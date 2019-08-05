Gặp được người đàn ông thế này, phụ nữ chẳng cần phải cố gắng mạnh mẽ thêm ngày nào nữa!

Phụ nữ yêu 05/08/2019 17:11

Phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh đến mấy thực chất chỉ là vẻ ngoài. Bởi lẽ, sâu bên trong tâm hồn họ luôn mong manh, mềm yếu và cần một người đàn ông để tựa nương, để không phải gồng mình với đời thêm ngày nào nữa.

Phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng muốn buông bỏ tất cả, nép vào lòng người đàn ông thương vợ này mà tận hưởng những tháng ngày an yên, hạnh phúc.

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May mắn gặp được người đàn ông thương vợ, phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng thơ trẻ, yếu mềm như bản năng giới của họ - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng tiêu tiền vì bạn

Đời phụ nữ, sợ nhất là đàn ông kẹt xỉ. Dẫu thời nay, chị em hoàn toàn có khả năng kiếm tiền, tự chủ tài chính và chẳng cần dựa vào tiền của đàn ông vẫn có thể sống tốt. Thế nhưng, nếu gặp được người đàn ông không so đo tính toán, sẵn lòng tiêu tiền vì mình thì chị em hãy mừng thầm.

Bởi lẽ, không quan trọng người đàn ông ấy có bao nhiêu tiền, quan trọng là họ dùng bao nhiêu phần trăm số tiền họ có cho bạn. Dẫu chỉ là một món quà nhỏ, một bó hoa xinh cũng đã phần nào chứng minh sự quan tâm, yêu thương mà người đàn ông thương vợ nhất đời dành cho bạn.

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Một người đàn ông sẵn lòng ngồi nghe bạn trút hết bực dọc, khó chịu trong lòng rất đáng tin cậy để bạn tựa nương cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Luôn sẵn lòng chia sẻ với bạn mọi điều

Đàn ông thường không thích phụ nữ lắm lời, họ chán ghét việc nghe chị em càm ràm, than vãn hay nói xấu người khác. Phái mạnh xem đấy là thói xấu của phụ nữ, là điều khiến họ thấy đối phương thật phiền phức, nhàm chán.

Thế nhưng, một người đàn ông sẵn lòng ngồi nghe bạn trút hết bực dọc, khó chịu trong lòng. Không đánh giá, không phán xét, cũng không phân định đúng sai mà chỉ lẳng lặng làm “sọt rác” để bạn vứt hết ưu phiền vào đấy thì anh ấy chính là người đàn ông đáng tin cậy để bạn tựa nương cả đời.

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Nhường nhịn, chủ động nói lời xin lỗi dù người sai là bạn chính là chân dung người đàn ông 'vàng mười', chị em bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Luôn xin lỗi trước, dù họ không sai

Đàn ông vốn sĩ diện, có lòng tự trọng rất cao nên họ hiếm khi “xuống nước”, nói lời xin lỗi dù họ chính là người phạm lỗi, là người sai trong chuyện của cả hai. Thậm chí, rất nhiều đàn ông cực đoan đến mức xem mình là trời, buộc người phụ nữ bên cạnh phải răm rắp nghe theo mọi điều. Không được ý kiến, cũng không được đôi co.

Ngược lại, người đàn ông yêu bạn thật lòng, người chồng thương vợ sẽ chỉ quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ mình yêu. Khi làm bạn buồn, làm bạn rơi nước mắt đồng nghĩa với việc chàng thấy mình đã sai.

Nhường nhịn, chủ động nói lời xin lỗi dù người sai là bạn chính là chân dung người đàn ông "vàng mười", chị em bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời.

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Hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là có được một người đàn ông thương yêu mình chân thành, cả đời vẫn xem họ như nàng công chúa nhỏ, nuông chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Luôn giúp vợ việc nhà

Với những người đàn ông xem việc nhà là việc của đàn bà, đàn ông chỉ làm những chuyện đao to búa lớn, ai lại làm những việc tủn mủn thì chị em hãy tránh thật xa. Bởi đấy đích thị là kiểu đàn ông độc đoán, gia trưởng và xem thường phụ nữ.

Nếu may mắn gặp được người đàn ông tranh việc nhà với bạn, sẵn sàng giặt giũ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa để vợ có thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp thì đấy chính là “người chồng quốc dân”.

Hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ không phải là sống trong nhung lụa mà là có được một người đàn ông giúp họ thôi tỏ ra mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Để họ thấy mình được thương yêu chân thành, cả đời vẫn là nàng công chúa nhỏ, được nuông chiều hết mực.

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Từ khóa:   đàn ông thương vợ

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