĩ khó dò hơn sông biển

Đừng cười người khác không giữ được chồng vì lòng dạ đàn ông vốn dĩ khó dò hơn sông biển

Trong mắt một người đàn ông tham lam vốn dĩ không có những bữa cơm ngon lành của vợ, không biết đến những hy sinh và cố gắng của vợ. Vậy, một người đàn bà phải giữ một người chồng luôn muốn rời đi như thế nào đây?

Xem thêm
Từ khóa:   nghề làm vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 31 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 44 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này