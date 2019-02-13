Đàn bà tự chủ hay đàn bà tự khổ?

Đôi khi vì lầm lẫn giữa tự chủ và tự khổ mà đàn bà không bao giờ tìm kiếm được bình yên và thảnh thơi cho cuộc đời mình!

Nhiều người có nhận định sai lầm về đàn bà tự chủ, tự lập. Bởi nếu tự chủ tự lập là điều đúng đắn, đàn bà đáng lẽ phải hạnh phúc hơn, hưởng thụ hơn. Nhưng nhiều người đàn bà càng tự chủ tự lực thì càng khổ cực, càng lo toan, càng cô độc. Bởi lẽ, họ đã khái niệm hoàn toàn sai về một người đàn bà tự chủ. Họ tự huyễn hoặc mình là người tự chủ, mà không biết mình chỉ là người đàn bà “tự khổ”. Nhiều người lầm lẫn giữa phụ nữ tự chủ và tự làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tự chủ là người đàn bà tự làm chủ lấy cuộc đời mình, mà trên hết, là làm chủ được những cảm xúc, những quyết định, những lựa chọn của mình mà không ai có quyền can thiệp hay áp đặt. Người đàn bà tự chủ là người biết yêu và sống cho bản thân, mưu cầu hạnh phúc thật sự, biết đâu là giá trị của đời người. Cuộc sống vì vậy mà ý nghĩa, mà an yên.

Đàn bà tự khổ lại khác, họ có thể tự làm hết tất cả mọi thứ, nhưng là gồng lên để làm một cách ngu ngốc. Họ làm nô lệ cho những điều không đáng ở cuộc đời này. Họ biến cuộc đời mình thành một cuộc chạy đua và bỏ qua việc đi dạo ở những cung đường tươi đẹp. Đàn bà tự khổ thường tiêu cực, thường lo lắng thái quá, đeo đuổi những thứ giá trị bề nổi của đời người. Cuộc sống vì vậy mà luôn tất bật, luôn mỏi mệt. Đàn bà tự chủ vẫn cần đàn ông, và họ “sử dụng” đàn ông theo cách tốt nhất, phóng khoáng nhất. Họ yêu thích những điểm mạnh và ca ngợi những điều tốt của đàn ông, nhưng không bao giờ bị trói buộc vào đàn ông. Một khi không bị trói buộc, họ cư xử với đàn ông khôn khéo và văn minh hơn. Đàn ông yêu đàn bà tự chủ, làm mọi thứ cho đàn bà tự chủ. Đàn bà tự chủ không tốn công kiểm soát đàn ông nhưng vẫn luôn sống hạnh phúc.

Đàn bà tự chủ vẫn cần đàn ông nhưng không phụ thuộc đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tự khổ hoàn toàn ngược lại. Họ luôn miệng nói không cần đàn ông, chỉ trích đàn ông, lên án đàn ông. Họ chứng minh điều họ nói bằng cách gồng mình lên làm tất cả để đàn ông phải tin rằng: “Phụ nữ chúng tôi nói được làm được”. Tuy vậy, bản thân họ có thể căm ghét đàn ông, nhưng lại để cuộc đời mình bị trói buộc vào đàn ông. Vì để bị trói buộc, họ càng chỉ trích đàn ông, luẩn quẩn như vậy. Đàn ông không quan tâm những cô đàn bà tự khổ. Đàn ông để mặc cho đàn bà tự khổ làm mọi thứ trong cuộc sống và hiếm khi thấy cảm kích. Đối với đàn ông, đàn bà tự khổ là nhóm đàn bà ngu ngốc nhất. Đàn bà tự chủ luôn thảnh thơi và an lạc nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tự chủ là người đàn bà thảnh thơi nhất, an lạc nhất. Đàn bà tự khổ lại chính là người đàn bà nô lệ nhất, cố chấp nhất. Đôi khi vì lầm lẫn giữa tự chủ và tự khổ mà đàn bà không bao giờ tìm kiếm được bình yên và thảnh thơi cho cuộc đời mình!

Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần Đàn ông rất ít người trân trọng và yêu thương vợ mình. Phụ nữ bị vây bọc bởi bao nhiêu trách nhiệm, nặng gánh bởi bao nhiêu bổn phận lại cô đơn, buồn tủi vì có một người chồng vô tâm, ích kỉ.

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