Phụ nữ 'nói không' với những điều này, cả đời sẽ chẳng rơi nước mắt, đổ mồ hôi

Phụ nữ yêu 06/06/2018 15:46

Phụ nữ không chỉ hơn nhau ở tấm chồng, công việc và sự tự tin mà còn phải biết “nói không” với những điều này.

Nếu đưa ra tiêu chuẩn của một người phụ nữ đẹp, tôi sẽ chú trọng hơn trong việc cách cô ấy đối xử với người khác như thế nào. Cô ấy có tự tin với bản thân mình hay không? Bởi vẻ ngoài rồi sẽ phai mờ theo thời gian, chỉ có những thứ thuộc về bản chất là mãi mãi không thay đổi. Muốn hạnh phúc và an yên, phụ nữ chớ dại làm những điều này.

Đổ lỗi cho người khác

Phụ nữ 'nói không' với những điều này, cả đời sẽ chẳng rơi nước mắt, đổ mồ hôi - Ảnh 1
Việc đổ lỗi cho người khác sẽ khiến cuộc sống của bạn càng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mình sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, đừng đẩy trách nhiệm cho người khác. Người dám lên tiếng nhận lỗi sẽ được người khác xem trọng. Dù bạn thật sự không có tài cán gì nhiều nhưng khi trung thực, cơ hội sẽ đến với bạn nhiều hơn. Bên cạnh đó, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi cuộc sống không sai, chỉ có con người làm sai. Con người ai cũng mắc sai lầm, không ai đúng tuyệt đối. Từ những điều sai đó sẽ giúp bạn sống tốt, trưởng thành hơn rất nhiều.

Tìm đường trốn tránh khi khó khăn

Đây là việc làm hèn nhát. Đừng để bản thân mình trở nên hèn hạ trong mắt người khác. Hãy tìm mọi cách vượt qua điều khó khăn đó, đừng thấy khó mà lui, đừng thấy vất vả mà trốn tránh. Ở một giai đoạn của cuộc đời, ai rồi cũng sẽ trải qua một điều gì đó để thử thách bản thân. Nếu vượt qua được, bạn sẽ trưởng thành hơn, còn không sẽ mãi vấp ngã và thất bại.

Trì hoãn mọi thứ

Phụ nữ 'nói không' với những điều này, cả đời sẽ chẳng rơi nước mắt, đổ mồ hôi - Ảnh 2
Phụ nữ khôn ngoan luôn nắm bắt những cơ hội tốt cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bắt tay làm việc gì, hãy cố gắng hoàn thành, đừng từ bỏ, cũng đừng trì hoãn quá lâu. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết được những kế hoạch tốt cho mình và nắm bắt. Đừng lười biếng quá lâu kẻo lỡ mất nhiều cơ hội hiếm có trong đời.

Bận tâm đến nhận xét của người khác

Một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin sẽ không bao giờ để những lời nhận xét của người khác làm chùn chân. Bởi họ biết miệng là của thiên hạ, chuyện là của mình, người ta nói xong rồi sẽ tự động im lặng. Và lời của thiên hạ không làm cho cuộc sống bạn khá hơn mà chỉ khiến bạn sống chậm lại hơn so với người khác.

Phê phán người khác

Đây là điều tối kỵ nhất, phụ nữ đừng mắc phải. Phê phán người khác sẽ khiến cuộc sống của bạn càng trở nên khó khăn và vô cùng kém duyên trước mặt mọi người. Mỗi người đều có khuyết điểm riêng, kể cả bạn cũng vậy, thế nên đừng lên án người khác.

Cố gắng làm hài lòng người khác

Phụ nữ 'nói không' với những điều này, cả đời sẽ chẳng rơi nước mắt, đổ mồ hôi - Ảnh 3
Bạn nên biết 9 người 10 ý, đừng dại mà làm vừa lòng hết mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời, không phải ai cũng được lòng hết mọi người. Một người thông minh không bao giờ phí phạm thời gian để lấy lòng mọi người. Bạn hãy sống là chính mình, đừng cố gắng thay đổi vì ai đó, cũng đừng cố gắng sống vì người khác. Những điều đó sẽ khiến bạn đánh mất bản thân, không bao giờ có cuộc sống thoải mái.

Áp dụng những điều tìm kiếm trên mạng vào thực tế

Những điều trên mạng chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã giúp ích cho bạn. Vì vậy, đừng bao giờ tin mù quáng vào một thứ gì đó trên Internet. Thay vào đó, bạn nên dành thời gian để suy xét, tìm hiểu kỹ càng để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Một người tiếp nhận thông tin không chọn lọc sẽ khó chạm đến thành công thật sự.

Những nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ đàn ông và phụ nữ nên thuộc lòng khi yêu

Những nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ đàn ông và phụ nữ nên thuộc lòng khi yêu

Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần đang trong mối quan hệ với ai đó nhất định phải thuộc lòng những nguyên tắc này.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều phụ nữ không nên làm yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này