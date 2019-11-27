Phụ nữ vĩnh viễn đừng làm những việc 'ngốc nghếch' này vì đàn ông

Phụ nữ yêu 27/11/2019 05:28

Phụ nữ khôn luôn nhớ rằng, việc ngu ngốc nhất trong đời là hy sinh bản thân vì một người đàn ông. Phụ nữ vĩnh viễn đừng làm những việc vô nghĩa này vì đàn ông.

Phụ nữ khôn có thể yêu mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không vì một người đàn ông mà hủy hoại hạnh phúc của chính mình. Phụ nữ nhớ nhé, vĩnh viễn đừng bao giờ làm những việc vô nghĩa này vì đàn ông.

Từ bỏ ước mơ của mình

Một tình yêu đích thực, một người đàn ông đúng nhất dành cho bạn không bao giờ buộc bạn phải từ bỏ ước mơ của mình. Hai con người chỉ có thể hạnh phúc bên nhau khi riêng lẻ từng người hạnh phúc với đam mê, công việc, cuộc sống của mình.

Phụ nữ vĩnh viễn đừng bao giờ từ bỏ đam mê, ước mơ của bản thân từ một người đàn ông. Vì mỗi con người phải học hoàn thiện chính mình trước để tìm được đúng một nửa của đời mình.

phu nu khon 3
Phụ nữ khôn không từ bỏ ước mơ vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thế giới quan

Thế giới quan sẽ thể hiện cá tính riêng của từng người. Người đàn ông yêu bạn sẽ chấp nhận, tôn trọng mọi thứ thuộc về bạn. Anh ấy sẽ không có suy nghĩ phải thay đổi bạn, muốn bạn trở thành một người khác.

Nhưng nếu để yêu một người, bạn phải hy sinh cá tính, quan điểm sống của mình thì có lẽ bạn đã yêu sai người. Vì một khi bạn thay đổi vì đàn ông thì đàn ông sẽ có lúc không cần bạn nữa.

Thay đổi ngoại hình

Vì anh ta thích ngoại hình của một cô diễn viên nào đó mà anh ta muốn bạn cũng phải trở nên như thế. Nếu thế thì bạn nên bỏ anh ta, hơn là thay đổi chính mình.

phu nu khon 2
Bạn là duy nhất, tình yêu thật sự sẽ cho bạn một phiên bản của chính mình hoàn hảo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là duy nhất, tình yêu thật sự sẽ cho bạn một phiên bản của chính mình hoàn hảo hơn. Và một tình yêu tai hại sẽ bắt bạn phải gò mình theo một khuôn khổ nào đó, để trở thành một người nào đó. Thế thì đừng tiếc rời đi và sống cuộc đời của riêng mình.

Hy sinh thời gian ở bên bạn bè, gia đình

Nếu một người đàn ông muốn bạn dành hết thời gian cho anh ta, thì đừng để ý tới anh ta nữa. Thời gian của bạn còn phải dành cho bạn bè, gia đình và cho chính mình. Đàn ông yêu bạn sẽ không sở hữu bạn tuyệt đối như thế.

Giả vờ

Để ở bên anh ta, bạn phải giả vờ vui vẻ, giả vờ cá tính, giả vờ trở thành một người khác. Nhưng tại sao bạn phải như thế khi bạn có quyền sống là chính mình? Một người đàn ông dành cho bạn sẽ yêu thích vẻ tự nhiên, chân thành nhất của bạn.

Ép mình phải nhịn đói

phu nu khon 1
Cơ thể của bạn là do cha mẹ cho, đừng vì người không quý trọng bạn mà hành hạ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng không điều gì quý giá hơn sinh mệnh của bạn, vì thế phải quý trọng sức khỏe của bản thân. Bạn có thể chăm sóc bản thân bằng việc giảm cân khoa học, tập thể dục điều độ. Nhưng nhất định đừng vì những lời chê bai của đàn ông mà nhịn đói, đày đọa cơ thể. Cơ thể của bạn là do cha mẹ cho, đừng vì người không quý trọng bạn mà hành hạ chính mình.

Chịu sự khống chế của anh ta

Người đàn bà thông minh sẽ không bao giờ giao cho đàn ông quyền điều khiển cuộc sống của mình. Bởi không ai khác, bạn là chủ nhân duy nhất của chính bạn. Nếu bạn đánh mất quyền kiểm soát độc lập này, đàn ông sẽ không tôn trọng bạn. Phụ nữ khôn ngoan là người không ngừng gia tăng giá trị của bản thân trong mắt đàn ông khi làm chủ được cuộc sống của mình.

Trời sinh phụ nữ mang phận mỏng manh, nhưng bạn nhất định phải sống thật kiên cường và mạnh mẽ. Chỉ khi yêu bản thân, tôn trọng chính mình trước thì bạn mới nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ người khác!

3 thời điểm nhạy cảm phụ nữ nên biết ‘sợ chồng’ để hôn nhân không đổ vỡ

3 thời điểm nhạy cảm phụ nữ nên biết ‘sợ chồng’ để hôn nhân không đổ vỡ

Có những lúc phụ nữ không cần phải sợ chồng, thắng thắn, kiên định và dứt khoát. Nhưng cũng có khi phụ nữ nên biết tỏ ra “sợ” chồng để giữ lửa hôn nhân không nguội tắt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thông minh đàn bà khôn đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này