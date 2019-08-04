3 điều phụ nữ hiếm khi làm nhưng lại giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng cực ‘vi diệu’

Bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất không phải là ra sức kiểm soát mà hãy làm ngay 3 điều này sau cánh cửa phòng ngủ để chàng si mê như điếu đổ, bám vợ như sam.

Thay vì dùng trăm phương nghìn kế để giữ chân chồng, phụ nữ chỉ cần thuộc lòng bí quyết giữ chồng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả dưới đây. Mặc đồ lót gợi cảm chính là bí quyết giữ chồng thông minh, nhàn hạ nhất - Ảnh minh họa: Internet 1. Chăm chút cho đồ lót Phụ nữ lấy chồng thường dại khờ nghĩ rằng, đồ lót là đồ mặc bên trong, không ai để ý thì việc gì phải chăm chút. Họ quên mất rằng, một bộ đồ lót đẹp sẽ giúp bản thân tự tin hơn, nâng đỡ vòng 1 giúp vóc dáng nuột nà, hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, sau cánh cửa phòng ngủ chính là lúc phụ nữ có chồng cần phải chưng diện hơn cả. Bởi lẽ, nếu bạn mặc đồ lót cũ mèm, xấu xí thì chồng sẽ chẳng thèm ngắm nghía cơ thể vợ, chỉ muốn được thỏa mãn ham muốn rồi mặc vợ nằm đấy mà đi ngủ. Ngược lại, khi khoác lên người bộ đồ lót đẹp thì chồng sẽ vồ lấy bạn như hổ đói vồ mồi, cuồng nhiệt đến quên cả đất trời. Dù có "đánh chết" chị em cũng phải thuộc lòng cách giữ chồng vi diệu này nhé.

Dù mới cưới hay cưới nhiều năm, các cặp đôi đừng quên dành thời gian tắm cùng nhau để vợ chồng say mê nhau như thuở còn son -Ảnh minh họa: Internet 2. Tắm cùng nhau Lúc mới kết hôn các cặp vợ chồng đôi khi còn tắm chung với nhau. Vậy nhưng, khi đã có con hiếm khi họ làm điều ấy. Tiếc rằng, tắm chúng lại là cách giúp hâm nóng tình cảm cực hiệu quả. Bởi lẽ, ngoài việc được ngắm trọn vẹn người mình yêu, sự tiếp xúc cơ thể còn giúp kích thích cảm hứng yêu mãnh liệt. Vậy nên, dù mới cưới hay cưới nhiều năm, các cặp đôi đừng quên dành thời gian tắm cùng nhau để vợ chồng say mê nhau như thuở còn son, chẳng có kẽ hở nào cho kẻ thứ ba chen chân. Vợ càng hết mình, cuồng nhiệt chuyện ái ân chồng càng say mê điên cuồng - Ảnh minh họa: Internet 3. Chủ động đề nghị chuyện ấy Phụ nữ đừng ngần ngại đòi hỏi “chuyện yêu”, cũng đừng dại khờ nghĩ rằng làm như thế sẽ bị chồng đánh giá là không đoan chính. Sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng mới là điều các cặp đôi cần quan tâm nhất. Thẳng thắn nói ra mong muốn của mình, chủ động khiêu khích kéo chàng vào cuộc yêu sẽ giúp anh ấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vợ càng hết mình, cuồng nhiệt chuyện ái ân chồng càng say mê điên cuồng, chung sống cả đời vẫn chiều vợ như bà hoàng.

Không ngờ đàn bà khôn lại giữ chồng bằng những điều giản dị này Giữ như không giữ, khiến chồng luôn cảm thấy được tôn trọng, tự do chính là cách thức đàn bà khôn dùng để nắm giữ trái tim chồng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-dieu-phu-nu-hiem-khi-lam-nhung-lai-giup-ham-nong-tinh-cam-vo-chong-cuc-vi-dieu-333248.html