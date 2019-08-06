Phụ nữ thế này sẽ bị ‘số khổ’ đeo bám cả đời, dù tận tụy đến mấy vẫn không được chồng coi trọng

Là phụ nữ, nếu không muốn hôn nhân thất bại, số khổ đeo bám thì hãy sớm thay đổi những điều này ngay lập tức.

Nếu không sớm thay đổi, mẫu phụ nữ này sẽ tự khiến đời mình trở nên bất hạnh, hôn nhân thất bại, bị chồng chán ghét cũng là lẽ tất yếu. Phụ nữ quá mạnh mẽ chính là nguyên nhân không ngờ khiến hôn nhân thất bại, vợ chồng ly tán - Ảnh minh họa: Internet 1. Quá mạnh mẽ Là phụ nữ, dù độc lập, bản lĩnh và cá tính đến mấy cũng đừng giành hết việc của đàn ông, đừng tự làm tất cả mọi thứ. Hãy để chồng cùng san sẻ với vợ những khó nhọc trong cuộc sống, lắng nghe những ưu phiền để có thể nâng đỡ tâm hồn, ủi an, động viên bạn đời.

Nếu buồn đau hãy cứ khóc, vui vẻ cứ cười thả ga. Phụ nữ lấy chồng, đừng cố gắng gồng mình cam chịu mọi điều mà không dám cho phép bản thân than vãn, mệt mỏi. Hãy nhớ rằng, bên đời bạn đã có cây tùng cây bách vững chãi để tựa nương. Hãy để chồng được làm điểm tựa cho vợ, là người đáng tin cậy nhất của bạn trong mọi hoàn cảnh. Nếu phụ nữ quá đảm đang, giành hết mọi việc và cho chồng quá rảnh rỗi thì đối phương sẽ dần trở lên lười nhác, ỷ lại - Ảnh minh họa: Internet 2. Quá đảm đang Thay vì ôm hết việc nhà vào người, phụ nữ hãy kéo chồng vào bếp cùng mình. Cảm giác cả vợ lẫn chồng cùng chăm chút cho bữa cơm gia đình, chia nhau nhiệm vụ chồng rửa chén, vợ lau nhà, chồng giặt quần áo, vợ chơi với con… sẽ khiến đàn ông sống có trách nhiệm và biết cách trân trọng vợ con hơn.

Chàng sẽ hiểu rằng, nhà cửa không tự nhiên mà sạch, để có một bữa con ngon cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm tư. Nếu phụ nữ quá đảm đang, giành hết mọi việc và cho chồng quá rảnh rỗi thì đối phương sẽ dần trở lên lười nhác, ỷ lại và vô tâm đến mức tồi tệ. Phụ nữ đừng bao giờ nhắc lại chuyện đã qua, nhai đi nhai lại quá khứ - Ảnh minh họa: Internet 3. Hay cằn nhằn Đàn ông sợ nhất là phụ nữ lắm lời, hay cằn nhằn. Nếu anh ấy có làm điều gì không đúng, bạn hãy thẳng thắn góp ý để chồng nhận ra sai lầm của mình. Có như thế, vợ chồng mới dần hoàn thiện bản thân, thay đổi để hòa hợp với bạn đời. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, phụ nữ đừng bao giờ nhắc lại chuyện đã qua, nhai đi nhai lại quá khứ. Nếu không, bạn đừng trách vì sao chồng ngán vợ đến tận cổ, sau giờ tan sở chỉ muốn tụ tập bạn bè chén thù chén tạc, quên cả đường về nhà.

Gặp được người đàn ông thế này, phụ nữ chẳng cần phải cố gắng mạnh mẽ thêm ngày nào nữa! Phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh đến mấy thực chất chỉ là vẻ ngoài. Bởi lẽ, sâu bên trong tâm hồn họ luôn mong manh, mềm yếu và cần một người đàn ông để tựa nương, để không phải gồng mình với đời thêm ngày nào nữa.

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