Phụ nữ sẽ thức tỉnh ngay khi biết được lý do chồng thích ‘ăn ngoài hơn cơm nhà’

Đàn ông ngoại tình vì chiếc giường cũ đã không còn êm ấm. Đàn ông ngoại tình vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục. Đàn ông ăn vụng vì chán cơm nhà, vì lòng dạ họ không chung thủy. Và còn hàng tỉ lý do đàn ông thích ăn vụng mà chị em phụ nữ thường truyền tai nhau. Nhưng họ lại không biết đôi khi chính họ mới là nguyên nhân khiến chồng "chán cơm thèm phở".

Sau khi kết hôn, phụ nữ chính là người thay đổi nhiều nhất. Từ ngoại hình, thói quen đến hành động của mình. Có người chấp nhận được, nhưng lại có những người không quen với điều đó. Bởi họ đã quen với việc ngắm nhìn vợ khi còn xinh đẹp, thân hình thon thả, mái tóc dài suôn mượt. Thế nên khi thấy vợ trong bộ đồ rộng thùng thình, thân hình ngày càng phì nhiêu, mái tóc ám đầy mùi dầu mỡ, họ sẽ cảm thấy thất vọng. Đàn ông thường có mới nới cũ, thích tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ nên luôn chú trọng ngoại hình. Với họ hình thức là quan trọng nhất, vẻ đẹp tâm hồn tính sau.

Vợ không có gì mới mẻ, thu hút khiến chồng chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên vợ, họ không còn cảm nhận được sự thú vị thì việc ăn vụng cũng là điều dễ hiểu. Mỗi ngày nhìn mặt vợ cũng khiến họ cảm thấy mệt mỏi và bực dọc. Ai cũng vậy, làm mãi một công việc, hoặc gặp mãi một người sẽ thấy nhàm chán. Khi yêu, cả hai có thể sẽ có ít thời gian gặp mặt nhau, vì ai cũng có cuộc sống riêng. Thế nên khi đó cả hai rất trân trọng những giây phút gặp nhau. Nhưng khi đã về chung một nhà, cảm giác nhàm chán sẽ xuất hiện. Lời khuyên cho những cô vợ là hãy thay đổi và làm mới bản thân theo hướng tích cực để giữ chồng.

Vợ cứ than mệt

Vì lý do sức khỏe hay công việc bận rộn mà vợ thường than vãn rằng mình mệt. Và thậm chí còn không muốn quan hệ với chồng chỉ vì tâm trạng không tốt. Điều này vô tình khiến cho đàn ông cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng. Họ sẽ nghĩ vợ tìm cách lảng tránh chứ không phải vì mệt thật sự. Thế nên phụ nữ hãy tập luyện thể dục để cải thiện sức khỏe. Nếu không có thời gian hãy dành vài phút ở nhà để tập vài động tác yoga đơn giản.

Vợ luôn nhờ vả

Vợ mè nheo muốn chồng giúp nhiều việc khiến anh ấy mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Sau một ngày bận rộn, khi về nhà đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng một số cô vợ lại thích mè nheo để chồng giúp cái này cái kia. Điều này vô tình khiến chồng cảm thấy sợ hãi khi bước về ngôi nhà của mình. Họ lo sợ không biết hôm nay vợ sẽ nhờ làm việc gì, không biết có thời gian để nghỉ ngơi hay không. Thế nên những cô vợ đừng trở thành nỗi ám ảnh của chồng.