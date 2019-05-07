Phụ nữ thông minh, ưu tú sẽ không bao giờ làm điều này vì một người đàn ông

Phụ nữ yêu 07/05/2019 16:29

Dù có yêu đến “chết đi sống lại” thì phụ nữ thông minh, ưu tú cũng không bao giờ dại dột làm những điều này chỉ vì một người đàn ông.

Đây là 3 điều đại kỵ phụ nữ ưu tú, khôn ngoan sẽ không bao giờ phạm phải, ấy vậy mà phụ nữ nông cạn vẫn dấn thân mỗi ngày.

Phụ nữ thông minh, ưu tú sẽ không bao giờ làm điều này vì một người đàn ông - Ảnh 1
Nếu phải lựa chọn giữa việc thay đổi để hài lòng đàn ông thì họ thà chấp nhận buông tay, chấm dứt cuộc tình ấy còn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Từ bỏ đam mê

Một người đàn ông thật lòng yêu thương sẽ không để bạn phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ của cả hai. Chàng sẽ tự giác tôn trọng thói quen, sở thích và đam mê của người phụ nữ mình yêu. Bởi lẽ, dù yêu nhau đến mấy, hợp nhau đến đâu thì cả hai vẫn có những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống.

Phụ nữ thông minh, ưu tú luôn đòi hỏi đối phương tôn trọng cuộc sống riêng của mình. Nếu phải lựa chọn giữa việc thay đổi để hài lòng đàn ông thì họ thà chấp nhận buông tay, chấm dứt cuộc tình ấy còn hơn.

Phụ nữ thông minh, ưu tú sẽ không bao giờ làm điều này vì một người đàn ông - Ảnh 2
Hãy nhớ rằng, một khi đã thay lòng đổi dạ, khi đã ôm giữ bóng hình của đàn bà khác thì anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Níu kéo đàn ông tồi

Phụ nữ dù thông minh hay nông cạn đều nhạy cảm, đều mau nước mắt trước những mệt mỏi, chán chường và những thương tổn. Vậy nhưng, đứng trước đàn ông tệ bạc bạn đừng phí phạm nước mắt cho họ. Hãy nhớ rằng, một khi đã thay lòng đổi dạ, khi đã ôm giữ bóng hình của đàn bà khác thì anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa.

Đổ vỡ, đàn bà đau đớn đến mấy cũng chỉ được khóc một đêm duy nhất. Sáng hôm sau, hãy tự lau nước mắt, trang điểm thật đẹp, diện thật xinh và đặt mình vào một quán café nên thơ. Đấy chính là cách giúp bạn tự vực dậy tinh thần, khiến đối phương phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một người phụ nữ đắt giá.

Phụ nữ thông minh, ưu tú sẽ không bao giờ làm điều này vì một người đàn ông - Ảnh 3
Bạn đừng vì hai chữ đảm đang mà ôm hết việc nhà vào người, chồng sai khiến điều gì cũng răm rắp làm theo - Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng nhưng không nhu nhược

Phụ nữ đảm đang là tốt, bởi nếu có thể vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn đừng vì hai chữ đảm đang mà ôm hết việc nhà vào người, chồng sai khiến điều gì cũng răm rắp làm theo mà không dám phản kháng hay đưa ra ý kiến cá nhân.

Hãy nhớ, phụ nữ nên dịu dàng nhưng đừng nhu nhược. Nếu không, bạn sẽ biến người đàn ông của mình thành kẻ vô tâm, gia trưởng và ích kỉ.

4 thứ đàn bà 30 đang nắm giữ khiến các cô gái tuổi 20 ngày đêm ao ước

4 thứ đàn bà 30 đang nắm giữ khiến các cô gái tuổi 20 ngày đêm ao ước

Đàn bà 30 ngoài việc sở hữu vẻ đẹp mặn mà còn có thần thái quyến rũ hơn người, khiến các cô gái đôi mươi dù muốn cũng không thể có được.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này