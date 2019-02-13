Kẻ biết điều thì không cần phải đánh, kẻ không biết điều thì đánh chẳng ích gì! Người vợ khôn ngoan sẽ biết bản thân mình cao quý hơn hạng đàn bà giật chồng người khác một bậc.

Khó có thể diễn tả hết bằng lời những nỗi đau và uất ức của một người vợ bị phản bội. Tâm lý thường tình của phụ nữ dĩ nhiên chỉ muốn “xé xác” ả đàn bà trắc nết đã ăn nằm, dụ dỗ chồng mình. Thế nhưng, đánh ghen không hề làm cho vết thương bị phản bội vơi đi mà càng khoét sâu thêm nỗi đau ấy. Đằng sau cuộc đánh ghen, thứ đã mất đi thì đã vĩnh viễn không bao giờ có thể vá víu lại được. Đàn bà đánh ghen chẳng thể xoa dịu những nỗi đau trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Chồng ngoại tình là cơn ác mộng mà không một người đàn bà nào dám nghĩ đến, huống chi là nếm trải nó. Trước khi nhận ra chồng mình là người thế nào, người phụ nữ đã cố gắng, đã hy sinh rất nhiều để vun vén cho tổ ấm. Và trên hết, đàn bà tin chồng mình chung thủy, một lòng một dạ. Điều giữ một người đàn bà ở bên người đàn ông trọn đời chính là niềm tin rằng với anh ta mình là duy nhất. Ngay thời khắc biết chồng ăn nằm với người khác, dù chỉ là qua đường thì niềm tin và mọi thứ đã đổ nát.

Có rất nhiều phụ nữ vì không kìm nén nổi đã hùng hổ đi đánh ghen, cắt nát quần áo, rạch mặt nhân tình. Đa phần, các bà vợ đều nhắm đến nhân tình, còn các ông chồng thì khoanh tay đứng nhìn hai người đàn bà xâu xé nhau vì mình. Đàn bà đánh ghen đa phần vì hai mục đích: Một là dằn mặt nhân tình để kéo người chồng quay về; hai là đánh cho bõ tức rồi "tan đàn xẻ nghé". Thế nhưng, đánh ghen chẳng mang lại lợi ích gì mà chỉ thấy thiệt nhiều hơn lợi. Nếu muốn dằn mặt nhân tình và níu kéo người chồng quay về thì đàn bà đã làm sai rồi! Bởi hiền lành, dịu dàng còn không giữ nổi chồng thì hùng hổ đánh ghen làm sao giữ nổi? Trong lúc đánh ghen, đàn bà nào cũng tự biến mình xấu xí, thành “sư tử” dưới mắt chồng. Ngược lại, cô nhân tình lại trở nên yếu thế, mỏng manh. Bản chất đàn ông lại càng muốn che chở, bảo bọc.

Người vợ khôn ngoan sẽ hiểu mình cao hơn hạng đàn bà cướp chồng người khác một bậc - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, nếu đàn ông có ý định quay đầu thì đánh ghen là cách chặn đứng đường quay về của họ. Vì người vợ đã gián tiếp thông báo với toàn xã hội, với cộng đồng rằng chồng mình ngoại tình, phản bội. Có người đàn ông nào không thấy mất mặt, thấy xấu hổ vì điều đó? Nhân tình của chồng là hạng đàn bà thấp kém, lẳng lơ. Chẳng có người phụ nữ đàng hoàng nào lại đi ăn nằm với chồng người khác. Kẻ biết điều thì không cần phải đánh, kẻ không biết điều thì đánh chẳng ích gì! Người vợ khôn ngoan sẽ biết bản thân mình cao quý hơn hạng đàn bà giật chồng người khác một bậc. Đánh chỉ làm bẩn tay mình! Khi chồng phản bội, người vợ cần bình tĩnh để thấu suốt mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet Trong chuyện ngoại tình, người thứ ba không phải là nguyên nhân chính. Nếu đàn ông tử tế, bản lĩnh thì sẽ không có chuyện bị người khác dụ dỗ, mời gọi. Khi chồng phản bội, cần nhất chính là sự bình tĩnh của đàn bà để thấu suốt mọi chuyện. Dám nhìn thẳng vào sự thật rằng chồng mình là kẻ bạc nhược và tệ bạc! Chồng còn tử tế thì níu giữ, không tử tế thì rời đi. Chính những người đàn bà trong cuộc luôn biết câu trả lời chính xác mình nên làm gì.

Làm vợ ai cũng khổ nhưng làm vợ ở Việt Nam khổ gấp nhiều lần Đàn ông rất ít người trân trọng và yêu thương vợ mình. Phụ nữ bị vây bọc bởi bao nhiêu trách nhiệm, nặng gánh bởi bao nhiêu bổn phận lại cô đơn, buồn tủi vì có một người chồng vô tâm, ích kỉ.

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