Phụ nữ thông minh, ưu tú sẽ không bao giờ làm điều này vì một người đàn ông

Đây là 3 điều đại kỵ phụ nữ ưu tú, khôn ngoan sẽ không bao giờ phạm phải, ấy vậy mà phụ nữ nông cạn vẫn dấn thân mỗi ngày.

Phụ nữ thông minh, ưu tú luôn đòi hỏi đối phương tôn trọng cuộc sống riêng của mình. Nếu phải lựa chọn giữa việc thay đổi để hài lòng đàn ông thì họ thà chấp nhận buông tay, chấm dứt cuộc tình ấy còn hơn.

Một người đàn ông thật lòng yêu thương sẽ không để bạn phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ của cả hai. Chàng sẽ tự giác tôn trọng thói quen, sở thích và đam mê của người phụ nữ mình yêu. Bởi lẽ, dù yêu nhau đến mấy, hợp nhau đến đâu thì cả hai vẫn có những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống.

Hãy nhớ rằng, một khi đã thay lòng đổi dạ, khi đã ôm giữ bóng hình của đàn bà khác thì anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Níu kéo đàn ông tồi

Phụ nữ dù thông minh hay nông cạn đều nhạy cảm, đều mau nước mắt trước những mệt mỏi, chán chường và những thương tổn. Vậy nhưng, đứng trước đàn ông tệ bạc bạn đừng phí phạm nước mắt cho họ. Hãy nhớ rằng, một khi đã thay lòng đổi dạ, khi đã ôm giữ bóng hình của đàn bà khác thì anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa.

Đổ vỡ, đàn bà đau đớn đến mấy cũng chỉ được khóc một đêm duy nhất. Sáng hôm sau, hãy tự lau nước mắt, trang điểm thật đẹp, diện thật xinh và đặt mình vào một quán café nên thơ. Đấy chính là cách giúp bạn tự vực dậy tinh thần, khiến đối phương phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một người phụ nữ đắt giá.

Bạn đừng vì hai chữ đảm đang mà ôm hết việc nhà vào người, chồng sai khiến điều gì cũng răm rắp làm theo - Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng nhưng không nhu nhược

Phụ nữ đảm đang là tốt, bởi nếu có thể vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn đừng vì hai chữ đảm đang mà ôm hết việc nhà vào người, chồng sai khiến điều gì cũng răm rắp làm theo mà không dám phản kháng hay đưa ra ý kiến cá nhân.

Hãy nhớ, phụ nữ nên dịu dàng nhưng đừng nhu nhược. Nếu không, bạn sẽ biến người đàn ông của mình thành kẻ vô tâm, gia trưởng và ích kỉ.