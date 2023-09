Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần

Đa phần phụ nữ đã lấy chồng đều hối tiếc thời son rỗi của mình. Bước vào hôn nhân, nếm trải buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn ấm áp. Họ thường nói với các cô gái trẻ rằng: “Giá mà thời gian quay lại tôi sẽ không lấy chồng”, “này các cô gái, đừng có dại dột mà lấy chồng sớm. Hãy ăn chơi, tận hưởng cuộc sống trước khi chui đầu vào rọ”.

Đàn bà lấy chồng thường buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô gái trẻ hiện nay lại muốn một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Nhìn những người phụ nữ lấy chồng xung quanh, phần lớn nhận sự vô tâm, ích kỉ, thậm chí vũ phu, tệ bạc của chồng lại lắc đầu ngán ngẩm. Hôn nhân đã không còn là sự đảm bảo một cuộc sống yên bình, hạnh phúc mà như trò may rủi của cuộc đời: “Thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn”. Mà trò đánh bạc thì luôn thua nhiều hơn thắng.