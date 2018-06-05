Mỗi người gặp nhau trong cuộc đời này đều là do duyên phận. Bởi vậy, bạn không thể biết được người xuất hiện trong cuộc đời mình là người như thế nào. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sáng suốt nhận biết được một người đủ tốt, đủ tin tưởng để nương tựa cả đời. Tuyệt đối đừng bao giờ lấy những kiểu đàn ông này kẻo hối hận về sau.

Đàn ông lười biếng không bao giờ làm được gì lớn lao, suốt đời chỉ giậm chân tại chỗ, không thể thăng tiến. Anh ấy cũng sẽ không thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc. Một người không chịu đụng tay vào chuyện nhỏ nhặt sẽ không bao giờ có ý chí để làm những chuyện lớn lao. Thử nghĩ đi, là phụ nữ mà làm việc quần quật suốt ngày, chồng thì lại nằm ườn xem tivi, bạn có thể chịu đựng được đến bao giờ?

Lấy chồng lười, phụ nữ phải ôm đồm mọi thứ không có thời gian ngơi nghỉ. Họ phải cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Lấy chồng lười, chẳng có thời gian dành cho bản thân, bỏ bê việc nhà một chút chồng đã réo gọi. Đây là kiểu đàn ông khiến chị em phụ nữ mệt mỏi và lao tâm khổ tứ nhất.

Đàn ông ham chơi

Lấy phải người ham chơi, đàn bà chỉ có khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn là những đứa trẻ to xác, tuy đã có gia đình nhưng anh ấy vẫn muốn vui chơi, tụ tập bạn bè. Nếu lấy được người đàn ông như thế này, bạn sẽ như người mẹ, người chị. Đàn ông trẻ con sẽ không có chí lớn. Khi đó, bạn sẽ mệt mỏi vừa chăm sóc con, vừa lo cho chồng. Một người đàn ông ham chơi, không mang lại hạnh phúc cho ai và có thể sẽ gây ra những rắc rối khiến phụ nữ đau đầu. Anh ấy có thể sẽ sa vào những cạm bẫy như cờ bạc, rượu chè rồi mang nợ nần, làm khổ vợ con.

Đàn ông vô tâm

Lấy chồng ham chơi, hao hơi tổn sức. Lấy chồng lười, mệt mỏi thân xác. Lấy chồng vô tâm mãi cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Nếu chẳng may lấy phải người vô tâm, bạn phải một mình chịu những nỗi buồn, không thể nói cho ai biết. Bạn sẽ phải là người chủ động, tự vun vén hạnh phúc gia đình, tự mình cáng đáng hết mọi thứ. Phụ nữ nên nhớ, bạn có thể ăn không no, mặc không ấm nhưng tuyệt đối đừng sống với người vô tâm. Sự vô tâm như con dao giết chết trái tim và thể xác của bạn bất cứ lúc nào. Vả lại trong hôn nhân, một người nắm, một người buông, thể nào cũng gây ra những hậu quả ê chề.

Đàn ông gia trưởng

Chồng bảo thủ, đàn bà sẽ không có tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lấy phải người gia trưởng, bảo thủ, bạn sẽ không bao giờ có tiếng nói trong gia đình. Việc gì cũng phải xin phép chồng, anh ấy không đồng ý sẽ không dám làm. Thậm chí, chàng sẽ không kể cho bạn nghe bất cứ chuyện gì, bởi anh ấy nghĩ đó là những việc bạn không cần biết và không giúp ích được gì. Đàn ông gia trưởng có lòng tự trọng rất cao. Nếu cư xử không khéo léo, anh ấy sẽ bắt bẻ những lời nói của bạn. Sống với người luôn cho mình là đúng, tự cao tự đại, bạn sẽ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Đàn ông quá sĩ diện

Chỉ cần bạn nói những điều vu vơ, đùa giỡn, anh ấy cũng cảm thấy bạn đang xúc phạm mình. Đây là kiểu đàn ông sống quá sĩ diện, luôn đặt lòng tự trọng lên trên vợ con. Anh ấy sẽ làm tổn thương bạn bất cứ lúc nào. Đàn ông sĩ diện sẽ không bao giờ nhận sai về mình, anh ấy luôn tìm cách đổ hết lỗi cho vợ, ít khi nhận khuyết điểm của mình. Lấy chồng sĩ diện lớn, bạn sẽ khó lòng mà hòa hợp được với anh ấy trong mọi chuyện. Mỗi lần ngồi lại nói chuyện với nhau thể nào cũng sẽ xung đột, xích mích.

Đàn ông vũ phu

Đàn ông có máu bạo lực trong người sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người khác. Phụ nữ thông minh, đừng bao giờ để bản thân vướng phải kiểu đàn ông này. Bạn sẽ không thể chịu đựng được người chỉ cần nói một tiếng đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Với lại, đàn ông vũ phu thường có những hành động thô bạo, chỉ cần nói chuyện không vừa lòng, anh ấy sẽ dùng bạo lực với bạn. Nếu lấy nhầm kiểu đàn ông như thế này, bạn sẽ sống trong tủi hờn, thấp thỏm lo âu suốt đời.