Phụ nữ nếu khổ quá hãy tự nói với bản thân những câu này, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn

Phụ nữ yêu 19/08/2018 10:24

Dưới đây là những câu giúp phụ nữ tự an ủi bản thân hiệu quả nhất, không cần tâm sự với ai cũng sẽ giải tỏa hết những buồn bực trong lòng.

Phụ nữ không tự thương mình thì chẳng có ai thương. Bạn có thể vì một người mà hy sinh tất cả nhưng chưa chắc người ta đã vì bạn mà đánh đổi một đời. Thế nên hãy tự thương lấy mình trước khi đòi người khác thương. Nếu khổ quá hãy tự an ủi bản thân bằng những câu "thần chú" này.

Con người phải chịu đựng những nỗi đau mới có thể trưởng thành

Phụ nữ nếu khổ quá hãy tự nói với bản thân những câu này, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh 1
Phụ nữ phải trải qua nỗi đau mới trưởng thành được - Ảnh minh họa: Internet

Đừng than thân trách phận sao mình mãi khổ sở, đau đớn? Hãy tự an ủi mình rằng khi đi qua những ngày giông bão, bản thân sẽ tự khắc được hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc nào mà không trải qua đau thương. Tự động viên mình bằng lời này chắc chắn tinh thần sẽ tốt hơn. Có nhiều người cho rằng ông trời bất công, người thì sống trong nhung lụa, hạnh phúc ngập tràn, còn người thì đau khổ chẳng dứt ra được. Tuy nhiên bạn nên nhớ, những người hạnh phúc đó chắc chắn cũng đã từng có quá khứ đau buồn. Khi trải qua những điều đó, họ mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Còn bản thân người khổ sở là vì chưa biết yêu mình đúng cách, hoặc là vì chưa trải qua hết những điều đau đớn nhất.

Thà cô đơn chứ đừng dễ dàng tha thứ cho người tệ bạc

Phụ nữ nếu khổ quá hãy tự nói với bản thân những câu này, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh 2
Đừng vì sợ cô đơn mà tha thứ cho một người quá nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Khi một cuộc tình hoặc hôn nhân đổ vỡ, ai cũng đau buồn và tìm cách níu giữ. Nhưng bạn có từng hỏi bản thân đó là hạnh phúc hay đau thương? Bởi khi một người đã thay lòng, mối quan hệ đó vui ít khổ nhiều. Phụ nữ nên nhớ cô đơn không đáng sợ bằng việc cứ mãi tha thứ cho một người tệ bạc. Việc ở một mình không đáng sợ bằng việc nắm tay một người nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải. Suy cho cùng dù có cô đơn cũng đừng níu kéo người đã phản bội hoặc yêu đại một người để khỏa lấp những nỗi buồn phiền trong lòng.

Việc ngoại tình của đàn ông đã thuộc về bản chất

Ai rồi cũng ngoại tình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đàn ông vốn dĩ không chịu đựng được cám dỗ mà dễ sa ngã vào vòng tay người khác. Đó là chuyện thuộc về bản chất. Phụ nữ đừng tự huyễn hoặc việc chồng ngoại tình là vì bị dụ dỗ hay gì đó. Bởi nhân tình không phải ngoại tình một mình mà nguồn cơn đều thuộc về người đàn ông của bạn. Không có anh ấy dẫn dắt chuyện tình cảm này khó lòng mà thành được.

Người làm bạn đau, hãy bỏ đi

Phụ nữ nếu khổ quá hãy tự nói với bản thân những câu này, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh 3
Từ bỏ những gì làm bạn đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng níu kéo một người làm bạn đau, cũng như đừng bao giờ mặc lại chiếc áo đã cũ. Người làm mình đau hãy tự tay gạt bỏ. Phụ nữ bị phản bội một lần do bất cẩn, nhưng quá nhiều lần sẽ là người ngu ngốc. Có những người biết chồng tệ bạc nhưng vẫn cố gắng níu giữ để con cái có một gia đình êm ấm. Đến khi đó nỗi đau và tổn thương chỉ có bản thân đeo mang. Phụ nữ nên nhớ đừng quá cao thượng trong một mối quan hệ. Đừng cao cả dung túng cho một người làm bạn đau mà hãy bỏ đi.

Phụ nữ có những dấu hiệu này chắc chắn đã được Thần Phật soi sáng, có nhiều phúc báo

Phụ nữ có những dấu hiệu này chắc chắn đã được Thần Phật soi sáng, có nhiều phúc báo

Phụ nữ nên tu tâm dưỡng tính để được Thần Phật che chở, gặp họa hóa phúc, chồng yêu thương, con cái kính trọng, cuối đời không sợ cô đơn.  

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Từ khóa:   phụ nữ khổ bí quyết hạnh phúc

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